МАРИЯ БУРГУНДСКАЯ

Мария Бургундская ( фр. Marie de Bourgogne) (13.02.1457, Брюссель — 27.03.1482, Брюгге) — дочь последнего герцога Бургундского из династии Валуа Карла Смелого и его второй жены Изабеллы Бурбонской, сохранившая после гибели отца в битве при Нанси 5 января 1477 власть над большей частью земель Государства герцогов Бургундских в Нидерландах Исторических . Ввиду отсутствия у Карла Смелого сыновей при жизни отца была признана им наследницей обширных бургундских владений и носила титул графини Шароле, до нее принадлежавший ее деду Филиппу Доброму и Карлу Смелому в их бытность бургундскими наследниками. Неожиданная гибель отца, наряду с недовольством подданных проводившимися им жесткими централизаторскими реформами, постоянными войнами и требованиями выделения дополнительных налогов для их ведения от Генеральных Штатов, привели к серьезной политической нестабильности в первые месяцы правления М. Б. Часть городов (в том числе — во Фландрии ) и знати восстали, главный соперник Карла Смелого — король Франции Людовик XI воспользовался ситуацией, чтобы захватить в 1477—1478 герцогство Бургундию , Франш-Конте (графство Бургундия), Пикардию и Артуа и переманить к себе на службу ряд бургундских придворных и чиновников.

Для сохранения своей власти М. Б. была вынуждена удовлетворить требования, выдвинутые представителями нидерландской части ее владений. Созвав Генеральные Штаты в Генте, 11 февраля 1477 М. Б. даровала так называемую Великую привилегию, вернувшую объединенным герцогами Бургундскими нидерландским княжествам ряд отобранных ранее привилегий. Она закрепила право этих областей на созыв Штатов по собственной инициативе, невозможность введения правителями дополнительных налогов и ведения военных действий без согласия областных Штатов, осуществление делопроизводства и суда на родном для подданных герцогини в том или ином княжестве языке. В созданный вместо Парламента и Счетной палаты в Мехелене Великий Совет должны были войти представители всех княжеств, но Брабант , Фландрия и Голландия получили в нем больше мест, чем другие владения М. Б. Города вернули потерянную в результате подавления предыдущих восстаний дедом и отцом М. Б. автономию внутреннего управления.

Противостоя попыткам Людовика XI добиться заключения брака М. Б. — богатейшей наследницы Европы — с дофином (будущим Карлом VIII Валуа ) и исполняя волю отца, М. Б. в августе 1477 вышла замуж за сына императора Священной Римской империи Фридриха III, который впоследствии стал императором Максимилианом I Габсбургом . Ему удалось не допустить завоевания Францией Фландрии и Эно ( Геннегау ). Брак оказался счастливым, но М. Б. погибла в 1482, получив смертельную травму при падении с лошади во время соколиной охоты. Похоронена в соборе Норт-Дам в Брюгге. Впоследствии Максимилиану удалось отвоевать часть захваченных французами земель, в результате их прочный контроль установился только в герцогстве Бургундия и Пикардии, что закрепил Санлисский договор 1493. Двое детей М. Б. и Максимилиана, доживших до зрелости, правили унаследованными от М. Б. владениями в Исторических Нидерландах: Филипп Красивый (Филипп I Габсбург, 1478—1506) с 1494, Маргарита Австрийская (1480—1530) с 1507 в качестве наместницы при старшем сыне Филиппа — будущем императоре Карле V Габсбурге .

Лит. : Dumont G.-H. Marie de Bourgogne. Verviers–Paris, 1985; Le privilege general et les privileges regionaux de Marie de Bourgogne pour les Pays-Bas, 1477 / Sous la dir. de W. P. Blockmans. Kortrijk-Heule, 1985; Cazaux Y. Marie de Bourgogne, temoin d’une grande entreprise a l’origine des nationalites europeennes. Paris, 1987; Haemers J. For the Common Good: State Power and Urban Revolts in the Reign of Mary of Burgundy (1477—1482). Turnhout, 2009; Нидерландские области от батавов и белгов до Бельгийской революции 1830 года / Отв. ред. Г. А. Шатохина-Мордвинцева. М., 2018. С. 48—50. А. А. Майзлиш .