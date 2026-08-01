МАРИНИДЫ

Мариниды (Мериниды) — берберская династия, правившая в Марокко в 1269—1465. Имя М. происходит от названия кочевого племени бану марин. К началу XIII в. населяли Вост. Марокко. Находились на военной службе у династии Альмохадов , однако с ослаблением центральной власти начали воевать с ними. В 1245 захватили Мекнес, в 1248 — Фес , который стал их столицей, а южная часть страны оставалась под контролем Альмохадов. В 1268 завоевали Марракеш , окончательно разгромили Альмохадов и объединили Марокко под своей властью.

Апогей могущества М. — правление Абу-л-Хасана (1331—1351) и его сына Абу Инана (1351—1358). При этих султанах границы государства М. существенно расширились, в его состав ненадолго вошли территории Алжира и Туниса. М. принимали активное участие в войне против христиан в Андалусии на стороне Гранадского эмирата . В 1340 войска Абу-л-Хасана были разгромлены в битве при Рио Саладо, после чего М. были вынуждены покинуть Андалусию.

После смерти Абу Инана начался упадок М. Власть перешла к Ваттасидам — боковой ветви бану марин, которые стали регентами при малолетних султанах М. Междоусобные войны, эпидемия чумы и захват португальцами Сеуты в 1415 окончательно подорвали авторитет М. В 1465 в Фесе началось восстание, и последний султан М. Абд ал-Хакк II был убит.В религиозной сфере М. поощряли распространение маликитского толка суннизма в противовес набиравшему популярность суфизму. Восстановили культ почитания шерифов (потомков пророка

В религиозной сфере М. поощряли распространение маликитского толка суннизма в противовес набиравшему популярность суфизму. Восстановили культ почитания шерифов (потомков пророка Мухаммада ). Правление М. считается периодом расцвета испано-мавританского искусства. Оставили значимый след в архитектуре: в 1276 рядом с Фесом был построен Новый Фес (Фес ал-Джадид), который стал административным центром М. Возводили многочисленные дворцы, мечети и медресе, многие из которых сохранились до настоящего времени.

Лит .: Brignon J., Amin A., Boutaleb B. e. a. Histoire du Maroc. Casablanca, 1967; Видясова М. Ф. Социальные структуры доколониального Магриба. Генезис и типология. М., 1987; Abitbol M. Histoire du Maroc. Paris, 2009. Д. В. Соловьева.