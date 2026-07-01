МАРИНЕСКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
МАРИНЕСКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - советский моряк-подводник, капитан 3 ранга, Герой Советского Союза (посмертно).
Окончил Одесский мореходный техникум (1933 год), специальные курсы комсостава ВМС РККА (1934 год), курсы комсостава Учебного отряда подводного плавания (1938 год). На военной службе с ноября 1933 года. С 1934 года штурман на ПЛ Щ-306 Балтийского флота (БФ). С ноября 1938 года помощник командира ПЛ Л-1, с 1939 года командир ПЛ М-96 Балтийского флота, командуя которой вступил в Великую Отечественную войну. С апреля 1943 года командир ПЛ С-13, на которой совершил 3 боевых похода. В начале 1945 года в течение одного похода потопил два крупных транспорта противника [«Вильгельм Густлофф» (30 января) и «Генерал фон Штойбен» (10 февраля)], на борту которых помимо германских военнослужащих находились беженцы (всего по различным данным, 3-8 тысяч человек).
В сентябре 1945 года за нарушение воинской дисциплины понижен в звании до старшего лейтенанта и назначен командиром тральщика. В ноябре 1945 года уволен в запас. В 1946-1948 годах плавал на сухогрузах «Севан» и «Ялта» Балт. государственного торгового пароходства. В 1949 году работал заместителем директора Ленинградского НИИ переливания крови, был осуждён «за растрату социалистической собственности» и приговорён к 3 годам лишения свободы (в 1953 году приговор отменён). В 1951 году, после досрочного освобождения, работал топографом Онежско-Ладожской экспедиции, с 1953 года руководитель группы отдела снабжения на ленинградском заводе «Мезон». В 1960 году после многочисленных ходатайств адмиралов и генералов, участников Великой Отечественной войны, Маринеско был восстановлен в звании капитана 3 ранга. В период «холодной войны» в Западной Европе (в частности, в ФРГ) были попытки объявить Маринеско военным преступником, инкриминировав ему уничтожение гражданского населения. Однако Институт морского права в Киле (ФРГ), рассмотрев все известные факты, вынес решение о законности атаки транспорта «Вильгельм Густлофф».
Имя Маринеско носит Одесское мореходное училище, Музей подводных сил России в Санкт-Петербурге, улицы и набережные в Калининграде, Санкт-Петербурге, Севастополе и Одессе. Памятники установлены в Калининграде и Кронштадте, мемориальные доски - на здании Одесского мореходного училища и в Кронштадте на доме № 2 по улице Коммунистической, в котором жил Маринеско. Жизнь и боевая служба Маринеско вызвали интерес писателей, ему посвящены повести: Крон А. А. «Капитан дальнего плавания: повесть о друге [А. И. Маринеско]», 1989 год; Grass G. «Im Krebsgang», 2002 год, русский перевод 2004 год; Титоренко Н. Н. «Личный враг Адольфа Гитлера: документальная повесть», 2-е издание, 2008 год.