МАРЬИНКА
МАРЬИНКА - усадебный ансамбль в одноименном селе Ступинского района Московской области.
В XVI - начале XVIII вков селом владели Хлоповы, со второй четверти XVIII века - Бутурлины, с 1911 года - В. В. Перцова. К концу XVIII века сложилась лучевая планировка усадьбы с осями главных аллей, сходящихся к парадному двору, на котором располагались главный дом (не сохранился), белокаменная Воздвиженская церковь типа восьмерик на четверике (1736-1748 годы) с колокольней в стиле классицизма (начало XIX века), служебные здания и служившие своеобразными пропилеями два Г-образных кирпичных корпуса конного двора, построенные в 1780-е годы в стиле неоготики предположительно по проекту В. И. Баженова. Углы корпусов оформлены круглыми башнями с примыкающими малыми башенками, украшенными стрельчатым белокаменным декором. Сохранился пейзажный липовый парк с системой прудов, в котором располагались утраченные гроты, беседки, павильоны и неоготические ворота со стрельчатой аркой. В конце XVIII - начале XIX веков в Марьинке действовал крепостной театр. Ныне основные постройки усадьбы находятся в ведении детского оздоровительного лагеря «Рассвет».