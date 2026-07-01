МАРИОЛОГИЯ
МАРИОЛОГИЯ - в христианстве богословская дисциплина, трактующая учение о Матери Воплотившегося Бога - Деве Марии, Богородице.
Тесно связана с христологией. В православии и католицизме мариология является неотъемлемой частью Священного Предания и веры Церкви, для протестантского богословия, сосредоточенного на исключительной сотериологической роли Христа, мариология не имеет принципиального догматического значения.
Православная мариология зиждется на святоотеческом учении о Богородице и выражается главным образом в литургических формах. Католическая мариология формировалась в значительной степени путём рациональной богословской рефлексии мистического опытa и молитвенного почитания Девы Марии. Католическая мариология включает 2 догмата, не принимаемых в православии: о непорочном зачатии Девы Марии (провозглашён в 1854 году) и о взятии Её в Небесную Славу (провозглашён в 1950 году). В Новейшее время в западной мариологии особый акцент делается на экзегезу библейскую и историко-критический метод исследования священных текстов, что стало вызовом для апологии некоторых центральных положений традиционного учения о Богородице (например, Её приснодевство).
Особые мариологические концепции, выдвигающие на первый план проблемы социального положения и христианского служения женщины, предстaвлены в феминистическом богословии и богословии освобождения.