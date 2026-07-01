МАРИЙ ВИКТОРИН ГАЙ

МАРИЙ ВИКТОРИН ГАЙ - римский ритор и педагог, представитель неоплатонизма.

Пе­ре­вёл на латинский язык ло­гические ра­бо­ты Ари­сто­те­ля («Ка­те­го­рии», «Об ис­тол­ко­ва­нии»), сочинения Пор­фи­рия («Вве­де­ние к "Ка­те­го­ри­ям" Ари­сто­те­ля»), воз­мож­но, трак­та­ты из первой «Эн­неа­ды» Пло­ти­на, соз­дав латинскую философскую тер­ми­но­ло­гию.

Ав­тор сочинений по ри­то­ри­ке и диа­лек­ти­ке («О ги­по­те­ти­че­ских сил­ло­гиз­мах», «Об оп­ре­де­ле­ни­ях»), а так­же ком­мен­та­ри­ев к диа­ло­гам Ци­це­ро­на «То­пи­ка» и «О на­хо­ж­де­нии». В 355 году об­ра­тил­ся в хри­сти­ан­ст­во. На­пи­сан­ные им по­сле это­го трак­та­ты «Про­тив ариа­ни­на Кан­ди­да», «Про­тив Ария» (4 книги), «О не­об­хо­ди­мо­сти при­ня­тия [тер­ми­на] "еди­но­су­щие"» - пер­вая на За­па­де по­пыт­ка ис­поль­зо­ва­ния не­оп­ла­то­нической док­три­ны при раз­ра­бот­ке три­ни­тар­ной про­бле­мы (ис­тол­ко­ва­ние со­от­но­ше­ния лиц Трои­цы в со­от­вет­ст­вии с на­ме­чен­ной Пло­ти­ном и раз­ви­той Пор­фи­ри­ем триа­дой «бы­тие-жизнь-ум»). По­сле за­пре­та хри­стиа­нам пре­по­да­вать и за­ни­мать об­щественные долж­но­сти де­мон­ст­ра­тив­но ушёл в от­став­ку (362 год), во вре­мя ко­то­рой со­ста­вил пер­вый латинский ком­мен­та­рий на по­сла­ния апостола Пав­ла .

Сочинения:

Traités théologiques sur la Trinité / Tex­te etabli par P. Henry, introd., trad., et notes P. Hadot. P., 1960. Vol. 1–2;

Commentarii in epistulas Pauli ad Galatus, ad Philippenses, ad Ephesios / Ed. A. Locher. Lpz., 1972;

Opera theologica / Ed. A. Locher. Lpz., 1976;

Про­тив Ария. Кни­га вто­рая / Пер. О. Е. Не­сте­ро­вой // Па­мят­ни­ки сред­не­ве­ко­вой ла­тин­ской ли­те­ра­ту­ры IV–VII вв. М., 1998.