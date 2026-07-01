МАРИОЛОГИЯ

МАРИОЛОГИЯ - в хри­сти­ан­ст­ве бо­го­слов­ская дис­ци­п­ли­на, трак­тую­щая уче­ние о Ма­те­ри Во­пло­тив­ше­го­ся Бо­га - Де­ве Ма­рии, Богородице .

Тес­но свя­за­на с хри­сто­ло­ги­ей. В пра­во­сла­вии и ка­то­ли­циз­ме мариология яв­ля­ет­ся не­отъ­ем­ле­мой ча­стью Свя­щен­но­го Пре­да­ния и ве­ры Церк­ви, для про­тес­тант­ско­го бо­го­сло­вия , со­сре­до­то­чен­но­го на ис­клю­чи­тель­ной со­те­рио­ло­гической ро­ли Хри­ста, мариология не име­ет прин­ци­пи­аль­но­го дог­ма­тического зна­че­ния.

Пра­во­слав­ная мариология зи­ж­дет­ся на свя­то­отеческом уче­нии о Бо­го­ро­ди­це и вы­ра­жа­ет­ся главным образом в ли­тур­гических фор­мах. Ка­то­лическая мариология фор­ми­ро­ва­лась в зна­чительной сте­пе­ни пу­тём ра­цио­наль­ной бо­го­слов­ской реф­лек­сии мис­тического опытa и мо­лит­вен­но­го по­чи­та­ния Де­вы Ма­рии. Ка­то­лическая мариология вклю­ча­ет 2 дог­ма­та, не при­ни­мае­мых в пра­во­сла­вии: о не­по­роч­ном за­ча­тии Де­вы Ма­рии (про­воз­гла­шён в 1854 году) и о взя­тии Её в Не­бес­ную Сла­ву (про­воз­гла­шён в 1950 году). В Но­вей­шее вре­мя в западной мариологии осо­бый ак­цент де­ла­ет­ся на эк­зе­ге­зу биб­лей­скую и ис­то­ри­ко-кри­тический ме­тод ис­сле­до­ва­ния свя­щен­ных тек­стов, что ста­ло вы­зо­вом для апо­ло­гии не­ко­то­рых центральных по­ло­же­ний тра­диционного уче­ния о Бо­го­ро­ди­це (например, Её при­сно­дев­ст­во).

Осо­бые ма­рио­ло­гические кон­цеп­ции, вы­дви­гаю­щие на пер­вый план про­бле­мы со­ци­аль­но­го по­ло­же­ния и хри­сти­ан­ско­го слу­же­ния жен­щи­ны, предстaвлены в фе­ми­ни­стическом бо­го­сло­вии и бо­го­сло­вии ос­во­бо­ж­де­ния.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)