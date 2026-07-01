МАРИНИ МАРИНО

МАРИНИ МАРИНО - итальянский скульп­тор, жи­во­пи­сец, гра­фик.

Обу­чал­ся в Академии художеств во Фло­рен­ции (1917-1924 годы) у Г. Ки­ни и Д. Трен­та­ко­сте. В 1920-е годах не­од­но­крат­но по­се­щал Па­риж, где по­зна­ко­мил­ся с П. Пи­кас­со , Ж. Бра­ком, Ж. Лип­ши­цем и А. Май­о­лем. В конце 1930-х годов мно­го пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе (Гер­ма­ния, Ав­ст­рия, Ни­дер­лан­ды, Бель­гия, Ве­ли­ко­бри­та­ния, Фран­ция); в эти го­ды встре­чал­ся в Па­ри­же с И. Тан­ги, Дж. Де Ки­ри­ко, В. В. Кан­дин­ским . В 1929-1940 годах пре­по­да­вал ри­су­нок в ху­дожественной шко­ле Вил­лы Реа­ле в Мон­це.

Как скульп­тор де­бю­ти­ро­вал в 1928 году на «Вы­став­ке тос­кан­ско­го но­ве­чен­то» в Ми­ла­не; уча­ст­во­вал так­же в ве­не­ци­ан­ских би­ен­на­ле и рим­ских квад­ри­ен­на­ле. Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны жил в Ло­кар­но, где был дру­жен с А. Джа­ко­мет­ти. В 1946 году вер­нул­ся в Ми­лан, про­дол­жив пре­по­да­ва­ние скульп­ту­ры в Ака­де­мии Бре­ра, на­ча­тое ещё в 1940 году. Во вре­мя по­се­ще­ния Нью-Йор­ка в 1950 году по­зна­ко­мил­ся с А. Кол­де­ром , Ж. Ар­пом, Л. Фей­нин­ге­ром и М. Бек­ман­ном.

Пла­сти­ка Марини на­сы­ще­на ис­то­рическими ре­ми­нис­цен­ция­ми: мо­ти­вы, по­черп­ну­тые из искусства эт­ру­сков, Древ­не­го Егип­та, Кри­та и Ри­ма, ев­ропейского Сред­не­ве­ко­вья и Ре­нес­сан­са, те­ат­ра ма­рио­не­ток,экс­прес­сио­низ­ма и ку­биз­ма, син­те­зи­ру­ют­ся в уни­вер­саль­ных, вне­вре­мен­ных об­раз­ах («На­род», 1929 год, Га­ле­рея современного искусства, Ми­лан; «По­мо­на», 1941 год, там же; «Тан­цов­щи­ца», 1949 год, Му­зей В. Лем­бру­ка, Дуйс­бург). Фи­гу­ры ак­ро­ба­тов и ак­тё­ров слов­но об­ра­ще­ны к зри­те­лю из да­лё­кой древ­но­сти, из ри­ту­аль­ных ис­то­ков пло­щад­но­го те­ат­ра («Ак­ро­ба­ты и жонг­лё­ры», 1953-1954 годы, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Ми­лан). Порт­рет­ным об­раз­ам Марини свой­ст­вен жё­ст­кий реа­лизм римских порт­ре­тов («Ав­то­порт­рет», 1934 год, Национальная га­ле­рея современного искусства, Рим; К. Карр ́a, 1946 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние; И. Ф. Стра­вин­ско­го, 1951 год, Му­зей М. Ма­ри­ни, Фло­рен­ция; Г. Му­ра, 1962 год, Национальная порт­рет­ная га­ле­рея, Лон­дон). Ста­туи Марини, вы­пол­нен­ные в брон­зе и де­ре­ве, ча­ще все­го по­ли­хром­ны: крас­ка, по­ло­жен­ная отдельными пят­на­ми, уси­ли­ва­ет впе­чат­ле­ние древ­но­сти де­ревянных скульп­тур, с их не­ров­ны­ми по­верх­но­стя­ми, тре­щи­на­ми и «слу­чай­ны­ми» ско­ла­ми.

По­сто­ян­ная те­ма Марини (с 1936 года) - всад­ник на ло­ша­ди; она раз­ра­ба­ты­ва­лась им в раз­ных вер­си­ях: в ду­хе клас­сического кон­но­го па­мят­ни­ка («Всад­ник», 1946 год, Му­зей М. Ма­ри­ни, Фло­рен­ция; 1947 год, га­ле­рея Тейт, Лон­дон; 1947 год, Му­зей современного искусства, Нью-Йорк; этой же те­ме по­свя­щён ряд кар­тин), в не­тра­диционной экс­прес­сив­ной ма­не­ре (се­рия «Чу­до», где па­даю­щая ло­шадь и пы­таю­щий­ся под­нять­ся по её спи­не че­ло­век вы­зы­ва­ют вос­по­ми­на­ния о еван­гель­ском сю­же­те об­ра­ще­ния Сав­ла, 1955 год, Ху­дожественный му­зей, Ба­зель) и др. Ста­туи, вы­пол­нен­ные по мо­де­лям Марини, ук­ра­ша­ют пло­ща­ди Рот­тер­да­ма, Брюс­се­ля, Ан­твер­пе­на; од­на из вер­сий «Чу­да» ус­та­нов­ле­на во дво­ре Му­зея современного искусства в Нью-Йор­ке. Му­зеи Марини от­кры­ты в Ми­ла­не, Пис­тое и Фло­рен­ции.