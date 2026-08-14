МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (ВЕЛИКАЯ КНЯЖНА)

Великая княжна, дочь императора Александра II и императрицы Марии Александровны .

Ранние годы

Мария появилась на свет в Царском Селе, была шестым ребенком и второй дочерью в императорской семье. Девочка стала настоящим подарком для родителей, так как их старшая дочь Александра скончалась в семилетнем возрасте, а других дочерей у царственной четы не было. Маленькая Маша была довольно слабой здоровьем, при этом обожавший ее отец всегда стремился везде брать ее с собой. Однако старания врачей, нянь и фрейлин помогли со временем девочке окрепнуть. К ее 5-летию для нее были приготовлены собственные апартаменты в Зимнем дворце. Как и остальные дети Романовых, Мария получила блестящее образование.

Брак

В 15 лет Мария Александровна впервые встретила своего будущего супруга – сына королевы Виктории принца Альфреда, герцога Эдинбургского. Знакомство произошло в Гейдельберге. Продолжилось оно через три года, в 1871 году, на этот раз в Дармштадте. Тогда всего после нескольких дней общения принц сделал княжне предложение, однако девушка посчитала такую быстроту бесцеремонной. При этом венценосные родители Марии предоставляли любимой дочери решить свою судьбу самой. В то же время принц не сдавался. В 1873 году королева Виктория направила письмо в Петербург с вопросом о возможном браке. Однако свой ответ Мария дала позже, при личной встрече с Альфредом летом того же года в Дармштадте. Великая княжна приняла его предложение.

Венчание состоялось в январе 1874 года в петербургском Зимнем дворце . Император Александр дал за дочерью огромное приданое в 100 тысяч футов, не считая значительного ежегодного пособия.

Через несколько месяцев молодожены уехали в Англию. Нужно сказать, что Лондон не слишком хорошо принял новую герцогиню Эдинбургскую, считая ее гордячкой. Кроме того, возник спор о титулах. Сама Мария и ее отец настаивали на именовании ее прежним титулом «Ваше Императорское Высочество» вместо «Ваше Королевское высочество», данного ей после замужества. Кроме того, Марии не нравилось первенство принцессы Уэльской, датской принцессы. Все это вызывало недовольство королевы Виктории. Супружескую жизнь герцогов Эдинбургских также нельзя было назвать счастливой, несмотря на то, что у пары родилось шестеро детей (один из них мертворожденный). В 1874 году на свет появился их первенец наследный принц Альфред. В возрасте 21 года он пытался покончить с собой после того, как была раскрыта его связь вне брака. Отправленный родителями в Италию, принц вскоре скончался. Помимо Альфреда у герцогов было четыре дочери: Мария, Виктория Мелита, Александра и Беатриса. В первое время чета в основном обитала в своем лондонском поместье Кларенс-хаус.

В 1893 году супруги получили во владение герцогство Саксен-Кобург и Гота после отказа от него принца Уэльского и стали именоваться герцогами Саксен-Кобург-Готскими, Мария сохранила за собой и титул герцогини Эдинбургской.

В 1900 году муж Марии скончался от рака. После этого новым герцогом Саксен-Кобург-Готским стал принц Олбани, однако Мария осталась жить в Кобурге. Сама она пережила мужа на целых 20 лет и скончалась осенью 1920 года в Цюрихе в возрасте 67 лет. Погребена на кобургском кладбище Глокенберг в герцогской усыпальнице.