МАРИНЕТТИ ФИЛИППО ТОММАЗО

МАРИНЕТТИ ФИЛИППО ТОММАЗО - итальянский писатель, основоположник футуризма, член Итальянской академии (1929 год).

Пи­сал на итальянском и французском язы­ках. Сын ад­во­ка­та. По­лу­чил сте­пень ба­ка­лав­ра в Сор­бон­не (1894 год); окон­чил Ге­ну­эз­ский университет (1899 год). Пер­вые со­чи­не­ния Маринетти вы­дер­жа­ны в рус­ле сим­во­лиз­ма: по­этический цикл «По­ко­ре­ние звёзд» («La conquête des étoiles», 1902 год), тра­ги­фарс «Ко­роль Ку­тёж» («Le roi Bombance», 1905 год), сборник вер­либ­ров «Мо­но­план Па­пы» («Le monoplan du Pape», 1912 год). В 1905-1909 годах воз­глав­лял ми­лан­ский журнал «Poesia»; в 1910 году уч­ре­дил од­но­именное из­да­тель­ст­во, пе­ча­тав­шее со­чи­не­ния сим­во­ли­стов и фу­ту­ри­стов.

Зна­чительная часть на­сле­дия Маринетти со­став­ля­ют ма­ни­фе­сты фу­ту­риз­ма. Пер­вый из них - «Ма­ни­фест фу­ту­риз­ма» («Le ma­ni­feste du futurisme»), опуб­ли­ко­ван­ный 20.02.1909 года в па­риж­ской газете «Le Figaro», счи­та­ет­ся про­грамм­ным до­ку­мен­том ев­ропейского аван­гар­диз­ма. В ма­ни­фе­стах, на­пи­сан­ных Маринетти или при его уча­стии и ох­ва­ты­ваю­щих не толь­ко все ви­ды искусства, но и быт, вос­пе­ты си­ла и ско­рость, во­пло­щён­ные в пря­мом аг­рес­сив­ном дей­ст­вии (кро­во­про­лит­ной схват­ке, анар­хическом бун­те тол­пы, эпа­таж­ных пуб­лич­ных ма­ни­фе­ста­ци­ях и «ин­тер­вен­цио­ни­ст­ских» дек­ла­ра­ци­ях со­рат­ни­ков-фу­ту­ри­стов), в уто­пических про­ек­тах пе­ре­соз­да­ния че­ло­ве­че­ской при­ро­ды ра­ди со­тво­ре­ния «ме­ха­ни­че­ско­го че­ло­ве­ка», а так­же в тех­нических но­вин­ках на­чав­ше­го­ся ве­ка (ав­то­мо­биль, аэ­ро­план, но­вей­шие ви­ды ору­жия, элек­трич. свет и т. п.): «Убь­ём лун­ный свет!» («Tuons le clair de lune!», 1909 год), «Тех­ни­че­ский ма­ни­фест фу­ту­ри­сти­че­ской ли­те­ра­ту­ры» («Manifesto tec­nico della letteratura futurista», 1912 год), «Син­те­ти­че­ский фу­ту­ри­сти­че­ский те­атр» («Teatro futurista sintetico», 1916 год), «Фу­ту­ри­сти­че­ская кух­ня» («La cucina futurista», 1932 год), «Ма­ни­фест аэ­ро­жи­во­пи­си» («Manifesto dell’aeropittura», 1932 год) и многие другие.

Аг­рес­сив­ный эпа­таж по су­ти про­во­ка­ци­он­ных ре­чей Маринетти на фу­ту­ри­стических ве­че­рах в различных го­ро­дах Ита­лии и Ев­ро­пы [объ­е­ди­нё­ны в сборники «Фу­ту­ризм» («Le futurisme», 1911 год) и «Вой­на как един­ствен­ная ги­гие­на ми­ра» («Guerra sola ­igiene del mondo»,1915 год)], а так­же ста­тей и ма­ни­фе­стов, во­шед­ших в кни­ги «Фу­ту­ри­сти­че­ская де­мо­кра­тия: по­ли­ти­че­ский ди­на­мизм» («Democrazia futu­ris­ta: dinamismo politico», 1919 год) и «По ту сто­ро­ну ком­му­низ­ма» («Al di l ̀а del com­munismo», 1920 год), в ско­ром вре­ме­ни от­толк­ну­ли от фу­ту­риз­ма мно­гих со­рат­ни­ков Маринетти как в Ита­лии, так и в Рос­сии. Во вре­мя ви­зи­тов в Мо­ск­ву и Санкт-Пе­тер­бург в 1913 и 1914 годах Маринетти встре­тил хо­лод­ный при­ём со сто­ро­ны русских фу­ту­ри­стов. Как во­енный кор­рес­пон­дент и ин­тен­дант Маринетти уча­ст­во­вал в ита­ло-турецкой вой­не 1911-1912 годов и ита­ло-ли­вий­ской кам­па­нии 1913 года; в 1914 году по­шёл доб­ро­воль­цем на фронт. По­ли­тические ам­би­ции по­бу­ди­ли Маринетти уч­ре­дить близ­кую к анар­хиз­му Фу­ту­ри­стическую по­ли­тическую пар­тию (1918 год); в 1918-1919 годах сбли­зил­ся с Б. Мус­со­ли­ни (их зна­ком­ст­во со­стоя­лось в 1915 году) и при­ни­мал уча­стие в соз­да­нии про­фа­ши­ст­ских фу­ту­ри­стических яче­ек. В 1920 году Маринетти вы­шел из бло­ка с фа­ши­ста­ми, но в 1925 году под­пи­сал под­го­тов­лен­ный Мус­со­ли­ни и Дж. Джен­ти­ле «Ма­ни­фест фа­ши­ст­ских ин­тел­лек­туа­лов» («Manifesto degli intellettuali fa­scis­ti»). Ле­том 1942 года от­пра­вил­ся доб­ро­воль­цем на русский фронт; по со­стоя­нию здо­ро­вья вско­ре был ко­мис­со­ван.

Ли­те­ра­ту­ру Маринетти рас­смат­ри­вал как фор­му пря­мой и бы­ст­рой ду­хов­ной пе­ре­ков­ки ши­ро­кой ау­ди­то­рии (в пер­вую оче­редь мо­ло­дёж­ной). В пер­вом ро­ма­не Маринетти «Ма­фар­ка-фу­ту­рист» («Mafarka le futuriste», 1910 год, русский перевод 1916 год) за­мет­но влия­ние Ф. Ниц­ше . Во­енную те­му Маринетти раз­ви­ва­ет в по­этическом сборнике «Бит­ва у Три­по­ли» («La bataille de Tripoli», 1911 год, русский перевод 1915 год) и в фу­ту­ри­стическом ро­ма­не «8 душ в од­ном сна­ря­де» («8 anime in una bom­ba», 1919 год). В по­свя­щён­ном сра­же­нию тур­ков и бол­гар при Ад­риа­но­по­ле (1913 год) по­этическом сборнике «Занг Тумб Туу­ум» («Zang Tumb Tuuum», 1914 год) Маринетти экс­пе­ри­мен­ти­ро­вал с «ос­во­бо­ж­дён­ны­ми сло­ва­ми» и «це­пя­ми ана­ло­гий» (уп­разд­не­ние тра­диционного син­так­си­са и пунк­туа­ции, си­муль­тан­ная пе­ре­да­ча ав­тор­ских ощу­ще­ний, зву­ко­пись, ком­би­на­ция различных шриф­тов и т. д.). В позд­нем ав­то­био­гра­фическом твор­че­ст­ве Маринетти фу­ту­ри­стические приё­мы взаи­мо­дей­ст­ву­ют с тра­диционным пись­мом: ро­ман-ал­ле­го­рия «Не­по­ко­рён­ные» («Gli indoma­bi­li», 1922 год), эс­се «Оча­ро­ва­ние Егип­та» («Il fascino dell’Egitto», 1933 год), рит­ми­зи­рованная про­за «Аэ­ро­по­эма о за­ли­ве Спе­ция» («Aeropoema del Golfo della Spe­zia», 1935 год) и др. Маринетти про­бо­вал се­бя как ху­дож­ник (вы­пол­нен­ный в тех­ни­кекол­ла­жа «Ав­то­порт­рет», 1914 год; гра­фические порт­ре­ты К. Кар­ра и И. Ф. Стра­вин­ско­го; ил­лю­ст­ра­ции к собственным со­чи­не­ни­ям).

Сочинения:

Фу­ту­ризм. СПб., 1914;

Opere. Mil., 1968–1969. Vol. 1–4;

Scrit­ti francesi. Mil., 1983; Taccuini, 1915–1921. Bologna, 1987;

Teoria e invenzione fu­tu­ris­ta. Mil., 1990;

Teatro. Mil., 2004. Vol. 1–2.