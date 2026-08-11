МАРИТЕН , ЖАК

Маритен ( фр . Maritain) , Жак (18.11.1882, Париж — 28.04.1973, Тулуза) — французский католический философ-персоналист, представитель неотомизма . Происходил из протестантской семьи. Получил образование на факультете естественных наук в Сорбонне, где испытал влияние философа, поэта и публициста Ш. Пеги, познакомившего его с философией жизни А. Бергсона . В 1907—1908 стажировался в Гейдельбергском университете. В 1906 принял католичество и стал последовательным приверженцем философии Фомы Аквинского , которую пытался развивать в своих трудах. В 1914—1956 преподавал в университетах Франции, Канады и США. В 1945—1948 — посол Франции в Ватикане. Принимал участие в составлении Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН в 1948. С 1956 — на пенсии. Написал десятки научных трудов, в которых подверг критическому анализу идеи М. Лютера, Р. Декарта и Ж. Ж. Руссо , а также исследовал современные философские системы. Отмечая несовершенство последних, М., тем не менее, считал возможным ассимиляцию в рамках томизма отдельных концепций бергсонианства, экзистенциализма, фрейдизма и неопозитивизма. Будучи приверженцем такой теистической тенденции, как персонализм, М. признавал личность и ее религиозно-духовные ценности высшим смыслом земной цивилизации. Целый ряд его трудов посвящены проблемам человека, общества и государства. С позиций томизма М. исследовал проблемы психологии, социологии, эстетики, этики и педагогики. Наиболее известные произведения М.: «Антимодерн» (1922) и «Интегральный гуманизм» (1936). Идеи М. оказали влияние на решения Второго Ватиканского собора (1962—1965) и социальную доктрину Римско-католической церкви. Папа Павел VI (1963—1978) считал М. одним из своих учителей, а возникшие в послевоенной Европе (Франция, ФРГ, Италия) и в странах Латинской Америки христианско-демократические партии формировали свои программы во многом на основе философско-социальных идей М.

Соч. : Christianity and Democracy. New York, 1944; La philosophie morale. Paris, 1960; Carnet de notes. Paris, 1965; De l’Eglise du Christ. Paris, 1970; ?uvres completes. Vol. 1—17. Paris–Fribourg. 1986—2008; Метафизика и мистика. М., 1992; Философ в мире. М., 1994; Знание и мудрость. М., 1999; Человек и государство. М., 2000; Избранное: Величие и нищета метафизики. М., 2004.

Лит. : Croteau J. Les fondements thomistes du personalisme de Maritain. Ottawa, 1955; Губман Б. Л. Кризис современного неотомизма. Критика неотомистской концепции Ж. Маритена. М., 1983; Theieulloy G. Le chevalier de l’absolu: J. Maritain entre mystique et politique. Paris, 2005. П. П. Черкасов.