МАРИЙ ВИКТОРИН ГАЙ
МАРИЙ ВИКТОРИН ГАЙ - римский ритор и педагог, представитель неоплатонизма.
Перевёл на латинский язык логические работы Аристотеля («Категории», «Об истолковании»), сочинения Порфирия («Введение к "Категориям" Аристотеля»), возможно, трактаты из первой «Эннеады» Плотина, создав латинскую философскую терминологию.
Автор сочинений по риторике и диалектике («О гипотетических силлогизмах», «Об определениях»), а также комментариев к диалогам Цицерона «Топика» и «О нахождении». В 355 году обратился в христианство. Написанные им после этого трактаты «Против арианина Кандида», «Против Ария» (4 книги), «О необходимости принятия [термина] "единосущие"» - первая на Западе попытка использования неоплатонической доктрины при разработке тринитарной проблемы (истолкование соотношения лиц Троицы в соответствии с намеченной Плотином и развитой Порфирием триадой «бытие-жизнь-ум»). После запрета христианам преподавать и занимать общественные должности демонстративно ушёл в отставку (362 год), во время которой составил первый латинский комментарий на послания апостола Павла.
Сочинения:
Traités théologiques sur la Trinité / Texte etabli par P. Henry, introd., trad., et notes P. Hadot. P., 1960. Vol. 1–2;
Commentarii in epistulas Pauli ad Galatus, ad Philippenses, ad Ephesios / Ed. A. Locher. Lpz., 1972;
Opera theologica / Ed. A. Locher. Lpz., 1976;
Против Ария. Книга вторая / Пер. О. Е. Нестеровой // Памятники средневековой латинской литературы IV–VII вв. М., 1998.