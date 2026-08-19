МАРИЯ БОРИСОВНА

МАРИЯ БОРИСОВНА - великая княгиня московская (с 1452 года), первая жена великого князя московского Ивана III Васильевича , мать великого князя московского Ивана Ивановича Молодого .

Из твер­ских Рю­ри­ко­ви­чей, дочь великого князя твер­ско­го Бо­ри­са Алек­сан­д­ро­ви­ча. Об­ру­че­ние Марии Борисовны с московским кня­жи­чем Ива­ном про­изош­ло в октябре - начале но­ября 1446 года в Тве­ри и име­ло прак­тический ха­рак­тер: оно за­кре­пи­ло во­енно-по­ли­тический со­юз Бо­ри­са Алек­сан­д­ро­ви­ча и отца жениха Марии Борисовны - князя Ва­си­лия II Ва­силь­е­ви­ча Тём­но­го, на­прав­лен­ный про­тив великого князя мо­с­ков­ско­го Дмит­рия Юрь­е­ви­ча Ше­мя­ки. Твер­ские ис­точ­ни­ки при­пи­сы­ва­ют по­зи­цию стар­ше­го парт­нё­ра и ини­циа­ти­ву в об­ру­че­нии Бо­ри­су Алек­сан­д­ро­ви­чу, мо­с­ков­ские - Ва­си­лию II.

Свадь­ба Марии Борисовны и Ива­на III со­стоя­лась в Мо­ск­ве 04.06.1452 года, не­за­дол­го до неё же­них по­лу­чил официальный ти­тул великого князя мо­с­ков­ско­го (позд­нее стал и ре­аль­ным со­пра­ви­те­лем при от­це), так что Мария Борисовна по­лу­чи­ла ста­тус великой кня­ги­ни. Смерть Марии Борисовны вы­зва­ла слу­хи в сто­ли­це. По сло­вам ав­то­ра т. н. Ус­пен­ско­го ле­то­пис­ца, она умер­ла «от смерт­на­го зе­лия», до­ка­за­тель­ст­вом че­го, по его мне­нию, ста­ло рез­кое уве­ли­че­ние объ­ё­мов те­ла умер­шей (сви­сав­ший ра­нее по­кров уже не за­кры­вал его пол­но­стью). Мария Борисовна скон­ча­лась в от­сут­ст­вие му­жа (Иван III на­хо­дил­ся в Ко­лом­не), от­пе­вал её митрополит Фи­липп I в при­сут­ст­вии её свек­ро­ви, великой княгини мо­с­ков­ской Ма­рии Яро­слав­ны. В рос­тов­ском вла­дыч­ном сво­де Мария Борисовна на­зва­на «бла­го­вер­ной и хри­сто­лю­би­вой, доб­рой и сми­рен­ной». Мария Борисовна бы­ла по­хо­ро­не­на 24.04.1467 года в со­бо­ре Воз­не­сен­ско­го монастыря Московско­го Крем­ля , в 1929 году её ос­тан­ки пе­ре­не­се­ны в под­клет Ар­хан­гель­ско­го со­бо­ра.