МАРИТЕН ЖАК
МАРИТЕН ЖАК - французский религиозный философ, представитель неотомизма.
Родился в семье адвоката, воспитывался в протестантской среде. Учился в Сорбонне (с 1899 года), стажировался в Гейдельбергском университете (1907-1908 годы). Испытал влияние А. Бергсона. В 1906 году под влиянием Л. Блуа вместе с женой Раисой Умансовой принял католичество. С 1910 года Маритен обратился к трудам Фомы Аквинского, стремясь к аутентичному их осмыслению (Маритен называл себя не «неотомистом», а «палеотомистом»). При этом Маритен был открыт для диалога с различными философскими воззрениями (персонализм Н. А. Бердяева и Э. Мунье, христианский социализм Ш. Пеги и др.). В 1914-1939 годах профессор Католического института (Париж). В 1930-е годы сотрудничал с Папским институтом средневековых исследований в Торонто и рядом американских университетов. Профессор Принстонского (1941-1942 годы и 1948-1960 годы) и Колумбийского (1941-1944 годы) университетов в США, а также основанной им Свободной высшей школы в Нью-Йорке. В 1945-1948 годах посол Франции в Ватикане. Участвовал в составлении Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН в 1948 году. В 1958 году был открыт Центр Жака Маритена по изучению томизма в университете Нотр-Дам (США). С 1960 года жил во Франции, в Тулузе, где стал членом общины Малых братьев Иисуса.
Маритен считал, что европейская мысль Нового времени с её антропоцентризмом разрушила надличную объективность средневекого мировоззрения. Фигуры «трёх реформаторов» - М. Лютера, Р. Декарта и Ж. Ж. Руссо - знаменуют для него последовательное торжество субъективизма и произвола в сферах веры, мысли и чувства, после чего наступает моральный и социальный хаос. Провозглашая Фому Аквинского «апостолом Нового времени», Маритен видел основное достоинство его системы в обосновании нерасторжимого единства разума и веры. Маритен акцентировал приоритет существования в томистской концепции взаимосвязи сущности и существования. Именно в таинстве «акта существования» реализуется и оформляется иерархия степеней бытия, всех качеств и сущностей, воспроизводящих в сотворённом мире, согласно аналогии сущего, трансцендентное единство Божественного бытия. В экзистенциальном переживании конечности, бренности человеческого существования Маритен видел начало пути восхождения к Богу.
Придерживаясь умеренного философского реализма в теории познания, Маритен утверждал возможность непосредственного постижения бытия посредством интеллектуальной интуиции. Одновременно познание предстаёт обладающим сложной, иерархической структурой. На первой ступени познания Маритен располагает философию природы и науку, трактуемую в концепции Венского кружка. На второй ступени помещается математика как знание о чистом количестве. И, наконец, венчает иерархию ступеней познания метафизика, частью которой является богословие. Метафизика - чистое умозрение, не нуждающееся в данных науки и открывающее человеку высший смысл бытия.
Концепция христианского «интегрального гуманизма», утверждающая абсолютное достоинство человеческой личности (Маритен отличал её от индивидуальности), её несводимость к какому-либо социальному образованию, исходит из томистского понимания человека как сотворённого разумного существа, состоящего из тела и души, наделённого свободой воли и осуществляющего свой выбор перед лицом Бога. Стремясь к божественному благу, человек обретает совокупность интеллектуальных, нравственных и теологических добродетелей. Общество предстаёт у Маритена как совокупность личностей и одновременно как «сверхличность», призванная воплотить общее благо. Провиденциально-эсхатологическое видение истории, сверхисторический смысл которой никогда не может быть всецело постигнут человеком, дополняется у Маритена выделением внутреннего, имманентного смысла истории, состоящего в «покорении природы и завоевании автономии для человечества», в «манифестации всех возможностей человеческой природы», её нравственном, интеллектуальном и эстетического совершенствовании. В этом состоит оправдание мира культуры, создаваемого человеком: «град земной» и «град Божий», сакральная и мирская история взаимосвязаны у Маритена.
Философия Маритена получила признание на II Ватиканском соборе (1962-1965 годы). Она оказала влияние на социальную доктрину Римско-католической церкви, послужив идейной предпосылкой формирования политической программ ряда партий христианско-демократической ориентации в Европе и Латинской Америке.
Сочинения:
Christianity and democracy. N. Y., 1944;
Creative intuition in art and poetry. N. Y., 1953;
On the philosophy of history. N. Y., 1957;
La philosophie morale. P., 1960;
Carnet de notes. P., 1965;
Le paysan de la Garonne. P., 1966;
De L’Église du Christ. P., 1970;
Maritain – Mounier: 1929–1939. P., 1973;
Œuvres complètes. P.; Fribourg, 1986–2008. Vol. 1–17 (avec R. Maritain);
Философ в мире. М., 1994;
Знание и мудрость. М., 1999;
Человек и государство. М., 2000;
Избранное: Величие и нищета метафизики. М., 2004;
Творческая интуиция в искусстве и поэзии. М., 2004;
От Бергсона к Фоме Аквинскому: очерки метафизики и этики. М., 2006.