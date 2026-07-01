МАРИНИ МАРИНО
МАРИНИ МАРИНО - итальянский скульптор, живописец, график.
Обучался в Академии художеств во Флоренции (1917-1924 годы) у Г. Кини и Д. Трентакосте. В 1920-е годах неоднократно посещал Париж, где познакомился с П. Пикассо, Ж. Браком, Ж. Липшицем и А. Майолем. В конце 1930-х годов много путешествовал по Европе (Германия, Австрия, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Франция); в эти годы встречался в Париже с И. Танги, Дж. Де Кирико, В. В. Кандинским. В 1929-1940 годах преподавал рисунок в художественной школе Виллы Реале в Монце.
Как скульптор дебютировал в 1928 году на «Выставке тосканского новеченто» в Милане; участвовал также в венецианских биеннале и римских квадриеннале. Во время Второй мировой войны жил в Локарно, где был дружен с А. Джакометти. В 1946 году вернулся в Милан, продолжив преподавание скульптуры в Академии Брера, начатое ещё в 1940 году. Во время посещения Нью-Йорка в 1950 году познакомился с А. Колдером, Ж. Арпом, Л. Фейнингером и М. Бекманном.
Пластика Марини насыщена историческими реминисценциями: мотивы, почерпнутые из искусства этрусков, Древнего Египта, Крита и Рима, европейского Средневековья и Ренессанса, театра марионеток,экспрессионизма и кубизма, синтезируются в универсальных, вневременных образах («Народ», 1929 год, Галерея современного искусства, Милан; «Помона», 1941 год, там же; «Танцовщица», 1949 год, Музей В. Лембрука, Дуйсбург). Фигуры акробатов и актёров словно обращены к зрителю из далёкой древности, из ритуальных истоков площадного театра («Акробаты и жонглёры», 1953-1954 годы, частное собрание, Милан). Портретным образам Марини свойствен жёсткий реализм римских портретов («Автопортрет», 1934 год, Национальная галерея современного искусства, Рим; К. Карр ́a, 1946 год, частное собрание; И. Ф. Стравинского, 1951 год, Музей М. Марини, Флоренция; Г. Мура, 1962 год, Национальная портретная галерея, Лондон). Статуи Марини, выполненные в бронзе и дереве, чаще всего полихромны: краска, положенная отдельными пятнами, усиливает впечатление древности деревянных скульптур, с их неровными поверхностями, трещинами и «случайными» сколами.
Постоянная тема Марини (с 1936 года) - всадник на лошади; она разрабатывалась им в разных версиях: в духе классического конного памятника («Всадник», 1946 год, Музей М. Марини, Флоренция; 1947 год, галерея Тейт, Лондон; 1947 год, Музей современного искусства, Нью-Йорк; этой же теме посвящён ряд картин), в нетрадиционной экспрессивной манере (серия «Чудо», где падающая лошадь и пытающийся подняться по её спине человек вызывают воспоминания о евангельском сюжете обращения Савла, 1955 год, Художественный музей, Базель) и др. Статуи, выполненные по моделям Марини, украшают площади Роттердама, Брюсселя, Антверпена; одна из версий «Чуда» установлена во дворе Музея современного искусства в Нью-Йорке. Музеи Марини открыты в Милане, Пистое и Флоренции.