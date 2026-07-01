МАРЬИНО
МАРЬИНО - усадебный комплекс в Рыльском районе Курской области.
Сформировался в 1810-1820-х годах при князе И. И. Барятинском (1767-1825 годы), назван им «Марьино» в честь его 2-й жены Марии Фёдоровны (урождённой графини Келлер; 1793-1858 годы). В 1825-1850 годах Марьино владел князь А. И. Барятинский, в 1850-1875 годах - его брат князь Вл. И. Барятинский, а затем его потомки.
Композиционная ось ансамбля проходит через широкую въездную аллею, ведущую в Марьино из села Ивановское, пересекает дворец, Большой пруд и пейзажный парк западнее Эрмитажного пруда. Центр композиции - дворец (архитектор К. И. Гофман, 1812-1820 годы; перестроен в 1869-1873 годах архитектором К. Ф. Штольцем по проекту архитектора И. А. Монигетти). К дворцу примыкает регулярная часть парка, которая затем сменяется пейзажным парком. В XIX веке в парке существовали оранжереи, зверинец, «кошары» (небольшие фермы детей князя) и др. На круглом острове Большого пруда - 16-колонная ротонда (1817 год) с мраморной статуей «Рождение Венеры» в центре (скульптор К. Фенелли; ныне в экспозиции Курского областного краеведческого музея); на овальном острове - кирпичная псевдоготическая кирха. Близ усадебного ансамбля И. И. Барятинский построил суконную фабрику, один из первых в Курской губернии ромово-сахарный завод и др.
В Марьино хранилась огромная библиотека (по завещанию князя А. И. Барятинского передана в Государственный исторический музей его братом Викт. И. Барятинским), нотная библиотека (более 500 музыкальныз пьес), богатая коллекция произведений русского и западноевропейского искусства, в т. ч. фамильные портреты Барятинских кисти видных художников XVIII-XIX веков, коллекции фарфора, серебра, часов, светильников, восточных и египетских статуэток. В усадьбе существовал свой оркестр и лучший в Курской губернии театр.
В начале 1900-х годов все дворцовые помещения были оборудованы центральным отоплением, водопроводом, канализацией и электрическим освещением, в главном корпусе был устроен лифт. В 1903 году в парке установлен чугунный монумент «Орёл» в память об А. И. Барятинском и к 40-летию победоносного окончания Кавказской войны 1817-1864 годов.
В 1918-1919 годах усадьбу удалось сохранить от разграбления, работники Музейной комиссии при Наркомпросе (А. В. Грищенко, Н. П. Киселёв, В. И. Раевский) составили опись коллекции и доставили коллекцию в Москву, откуда она была распределена по музеям РСФСР, а позднее СССР. В 1919-1922 годах в Марьино располагался техникум, с декабря 1922 года дом отдыха. В годы Великой Отечественной войны в Марьино размещались штабные службы немецких войск. В 1989 году в кирхе открыта музейная экспозиция, посвящённая истории рода князей Барятинских и истории Марьино, в 1997 году она перенесена во дворец.
Близ Марьино расположено село Ивановское, являвшееся в начале XVIII - начале XIX веков центром местных владений гетмана И. С. Мазепы (1703-1709 годы), светлейшего князя А. Д. Меншикова (1709-1927 годы), графа Н. Ф. Головина (1732-1745 годы), затем его дочери - Натальи Николаевны (в замужестве принцессы Гольштейн Бек; 1724-1767 годы) и внучки - Екатерины Петровны (1750-1811 годы), вышедшей в 1767 году замуж за князя И. С. Барятинского (1740-1811 годы). Впоследствии, после создания Марьино, в Ивановском размещались вотчинная контора и все хозяйственные учреждения князей Барятинских. Сохранились: палаты Мазепы (1704 год; архитектор О. Д. Старцев), каменная кухня (1768 год; ныне Народный музей села Ивановского), остатки регулярного парка. В Ивановском находилась Покровская церковь - фамильная усыпальница князей Барятинских (снесена в 1936 году; большинство надгробий уничтожены; 2 сохранившихся перенесены к кирхе в Марьино).