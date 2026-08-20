МАРИЯ ЕГИПЕТСКАЯ
МАРИЯ ЕГИПЕТСКАЯ - христианская подвижница, святая.
Древнейшие сведения о ней содержатся в Житии преподобного Кириака Отходника (умер 556 год), написанном Кириллом Скифопольским (умер после 559 года), который рассказ о Марие Египетской записал со слов ученика преподобного Кириака - Иоанна. Однажды Иоанн, шедший к наставнику, увидел в пустыне отшельника, скрывшегося от него в пещере. Это оказалась женщина по имени Мария, которая была певчей в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Из-за того, что многие соблазнялись её красотой, она удалилась в пустыню, взяв с собой кувшин воды и корзину мочёных бобов. Чудесным образом эта пища не убывала, и Мария Египетская питалась ею в течение 18 лет. На обратном пути Иоанн нашёл Марию умершей и похоронил её.
История Марии Египетской пересказана в «Духовном Луге» Иоанна Мосха, но без упоминания имени подвижницы; информатором также является авва Иоанн. Святая здесь названа не певчей, а монахиней, ушедшей в пустыню, т. к. некий юноша воспылал к ней страстью. В пустыне она питалась взятыми с собой мочёными бобами в течение 17 лет.
Патриарх Софроний Иерусалимский (его авторство оспаривается некоторыми исследователями) посвятил Марие Египетской житие, заимствовав ряд сюжетов из Жития преподобного Павла Фивейского, написанного Иеронимом Блаженным. В этом житии Мария Египетская вместо девы названа блудницей из Александрии (в Египте), приехавшей в Иерусалим и не допущенной Божественной силой войти в Храм Гроба Господня. Раскаявшись, она дала обет перед иконой Божией Матери жить целомудренно и после этого смогла войти в церковь. Мария Египетская подвизалась в Иорданской пустыне 47 лет, 17 из которых питалась тремя хлебами, купленными в Иерусалиме. Старец, причастивший и похоронивший в пустыни святую, назван не Иоанном, а Зосимой. Будучи не в силах сам вырыть могилу, Зосима попросил об этом льва. Именно в обработке патриарха Софрония история Марии Египетской получила всемирную известность. Её житие было переведено на сирийский, армянский, латинский и другие языки. Традиционная дата смерти Марии Египетской основывается на указании жития, что она скончалась 1 апреля, в Великую пятницу (совпадали в 522 году). По мнению болландистов, Мария Египетская скончалась в 421 году.
Мария Египетская прославлена в лике преподобных. Память по календарю Русской православной церкви - 1(14) апреля и в 5-ю Неделю Великого поста. В четверг 5-й седмицы Великого поста совершается утреня с чтением Великого канона Андрея Критского и Жития Марии Егиетской, получившая название «Стояние Марии Египетской». Память Марии Егиетской по календарю Римско-католической церкви - 1 апреля.
В восточнохристианской традиции образ Марии Егиетской приобрёл широкую популярность, особенно в регионах, в которых были распространены монашество и отшельничество (Каппадокия, Кипр). В монументальной живописи Мария Египетская изображалась измождённой отшельницей с седыми растрёпанными волосами, одетой в рубище. Сюжет «Причащение Марии Египетской преподобным Зосимой», ассоциировавшийся с Евхаристией, часто помещался в виме церкви. Наиболее ранние примеры сохранились в пещерных храмах Каппадокии: Токали-2 (около 950-960 годов), «Большая Голубятня» в Чавушине (963-969 годы), в церкви Панагия-Форбиотисса в Асину (1006 год). В других местах храма эта тема присутствует в пещерном храме в Вардзии (1184-1186 годы); в церквах: Панагия ту-Аракос в Лагудере (1191 год), Самари в Мессении (конец XII века), Панагия Амасгу в Монагри (первая половина XIV века); в монастыре Дечаны (1335-1350 годы). В минологии на месяцы февраль - август из Мессины (вторая половина XI века, библиотека Сан- Сальваторе, Мессина) миниатюра на этот сюжет является единственной нарративной иллюстрацией рукописи.
В древнерусском искусстве Мария Египетская изображалась в сценах Страшного суда, где святая возглавляет шествие праведных жён: фрески Дмитриевского собора во Владимире (конец XII века), в церкви Успения на Волотовом поле (1360-е годы), Рождественском соборе Ферапонтова монастыря (1502 год) и др. Образ Марии Египетской часто встречается на иконах середины - второй половины XVII века, где святая, в честь которой была названа первая супруга царя Алексея Михайловича - Мария Ильинична Милославская, изображалась с небесным покровителем царя - Алексием, человеком Божиим: иконы «Преподобные Алексий, человек Божий, и Мария Египетская» Я. Т. Рудакова (Якова Казанца, 1648 год, Успенский собор Московского Кремля); «Преподобные Мария Египетская, преподобный Алексий, человек Божий, святитель Алексий, митрополит Московский, и великомученик Феодор Стратилат, предстоящие Троице Новозаветной» (вторая половина XVII века, Санкт-Петербургский государственный историко-архивный художественный музей-заповедник).
В Западной Европе, где Мария Египетская считалась покровительницей кающихся грешников, её изображали как отшельницу, чью наготу скрывают длинные волосы («Алтарь Адриана Рейна» Х. Мемлинга, 1480 год, Музей Х. Мемлинга, Брюгге), находящуюся в пустыне (живописное панно Я. Тинторетто, 1682-1687 годы, Скуола-Гранде-ди-Сан-Рокко); иногда её образ помещают в пару к образу Иеронима Блаженного. В живописи встречаются сцены последнего причастия святой (картина С. Риччи, около 1695 года, Национальная галерея искусств, Вашингтон) и её погребения св. Зосимою, которому помогает лев, роющий лапами могилу. Марии Египетской посвящён диптих Э. Нольде, состоящий из сцен «Мария Египетская среди грешников» и «Смерть Марии Египетской» (около 1910 года, Кунстхалле, Гамбург).