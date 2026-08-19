МАРИЯ АНТУАНЕТТА

Мария Антуанетта ( фр . Marie Antoinette, Мария Антония Иосефа Иоан­на Габсбург-Лотарингская) (02.11.1755, Вена — 16.10.1793, Париж) — младшая дочь австрийского императора Франца I и Марии Терезии , королева Франции в 1774—1792. В 1770 14-летняя М. А. была выдана замуж за наследника французского престола герцога Беррийского (будущего Людовика XVI ). В этом браке родились четверо детей. Первенец-девочка умерла в младенчестве от туберкулеза. Старший сын умер от той же болезни в возрасте семи с половиной лет. После смерти наследника престола дофином стал его младший брат, Луи Шарль (1785—1795), который в 1793 был провозглашен роялистами королем Франции под именем Людовика XVII . Единственной из детей королевской семьи, переживших Французскую революцию XVIII в. , была Мария Тереза Шарлотта Французская, в замужестве герцогиня Ангулемская (1778—1851). Манерой поведения, которое при Версальском дворе изначально сочли высокомерным, М. А. вызвала неприязнь к себе со стороны придворных, а ее расточительность привела к утрате первоначальной популярности в обществе, где ее стали называть «Австриячкой» и «Мадам Дефицит». Интригами придворной камарильи М. А. была скомпрометирована скандалом с «ожерельем королевы» (1785), который серьезно подорвал престиж королевской власти в предреволюционный период. М. А. пыталась оказывать влияние на слабохарактерного короля, настраивая его против уступок общественным настроениям, требовавшим структурного реформирования Старого порядка . С началом революции ее вмешательство в политику Людовика XVI усилилось. Королева поддерживала тайные контакты с враждебными революционной Франции иностранными державами и роялистской эмиграцией, призывая их к интервенции. Была инициатором неудачного бегства королевской семьи из Франции в июне 1791 ( Вареннское бегство ). Когда в апреле 1792 началась война с Австрией и Пруссией, М. А. обвинили в том, что она выдала противнику план военной кампании, чем попытались объяснить причины неудач французской армии. В августе 1792 вместе с королем и детьми была арестована и помещена в тюрьму Тампль. В ходе следствия и судебного процесса М. А. подвергалась унижениям и оскорблениям, но до конца сохраняла королевское достоинство. По приговору суда была гильотинирована.

Лит. : Цвейг С. Мария Антуанетта. Портрет ординарного характера. М., 1990; Girault de Coursac P. et P. La derniere annee de Marie Antoinette. Paris, 1993; Lever E. Marie-Antoinette: la derniere reine. Paris, 2000; Bertiere S. Marie-Antoinette l’insoumise, Les reines de France au temps des Bourbons. Paris, 2002; Marie-Antoinette — Correspondance (1770—1793), etablie et presentee par E. Lever. Paris, 2005; Fraser A. Marie-Antoinette. Paris, 2006; Фрэзер А. Мария Антуанетта. Жизненные путь. М., 2008; Berly C. Marie-Antoinette. Paris, 2020. П. П. Черкасов.