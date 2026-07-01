МАРЬИНО

МАРЬИНО - усадебный комплекс в Рыльском районе Курской области .

Сфор­ми­ро­вал­ся в 1810-1820-х годах при князе И. И. Ба­ря­тин­ском (1767-1825 годы), на­зван им «Марь­и­но» в честь его 2-й же­ны Ма­рии Фё­до­ров­ны (уро­ж­дён­ной гра­фи­ни Кел­лер; 1793-1858 годы). В 1825-1850 годах Марьино вла­дел князь А. И. Ба­ря­тин­ский, в 1850-1875 годах - его брат князь Вл. И. Ба­ря­тин­ский, а за­тем его по­том­ки.

Ком­по­зи­ци­он­ная ось ан­самб­ля про­хо­дит че­рез ши­ро­кую въезд­ную ал­лею, ве­ду­щую в Марьино из села Ива­нов­ское, пе­ре­се­ка­ет дво­рец, Боль­шой пруд и пей­заж­ный парк за­пад­нее Эр­ми­таж­но­го пру­да. Центр ком­по­зи­ции - дво­рец (архитектор К. И. Гоф­ман, 1812-1820 годы; пе­ре­стро­ен в 1869-1873 годах архитектором К. Ф. Штоль­цем по про­ек­ту архитектора И. А. Мо­ни­гет­ти ). К двор­цу при­мы­ка­ет ре­гу­ляр­ная часть пар­ка, ко­то­рая за­тем сме­ня­ет­ся пей­заж­ным пар­ком. В XIX веке в пар­ке су­ще­ст­во­ва­ли оран­же­реи, зве­ри­нец, «ко­ша­ры» (не­боль­шие фер­мы де­тей кня­зя) и др. На круг­лом ост­ро­ве Боль­шо­го пру­да - 16-ко­лон­ная ро­тон­да (1817 год) с мра­мор­ной ста­ту­ей «Ро­ж­де­ние Ве­не­ры» в цен­тре (скульп­тор К. Фе­нел­ли; ны­не в экс­по­зи­ции Кур­ско­го об­ла­ст­но­го крае­ведческого му­зея); на оваль­ном ост­ро­ве - кир­пич­ная псев­до­го­тическая кир­ха. Близ уса­деб­но­го ан­самб­ля И. И. Ба­ря­тин­ский по­стро­ил су­кон­ную фаб­ри­ку, один из пер­вых в Кур­ской гу­бер­нии ро­мо­во-са­хар­ный за­вод и др.

В Марьино хра­ни­лась ог­ром­ная биб­лио­те­ка (по за­ве­ща­нию князя А. И. Ба­ря­тин­ско­го пе­ре­да­на в Государственный исторический музей его бра­том Викт. И. Ба­ря­тин­ским), нот­ная биб­лио­те­ка (бо­лее 500 музыкальныз пьес), бо­га­тая кол­лек­ция про­из­ве­де­ний русского и западноев­ропейского искусства, в т. ч. фа­миль­ные порт­ре­ты Ба­ря­тин­ских кис­ти вид­ных ху­дож­ни­ков XVIII-XIX веков, кол­лек­ции фар­фо­ра, се­реб­ра, ча­сов, све­тиль­ни­ков, восточных и египетских ста­ту­эток. В усадь­бе су­ще­ст­во­вал свой ор­кестр и луч­ший в Кур­ской гу­бер­нии те­атр.

В начале 1900-х годов все двор­цо­вые по­ме­ще­ния бы­ли обо­ру­до­ва­ны центральным ото­п­ле­ни­ем, во­до­про­во­дом, ка­на­ли­за­ци­ей и элек­трическим ос­ве­ще­ни­ем, в главном кор­пу­се был уст­ро­ен лифт. В 1903 году в пар­ке ус­та­нов­лен чу­гун­ный мо­ну­мент «Орёл» в па­мять об А. И. Ба­ря­тин­ском и к 40-ле­тию по­бе­до­нос­но­го окон­ча­ния Кавказской вой­ны 1817-1864 годов.

В 1918-1919 годах усадь­бу уда­лось со­хра­нить от раз­граб­ле­ния, ра­бот­ни­ки Му­зей­ной ко­мис­сии при Нар­ком­про­се (А. В. Гри­щен­ко, Н. П. Ки­се­лёв, В. И. Ра­ев­ский) со­ста­ви­ли опись кол­лек­ции и дос­та­ви­ли кол­лек­цию в Мо­ск­ву, от­ку­да она бы­ла рас­пре­де­ле­на по му­зе­ям РСФСР, а позд­нее СССР. В 1919-1922 годах в Марьино рас­по­ла­гал­ся тех­ни­кум, с декабря 1922 года дом от­ды­ха. В го­ды Великой Отечественной вой­ны в Марьино раз­ме­ща­лись штаб­ные служ­бы немецких войск. В 1989 году в кир­хе от­кры­та му­зей­ная экс­по­зи­ция, по­свя­щён­ная ис­то­рии ро­да князей Ба­ря­тин­ских и ис­то­рии Марьино, в 1997 году она пе­ре­не­се­на во дво­рец.

Близ Марьино рас­по­ло­же­но село Ива­нов­ское, яв­ляв­шее­ся в начале XVIII - начале XIX веков цен­т­ром ме­ст­ных вла­де­ний гет­ма­на И. С. Ма­зе­пы (1703-1709 годы), свет­лей­ше­го князя А. Д. Мен­ши­ко­ва (1709-1927 годы), гра­фа Н. Ф. Го­ло­ви­на (1732-1745 годы), за­тем его до­че­ри - На­та­льи Ни­ко­ла­ев­ны (в за­му­же­ст­ве прин­цес­сы Голь­штейн Бек; 1724-1767 годы) и внуч­ки - Ека­те­ри­ны Пет­ров­ны (1750-1811 годы), вы­шед­шей в 1767 году за­муж за князя И. С. Ба­ря­тин­ско­го (1740-1811 годы). Впо­след­ст­вии, по­сле соз­да­ния Марьино, в Ива­нов­ском раз­ме­ща­лись вот­чин­ная кон­то­ра и все хо­зяйственные уч­ре­ж­де­ния кня­зей Ба­ря­тин­ских. Со­хра­ни­лись: па­ла­ты Ма­зе­пы (1704 год; архитектор О. Д. Стар­цев), ка­мен­ная кух­ня (1768 год; ны­не На­род­ный му­зей села Ива­нов­ско­го), ос­тат­ки ре­гу­ляр­но­го пар­ка. В Ива­нов­ском на­хо­ди­лась По­кров­ская церковь - фа­миль­ная усы­паль­ни­ца кня­зей Ба­ря­тин­ских (сне­се­на в 1936 году; боль­шин­ст­во над­гро­бий унич­то­же­ны; 2 со­хра­нив­ших­ся пе­ре­не­се­ны к кир­хе в Марьино).

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