МАРИЯ БОРИСОВНА
МАРИЯ БОРИСОВНА - великая княгиня московская (с 1452 года), первая жена великого князя московского Ивана III Васильевича, мать великого князя московского Ивана Ивановича Молодого.
Из тверских Рюриковичей, дочь великого князя тверского Бориса Александровича. Обручение Марии Борисовны с московским княжичем Иваном произошло в октябре - начале ноября 1446 года в Твери и имело практический характер: оно закрепило военно-политический союз Бориса Александровича и отца жениха Марии Борисовны - князя Василия II Васильевича Тёмного, направленный против великого князя московского Дмитрия Юрьевича Шемяки. Тверские источники приписывают позицию старшего партнёра и инициативу в обручении Борису Александровичу, московские - Василию II.
Свадьба Марии Борисовны и Ивана III состоялась в Москве 04.06.1452 года, незадолго до неё жених получил официальный титул великого князя московского (позднее стал и реальным соправителем при отце), так что Мария Борисовна получила статус великой княгини. Смерть Марии Борисовны вызвала слухи в столице. По словам автора т. н. Успенского летописца, она умерла «от смертнаго зелия», доказательством чего, по его мнению, стало резкое увеличение объёмов тела умершей (свисавший ранее покров уже не закрывал его полностью). Мария Борисовна скончалась в отсутствие мужа (Иван III находился в Коломне), отпевал её митрополит Филипп I в присутствии её свекрови, великой княгини московской Марии Ярославны. В ростовском владычном своде Мария Борисовна названа «благоверной и христолюбивой, доброй и смиренной». Мария Борисовна была похоронена 24.04.1467 года в соборе Вознесенского монастыря Московского Кремля, в 1929 году её останки перенесены в подклет Архангельского собора.