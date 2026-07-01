МАРЬИНКА

МАРЬИНКА - усадебный ансамбль в одноименном селе Ступинского района Московской области .

В XVI - начале XVIII вков се­лом вла­де­ли Хло­по­вы, со второй четверти XVIII века - Бу­тур­ли­ны, с 1911 года - В. В. Пер­цо­ва. К концу XVIII века сло­жи­лась лу­че­вая пла­ни­ров­ка усадь­бы с ося­ми главных ал­лей, схо­дя­щих­ся к па­рад­но­му дво­ру, на ко­то­ром рас­по­ла­га­лись главный дом (не сохранился), бе­ло­ка­мен­ная Воз­дви­жен­ская церковь ти­па вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке (1736-1748 годы) с ко­ло­коль­ней в сти­ле клас­си­циз­ма (начало XIX века), слу­жеб­ные зда­ния и слу­жив­шие свое­об­раз­ны­ми про­пи­лея­ми два Г-об­раз­ных кир­пич­ных кор­пу­са кон­но­го дво­ра, по­стро­ен­ные в 1780-е годы в сти­ле нео­го­ти­ки пред­по­ло­жи­тель­но по про­ек­ту В. И. Ба­же­но­ва. Уг­лы кор­пу­сов оформ­ле­ны круг­лы­ми баш­ня­ми с при­мы­каю­щи­ми ма­лы­ми ба­шен­ка­ми, ук­ра­шен­ны­ми стрель­ча­тым бе­ло­ка­мен­ным де­ко­ром. Со­хра­нил­ся пей­заж­ный ли­по­вый парк с сис­те­мой пру­дов, в ко­то­ром рас­по­ла­га­лись ут­ра­чен­ные гро­ты, бе­сед­ки, па­виль­о­ны и нео­го­тические во­ро­та со стрель­ча­той ар­кой. В конце XVIII - начале XIX веков в Марьинке дей­ст­во­вал кре­по­ст­ной те­атр. Ны­не основные по­строй­ки усадь­бы на­хо­дят­ся в ве­де­нии дет­ско­го оз­до­ро­вительного ла­ге­ря «Рас­свет».

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