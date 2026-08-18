МАРИНЬЯНО

Мариньяно ( ит. Marignano), битва при (1515) — один из ключевых эпизодов в борьбе за обладание Миланом в ходе Итальянских войн . Французские короли претендовали на столицу Ломбардии в силу наследственных прав, в 1500 миланский герцог Лодовико Моро был свергнут и взят в плен Людовиком XII . Однако в 1512 французы были вынуждены оставить Ломбардию, и в Милан вошли швейцарцы, при которых номинальным правителем стал сын Лодовико — Массимилиано Сфорца. В 1515 новый французский король Франциск I вторгся в Италию с большим войском; основное сражение состоялось в пригороде Милана М. (ныне Меленьяно) 13—14 сентября. Швейцарцы атаковали французский лагерь и, несмотря на большие потери от огня пушек противника, к вечеру захватили часть его позиций. На следующий день швейцарские отряды продолжили лобовые атаки, но исход битвы был решен приходом на помощь французам венецианской кавалерии. Швейцарцы были вынуждены отступить, и согласно договору в Нуайоне (1516) Милан перешел к французам. В 1521 они снова оставили его, потерпев поражение от соединенных сил папы и императора. Битва при М. стала одним из самых кровопролитных сражений в истории Франции (4—6 тыс. убитых и вдвое больше у швейцарцев). Швейцарскую конфедерацию это событие заставило перейти к политике нейтралитета и ограничиваться предоставлением наемников воюющим сторонам, прежде всего самой Франции.

Лит. : Marignano 1515–2015: von der Schlacht zur Neutralitat / Hrsg. v. R. Haudenschild. Lenzburg, 2014; Marignano 1515: la svolta. Atti del congresso internazionale (Milano, 13 settembre 2014) / A cura di M. Vigano. Milano, 2015; Somm M . Marignano: warum die Schweiz keine Grossmacht wurde. Bern, 2016. М. А. Юсим.