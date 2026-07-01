МАРИНЕСКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

МАРИНЕСКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - советский мо­ряк-под­вод­ник, ка­пи­тан 3 ран­га, Ге­рой Советского Сою­за (посмертно).

Окон­чил Одес­ский мо­ре­ход­ный тех­ни­кум (1933 год), специальные кур­сы ком­со­ста­ва ВМС РККА (1934 год), кур­сы ком­со­ста­ва Учеб­но­го от­ря­да под­вод­но­го пла­ва­ния (1938 год). На во­енной служ­бе с но­ября 1933 года. С 1934 года штур­ман на ПЛ Щ-306 Балтийского фло­та (БФ). С но­ября 1938 года по­мощ­ник командира ПЛ Л-1, с 1939 года командир ПЛ М-96 Балтийского флота, ко­ман­дуя ко­то­рой всту­пил в Великую Отечественную вой­ну. С апреля 1943 года командир ПЛ С-13, на ко­то­рой со­вер­шил 3 бое­вых по­хо­да. В начале 1945 года в те­че­ние од­но­го по­хо­да по­то­пил два круп­ных транс­пор­та про­тив­ни­ка [«Виль­гельм Гу­ст­лофф» (30 января) и «Ге­не­рал фон Штой­бен» (10 февраля)], на бор­ту ко­то­рых по­ми­мо германских во­ен­но­слу­жа­щих на­хо­ди­лись бе­жен­цы (все­го по различным дан­ным, 3-8 тысяч человек).

В сентябре 1945 года за на­ру­ше­ние во­ин­ской дис­ци­п­ли­ны по­ни­жен в зва­нии до стар­ше­го лейтенанта и на­зна­чен командиром траль­щи­ка. В но­ябре 1945 года уво­лен в за­пас. В 1946-1948 годах пла­вал на су­хо­гру­зах «Се­ван» и «Ял­та» Балт. государственного тор­го­во­го па­ро­ход­ст­ва. В 1949 году ра­бо­тал заместителем ди­рек­то­ра Ле­нинградского НИИ пе­ре­ли­ва­ния кро­ви, был осу­ж­дён «за рас­тра­ту со­циа­ли­сти­че­ской соб­ст­вен­но­сти» и при­го­во­рён к 3 го­дам ли­ше­ния сво­бо­ды (в 1953 году при­го­вор от­ме­нён). В 1951 году, по­сле дос­роч­но­го ос­во­бо­ж­де­ния, ра­бо­тал то­по­гра­фом Онеж­ско-Ла­дож­ской экс­пе­ди­ции, с 1953 года ру­ко­во­ди­тель груп­пы от­де­ла снаб­же­ния на ле­нинградском за­во­де «Ме­зон». В 1960 году по­сле мно­го­численных хо­да­тайств ад­ми­ра­лов и ге­не­ра­лов, уча­ст­ни­ков Великой Отечественной вой­ны, Маринеско был вос­ста­нов­лен в зва­нии ка­пи­та­на 3 ран­га. В пе­ри­од «хо­лод­ной вой­ны» в Западной Ев­ро­пе (в ча­ст­но­сти, в ФРГ) бы­ли по­пыт­ки объ­я­вить Маринеско во­енным пре­ступ­ни­ком, ин­кри­ми­ни­ро­вав ему унич­то­же­ние гражданского на­се­ле­ния. Од­на­ко Институт морского пра­ва в Ки­ле (ФРГ), рас­смот­рев все из­вест­ные фак­ты, вы­нес ре­ше­ние о за­кон­но­сти ата­ки транс­пор­та «Виль­гельм Гу­ст­лофф».

Имя Маринеско но­сит Одес­ское мо­ре­ход­ное училище, Му­зей под­вод­ных сил Рос­сии в Санкт-Пе­тер­бур­ге, ули­цы и на­бе­реж­ные в Ка­ли­нин­гра­де, Санкт-Пе­тер­бур­ге, Се­ва­сто­по­ле и Одес­се. Па­мят­ни­ки ус­та­нов­ле­ны в Ка­ли­нин­гра­де и Крон­штад­те, ме­мо­ри­аль­ные дос­ки - на зда­нии Одес­ско­го мо­ре­ход­но­го училища и в Крон­штад­те на до­ме № 2 по улице Ком­му­ни­сти­че­ской, в ко­то­ром жил Маринеско. Жизнь и бое­вая служ­ба Маринеско вы­зва­ли ин­те­рес пи­са­те­лей, ему по­свя­ще­ны по­вес­ти: Крон А. А. «Ка­пи­тан даль­не­го пла­ва­ния: по­весть о дру­ге [А. И. Ма­ри­не­ско]», 1989 год; Grass G. «Im Krebs­gang», 2002 год, русский перевод 2004 год; Ти­то­рен­ко Н. Н. «Лич­ный враг Адоль­фа Гит­ле­ра: до­ку­мен­таль­ная по­весть», 2-е издание, 2008 год.