МАРИУПОЛЬСКАЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАРИУПОЛЬСКАЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ - группа археологических культур позднего неолита и раннего энеолита в степной и части лесостепной зоны Юго-Восточной Европы, от Приуралья и северо-восточного Прикаспия на востоке до долины Днепра на западе, части степного Предкавказья на юге.
Датируется концом V-го - серединой IV-го тысячелетия до н. э.; калиброванные радиоуглеродные даты: конец VI-го - V-е тысячелетие.
Названа по могильнику на территории современного города Мариуполь, раскопанному Н. Е. Макаренко в 1930 году. Включалась в днепро-донецкую культурную общность(Д. Я. Телегин) или рассматривалась в рамках локальной азово-днепровской культуры (В. Н. Даниленко). После открытия сходных памятников на других территориях И. Б. Васильев в 1979 году выделил особую Мариупольскую культурно-историческую область, в которую благодаря исследованиям А. Т. Синюка, Н. С. Котовой и других был включён ряд культур: самарская на юге Среднего Поволжья и Приуралья, прикаспийская в Северном Прикаспии, нижнедонская или ракушечноярская на Нижнем Дону, воронежско-донская на Среднем Дону, азово-днепровская в западной части ареала. С Мариупольской культурно-исторической областью связаны, вероятно, верёвкинская группа памятников в Среднем Поднепровье и агидельская - в бассейне реки Белая. По материалам могильников Поднепровья выделяют 3 этапа (с подразделением на фазы).
Грунтовые могильники (некоторые до 137 погребений), часто с жертвенниками (керамика, черепа лошадей и других животных, посыпанные обильно охрой) и каменными закладками над погребениями. Трупоположения, вытянутые на спине, реже на боку; на каждом памятнике преобладает своя ориентировка (иногда сочетается с противоположной); характерны тугое пеленание покойников и окрашивание их охрой, обряд «порчи вещей» (орудия намеренно сломаны). Ямы в плане близки овалу (по несколько захоронений в виде ярусов), расположены в один или несколько параллельных рядов, иногда сливаются в одну общую траншею или котлован (12×17 м в Никольском могильнике). На позднем этапе появляются крупные коллективные ямы- усыпальницы (до 5,2×5,6 м). Известны поселения по берегам крупных рек. Керамика - в основном горшки с небольшим плоским, часто орнаментированным донцем; характерны «воротничковое» утолщение на внешней стороне венчика, примесь раковины. Украшена зональным, включающим сложные фигуры, орнаментом, выполненным наколами (более характерно для Поднепровья), оттисками гребенчатого штампа, прочерченными линиями. Единичны находки импортных сосудов раннего и начала среднего этапов трипольской культуры. Кремнёвые и кварцитовые скребки, ножи изготовлены на пластинах, часто крупных; есть микролитические вкладыши - трапеции; наконечники стрел и копий, топоры (в т. ч. с подшлифовкой); многочисленны орудия из кости (гарпуны и др.). Для расшивания головных уборов, одежды и обуви использовали бусы из кости животных, раковин, глоточных зубов карповых рыб, подвески из зубов оленя, орнаментированные нарезками и насечками пластины из клыков кабана. Среди редких находок - бусы из порфирита или гешира, фигурные каменные булавы (Мариуполь), костяные фигурки быка и лошади (Съезженский могильник в Поволжье), бусы из чистой меди и золотая подвеска (Никольский могильник на Днепре). В основе хозяйства - охота и рыболовство; зафиксировано появление первых домашних животных (мелкий рогатый скот). Население относится к севернымевропеоидам (или т. н. позднекроманьонскому типу), широко представленному в мезолите и неолите центральных и северных областей Европы, особенно в Прибалтике.
Сложение Мариупольской культурно-исторической области вызвано аридизацией степей Восточной Европы в позднем неолите, это привело к оттоку населения в более северные районы и формированию культур Мариупольской культурно-исторической области. Наиболее ранние памятники Мариупольской культурно-исторической области сохраняют неолитические традиции, а поздние близки хвалынско-среднестоговской культуре (общности). В Подонье и Поволжье, где преобладают поселения, керамика и другие характерные изделия Мариупольской культурно-исторической области, как правило, встречаются с материалами местных культур позднего неолита, а на некоторых могильниках (Старонижестеблиевский курган в низовьях Кубани) найдены при захоронениях, скорченных на спине или на боку, показательных для периода становления степных скотоводческих общностей энеолита - бронзового века. Мариупольская культурно-историческая область является основой в сложении хвалынской культуры, среднестоговской культуры, древнеямной культурно-исторической общности.