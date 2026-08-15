МАРИНА

МАРИНА - тип пей­за­жа , в ко­то­ром основным пред­ме­том изо­бра­же­ния яв­ля­ет­ся мо­ре.

Марина не­ред­ко вхо­дит как фон в другие жан­ры (порт­рет, ис­то­рический, ми­фо­ло­гический или бы­то­вой). Об­раз мор­ской сти­хии мо­жет быть ино­ска­за­тель­ным, со­дер­жать сим­во­лы и ал­ле­го­рии [ко­рабль как ков­чег спа­се­ния (цер­ковь), мо­ре как сим­вол пре­врат­но­стей судь­бы и др.].

Изо­бра­же­ния мор­ских мо­ти­вов встре­ча­ют­ся в древнеегипетском искусстве (рель­е­фы хра­ма ца­ри­цы Хат­шеп­сут в Дейр-эль-Бах­ри, начало XV века до н. э.), па­мят­ни­ках эгей­ской куль­ту­ры (фре­ски Кнос­ско­го двор­ца), древнеримских рос­пи­сях. В средневековом искусстве мор­ская те­ма­ти­ка по­яв­ля­ет­ся в ил­лю­ст­ра­ци­ях биб­лей­ских сю­же­тов, так­же в ми­ниа­тю­рах ис­то­рических хро­ник. В эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния мо­ре иг­ра­ет важ­ную роль в кар­ти­нах на ре­лигиозные, ми­фо­ло­гические и ис­то­рические сю­же­ты ( В. Кар­пач­чо , Я. Тин­то­рет­то, П. Брей­гель Стар­ший и др.).

Сво­ей жан­ро­вой оп­ре­де­лён­но­сти и рас­цве­та Марина дос­ти­га­ет в голландском искусстве XV века - как спе­ци­фический под­вид пей­заж­но­го жан­ра. Сре­ди ху­дож­ни­ков, по­свя­тив­ших се­бя изо­бра­же­нию мор­ской сти­хии, - Х. К. Вром, Я. Пор­сел­лис, С. де Вли­гер, Я. ван Гой­ен, А. Сторк, Л. Бак­хёй­сен, В. ван де Вел­де Млад­ший, Я. ван де Кап­пел­ле. Во Фран­ции ис­то­ки вос­хо­дят к иде­аль­но­му пей­за­жу К. Лор­ре­на; его от­кры­тия бы­ли раз­ви­ты в твор­че­ст­ве К. Ж. Вер­не. В Ита­лии Марину соз­да­ют мас­те­ра ве­не­ци­ан­ской (А. Ка­на­лет­то, Ф. Гвар­ди), не­апо­ли­тан­ской (С. Ро­за) и ге­ну­эз­ской (А. Мань­я­ско) школ. Под влия­ни­ем голландского искусства Марина раз­ви­ва­лась в Ве­ли­ко­бри­та­нии, где её свое­об­ра­зие оп­ре­де­ля­ет­ся пре­об­ла­да­ни­ем ба­таль­ной те­ма­ти­ки и по­вы­шен­ным ин­те­ре­сом к эф­фек­там ос­ве­ще­ния (П. Мо­на­ми, С. Скотт, Ч. Бру­кинг, Р. Додд, Дж. Клив­ли Стар­ший).

В ро­ман­ти­че­ской Марине на пер­вый план вы­хо­дит сим­во­лическая трак­тов­ка мо­ря (со­зер­ца­тель­ные ви­ды мор­ско­го по­бе­ре­жья К. Д. Фрид­ри­ха, Й. К. К. Да­ля), мо­ти­вы ко­раб­ле­кру­ше­ний (Т. Же­ри­ко). У. Тёр­нер трак­ту­ет мор­ской пей­заж как кра­соч­ную фан­та­зию. Реа­лист Г. Кур­бе по­ка­зы­ва­ет су­мрач­ное мо­ре; французских пред­им­прес­сио­ни­сты (Э. Бу­ден) и мас­те­ра им­прес­сио­низ­ма пе­ре­да­ют эф­фек­ты из­мен­чи­во­сти сти­хии мо­ря, не­ба и об­ла­ков (К. Мо­не и др.). Ми­фические су­ще­ст­ва на­пол­ня­ют кар­ти­ны на мор­скую те­му А. Бёк­ли­на. В США Марина эво­лю­цио­ни­ро­ва­ла от «порт­ре­тов» ко­раб­лей и изо­бра­же­ния ба­та­лий до пей­заж­но-жан­ро­вых ком­по­зи­ций У. Хо­ме­ра и Р. Кен­та. Вы­со­ко­го раз­ви­тия Марина дос­ти­га­ет в японской цвет­ной кси­ло­гра­фии (Ка­цу­си­ка Хо­ку­сай). К Марине, на­хо­дя в ней боль­шие де­ко­ра­тив­ные воз­мож­но­сти, охот­но об­ра­ща­лись фо­ви­сты (Р. Дю­фи, А. Ма­тисс, А. Мар­ке). Об­раз мо­ря вдох­нов­ля­ет кра­соч­ные фее­рии экс­прес­сио­ни­ста Э. Ноль­де, не­ред­ко вклю­ча­ет­ся в сюр­реа­ли­стические ком­по­зи­ции С. Да­ли и Р. Маг­ри­та.

В рус­ское ис­кус­ст­во Марина во­шла при императоре Пет­ре I, на это вре­мя при­хо­дит­ся рас­цвет в гра­вю­ре (голландские мас­те­ра А. Шхо­не­бек, П. Пи­кар; А. Ф. Зу­бов). Немецкий ху­дож­ник Я. Ф. Хак­керт и английский мас­тер Р. Пе­тон соз­да­ют для императрицы Ека­те­ри­ны II мор­ские ба­та­лии с эпи­зо­да­ми рус­ско-ту­рец­кой вой­ны. Мас­те­ра­ми второй половины XVIII - начала XIX века бы­ли гра­фик М. М. Ива­нов, ра­бо­тав­ший в Ита­лии С. Ф.Щед­рин, ро­ман­тик М. Н. Во­робь­ёв и ху­дож­ни­ки его шко­лы (Л. Ф. Ла­го­рио, бр. Г. Г. и Н. Г. Чер­не­цо­вы). Круп­ней­шим ма­ри­ни­стом XIX века был И. К. Ай­ва­зов­ский. Реа­ли­ста­ми мож­но на­звать ма­ри­ни­стов сле­дую­ще­го по­ко­ле­ния - А. П. Бо­го­лю­бо­ва и Р. Г. Суд­ков­ско­го. Мно­гие русские ху­дож­ни­ки, не бу­ду­чи ма­ри­ни­ста­ми, так­же не­ред­ко об­ра­ща­лись к мор­ско­му пей­за­жу (Ф. А. Ва­силь­ев, Н. Н. Ду­бов­ской, В. А. Се­ров, К. А. Ко­ро­вин , А. И. Ку­инд­жи и др.). К шко­ле Ку­инд­жи от­но­сят­ся ма­ри­ни­сты А. А. Бо­ри­сов, Н. Е. Буб­ли­ков, К. Ф. Бо­га­ев­ский. В тех­ни­ке ак­ва­ре­ли к Марине об­ра­ща­лись Аль­берт Н. Бе­нуа и М. А. Во­ло­шин, в гра­вю­ре - В. Д. Фа­ли­ле­ев и В. А. Фа­вор­ский. Сре­ди жи­во­пис­цев-ма­ри­ни­стов XX века - Г. Г. Нис­ский, В. В. Меш­ков, И. Ф. Ти­тов, К. И. Ше­бе­ко. В ред­ких слу­ча­ях встре­ча­ют­ся в скульп­тур­ных ба­рель­е­фах (у В. И. Де­мут-Ма­ли­нов­ско­го, И. И. Те­ре­бе­нё­ва, К. В. Изен­бер­га).

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