МАРИИНСКИЙ ТЕАТР
МАРИИНСКИЙ ТЕАТР - государственный академический, театр оперы и балета, один из старейших театров России (Санкт-Петербург).
Назван в 1860 в честь имп. Марии Александровны – супруги имп. Александра II. До Февральской революции 1917 входил в систему императорских театров. Правительственным декретом 9.11.1917 объявлен государственным и передан в ведение Наркомпроса. С 1920 Гос. академич. театр оперы и балета, с 1935 Ленингр. академич. театр оперы и балета им. С. М. Кирова. С 1992 вновь Мариинский театр.
История М. т. восходит к придворным муз. спектаклям франц. (с 1720-х гг.) и итал. (с 1730-х гг.) трупп. В 1736 «Итальянская компания» показала первую в России оперу-сериа – «Сила любви и ненависти» Ф. Арайи. Постепенно в «Итальянскую компанию» стали проникать отеч. исполнители. Проф. танцовщики и танцовщицы появились после учреждения имп. Анной Ивановной в 1738 танцевальной школы (см. Академия русского балета) под рук. Ж. Б. Ланде. В 1783 открылся Большой (Каменный) театр (здание построено в 1775–83, арх. А. Ринальди, на месте нынешней Петербургской консерватории); указом имп. Екатерины II организована труппа «не для одних комедий и трагедий, но и для оперы», 1-я постановка – комич. опера «Лунный мир» Дж. Паизиелло (1783, итал. труппа). В 1803 оперная и балетная труппы отделились от драматической. В 1836 им отдано заново отстроенное здание Большого (Каменного) театра (арх. А. К. Кавос); сезон открылся первой постановкой оперы «Жизнь за царя» М. И. Глинки. До 1860 на этой сцене ставились спектакли Итал. оперной труппы; Рус. оперная труппа с 1845 работала на имп. сцене в Москве, с 1854 – в С.-Петербурге на сцене Театра-цирка (построен в 1847–49, арх. Кавос) на берегу Крюкова канала.
После пожара 1859 здание Театра-цирка реконструировано тем же архитектором; открыто под назв. «М. т.» в 1860 оперой «Жизнь за царя» М. И. Глинки. При перестройке усилена сложная объёмная композиция здания, фасады в русле эклектизма сохранили горизонтальные членения и оформление поэтажным ордером, зрительному залу придана подковообразная форма. Также устроены дополнит. вестибюли и фойе (для царской ложи и др.), расширено фойе для публики. Тогда же зрительный зал получил совр. оформление с богатым скульптурным и живописным декором (в т. ч. плафон худ. Э. Франчиоли по эскизам К. Дузи). В 1885 проведена следующая реконструкция здания (арх. В. А. Шрё- тер; к левому крылу пристроен 3-этажный корпус подсобных помещений). В 1894 здание вновь перестроено Шрётером: гл. фасад оформлен колоссальным ордером, декор экстерьера здания стал более дробным, увеличено пространство фойе и устроены новые лестницы, гл. фойе и парадные лестницы получили сохранившееся до наших дней оформление, дерев. перекрытия и кирпичные своды были заменены металлич. и бетонными конструкциями и т. д. В 1914 А. Я. Головин создал сценический занавес (реставрирован в 1952 С. Б. Вирсаладзе). Здание пострадало во время Вел. Отеч. войны, реконструировано в 1943–44. В 1966–67 пристроены новые корпуса, устроены новые репетиционные залы и малая сцена (арх. С. М. Гельфер). С нач. 2000-х гг. ведётся строительство здания второй сцены М. т. В реконструированном здании Декорационного магазина и зала быв. Дирекции имп. театров (1900, арх. Шрётер) открыт концертный зал М. т. (2004–06, арх. К. Фабр).
Опера. В кон. 18 – нач. 19 вв. основу репертуара составляли оперы франц. (Ф. Буальдьё, А. Гретри, П. А. Монсиньи и др.) и итал. (Дж. Паизиелло, Дж. Сарти, Д. Чимароза и др.) композиторов, ставились первые произведения рус. композиторов – M. M. Соколовского, Е. И. Фомина, В. А. Пашкевича, позднее С. И. Давыдова и др. В 1803–1840 оперную труппу возглавлял К. А. Кавос, автор мн. опер, поставленных на сцене театра, среди них – «Иван Сусанин» (1815). В эти годы осуществлены первые на рус. сцене постановки опер «Волшебная флейта» В. А. Моцарта (1818), «Вольный стрелок» К. М. фон Вебера (1824), «Норма» и «Сомнамбула» (1837), «Пуритане» (1840) В. Беллини, «Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти и др. Ведущими отеч. солистами были П. А. Булахов, Я. С. Воробьёв, П. В. Злов, Г. Ф. Климовский, А. М. Крутицкий, Е. С. Сандунова, В. М. Самойлов и др. Выступали итал., франц. и нем. труппы. Выдающимся событием стала постановка оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя», ознаменовавшая рождение рус. классич. оперы. В 1842 поставлена вторая опера Глинки – «Руслан и Людмила». В обоих спектаклях раскрылось дарование выдающихся рус. певцов О. А. Петрова и А. Я. Петровой-Воробьёвой. В оперную труппу вошли также М. С. Лебедев, А. И. Леонов, М. М. Степанова, В. А. Шемаев, M. P. Шелехова, С. С. Гулак-Артемовский, Е. А. Семёнова и др. С 1843 под покровительством двора выступала Итал. оперная труппа, в её составе – певцы мирового класса Дж. Рубини, A. Тамбурини, Джулия Гризи, Л. Лаблаш, П. Виардо-Гарсия и др. Рус. труппа была оттеснена на второй план, а в 1845–54 фактически изгнана (выступала на имп. сценах Москвы).
В оперном репертуаре открывшегося в 1860 М. т. акцент был сделан на рус. музыке. Среди наиболее значит. постановок – «Руслан и Людмила» М. И. Глинки (1861), «Русалка» А. С. Даргомыжского (1865). Были осуществлены первые в истории постановки рус. классич. опер: «Юдифь» (1863), «Рогнеда» (1865) А. Н. Серова; «Каменный гость» Даргомыжского (1872); «Псковитянка» (1873), «Майская ночь» (1880), «Снегурочка» (1882), «Млада» (1892), «Ночь перед Рождеством» (1895) Н. А. Римского-Корсакова; «Борис Годунов» (2-я ред., с прологом) М. П. Мусоргского (1874); «Опричник» (1874), «Кузнец Вакула» (1876), «Орлеанская дева» (1881), «Чародейка» (1887), «Пиковая дама» (1890), «Иоланта» (1892) П. И. Чайковского; «Демон» А. Г. Рубинштейна (1875); «Князь Игорь» А. П. Бородина (1890); «Орестея» С. И. Танеева (1895), и др. Из зап.-европ. репертуара поставлены «Пророк» Дж. Мейербера (1869); «Сила судьбы» (1862; опера написана для М. т.), «Травиата» (1868), «Аида» (1877), «Риголетто» (1878), «Отелло» (1887), «Фальстаф» (1894, впервые на рус. яз.) Дж. Верди; «Лоэнгрин» (1868), «Тангейзер» (1874), «Тристан и Изольда» (1899) Р. Вагнера; «Кармен» Ж. Бизе и «Манон» Ж. Массне (обе 1885); «Мефистофель» А. Бойто (1886), оперы К. М. фон Вебера, В. А. Моцарта, Дж. Пуччини и др. композиторов. Гл. дирижёром в 1860–69 был К. Н. Лядов (отец композитора А. К. Лядова), в 1869–1916 – Э. Ф. Направник, деятельность которого сыграла значит. роль в истории театра: он установил творч. связи с известными рус. композиторами, собрал в театре лучшие артистич. силы, поднял проф. уровень оперных постановок. Среди солистов театра: певцы Ф. П. Комиссаржевский, Е. А. Лавровская, Д. М. Леонова, И. А. Мельников, Ф. К. Никольский, Ю. Ф. Платонова.
В кон. 19 – нач. 20 вв. репертуар театра включал оперы Р. Вагнера («Валькирия», 1900; «Гибель богов», 1903; «Золото Рейна», 1905), «Электру» Р. Штрауса, событиями стали постановки рус. опер «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н. А. Римского-Корсакова (1907, впервые на сцене), «Хованщина» М. П. Мусоргского (1911, впервые в М. т.) и др. В М. т. выступали крупнейшие мастера оперного иск-ва: И. А. Алчевский, А. Ю. Больска, М. И. Долина, И. В. Ершов, Е. И. Збруева, B. И. Касторский, В. И. Куза, Ф. В. Литвин, Е. К. Мравина, Э. К. Павловская, М. А. Славина, Л. В. Собинов, Ф. И. Стравинский, И. В. Тартаков, М. И. и H. H. Фигнеры, М. Б. Черкасская, Л. Г. Яковлев и др.; часто выступал Ф. И. Шаляпин. В театре работали известные дирижёры – Ф. М. Блуменфельд, А. Коутс, художники – А. Н. Бенуа, А. Я. Головин, К. А. Коровин, Б. М. Кустодиев.
После Октябрьской революции 1917 состоялись новые постановки произведений оперных классиков: «Тангейзер» и «Риенци» Р. Вагнера (1923), «Севильский цирюльник» Дж. Россини и «Дон Жуан» В. А. Моцарта (1924), «Борис Годунов» М. П. Мусоргского (в авторской редакции, 1928), «Пиковая дама» (1935) П. И. Чайковского; «Жизнь за царя» М. И. Глинки с 1939 шла с изменённым либретто и новым текстом под назв. «Иван Сусанин». Прошли рус. премьеры новейших европ. опер: «Саломея» (1924) и «Кавалер розы» (1928) Р. Штрауса, «Воццек» А. Берга (1927). Состоялась первая на отеч. сцене постановка оперы «Любовь к трём апельсинам» С. С. Прокофьева (1926), поставлены сов. оперы «Лёд и сталь» В. М. Дешевова (1930), «В бурю» Т. Н. Хренникова (1939) и др.
С авг. 1941 до лета 1944 театр был эвакуирован в Пермь; артисты выезжали на фронт, выступали в госпиталях, воинских частях, колхозах. Осенний сезон 1944 открылся оперой М. И. Глинки «Иван Сусанин». В театре работали: дирижёры – А. В. Гаук, В. А. Дранишников, Р. Е. Дриго, C. В. Ельцин, Э. А. Купер, Н. А. Малько, А. М. Пазовский, Д. И. Похитонов, Г. Фительберг; режиссёры – А. Б. Винер, Э. И. Каплан, И. М. Лапицкий, В. А. Лосский, С. Д. Масловская, В. Э. Мейерхольд, С. Э. Радлов, Н. В. Смолич, Л. В. Баратов; певцы – П. З. Андреев, К. Петраускас, Н. А. Большаков, Г. А. Боссэ, Р. Г. Горская, В. А. Давыдова, Р. Л. Изтур, О. А. Кашеварова, К. А. Лаптев, С. И. Мигай, А. Ю. Модестов, О. Ф. Мшанская, Г. М. Нэлепп, И. А. Нечаев, Г. Н. Орлов, В. К. Павловская, Н. К. Печковский, С. П. Преображенская, М. О. Рейзен, В. Р. Сливинский, И. П. Яшугин; художники – В. В. Дмитриев, В. А. Щуко и др.
В послевоенные годы значит. событиями стали постановки опер «Дуэнья» («Обручение в монастыре») С. С. Прокофьева (1946), «Семья Тараса» Д. Б. Кабалевского (1950), «Декабристы» Ю. Н. Шапорина (1953). Худож. руководство в эти годы осуществляли дирижёр Б. Э. Хайкин, режиссёр И. Ю. Шлепянов, хормейстер В. П. Степанов. Позднее в театре работали дирижёры: Э. П. Грикуров, А. И. Климов, К. А. Симеонов, В. А. Федотов, режиссёр Е. Н. Соковнин, хормейстер А. В. Михайлов, художник С. Б. Вирсаладзе. Среди постановок 1960–80-х гг.: «Питер Граймс» Б. Бриттена (1965), «Волшебная флейта» В. А. Моцарта (1966), «Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти (1969), «Кармен» Ж. Бизе (1973), «Пётр I» (1975) и «Маяковский начинается» (1983) А. Н. Петрова, «Виринея» (1967) и «Мария Стюарт» (1981) С. М. Слонимского. Дирижёры: Ю. X. Темирканов (гл. дирижёр в 1976–88), Б. И. Анисимов, Д. Э. Далгат, В. Г. Широков; режиссёр Р. И. Тихомиров; среди певцов этих лет: Г. А. Ковалёва, Б. Т. Штоколов, Р. А. Баринова, И. П. Богачёва, С. П. Лейферкус.
C 1988 гл. дирижёр, с 1996 худ. рук. и директор театра – В. А. Гергиев. Среди постановок: «Парсифаль» (1999), тетралогия «Кольцо нибелунга» (2003) Р. Вагнера; «Саломея» Р. Штрауса (1995); оперы С. С. Прокофьева и Д. Д. Шостаковича. Среди певцов: Г. И. Беззубенков, О. В. Бородина, В. В. Галузин, В. Г. Герелло, Г. В. Горчакова, М. А. Гулегина, Л. И. Дядькова, О. Д. Кондина, Ю. К. Лаптев, Ю. М. Марусин, А. Ю. Нетребко, Н. П. Охотников, К. И. Плужников, Н. Г. Путилин.
С 1989 регулярно проводятся тематич. фестивали, приуроченные к юбилеям композиторов. При М. т. работает Академия молодых певцов (худ. рук. – Л. А. Гергиева). М. т. проводит фестиваль «Звёзды белых ночей», Пасхальный фестиваль.
Балет. На сцене открывшегося в 1783 Большого (Каменного) театра работал первый рус. хореограф И. И. Вальберх. При Ш. Л. Дидло петерб. труппа превратилась в одну из лучших в Европе; в созданном им репертуаре раскрылись таланты Н. О. Гольца, М. И. Даниловой, М. Н. Икониной, А. И. Истоминой, А. С. Новицкой, Огюста, Е. А. Телешовой. После ухода Дидло в отставку петерб. балетом руководили А. Блаш (1832–36) и А. Титюс (1837–49), переносившие сюда парижские премьеры, в т. ч. шедевры романтизма – «Сильфиду» Ф. Тальони, муз. Ж. Шнейцхоффера (1835) и «Жизель» Ж. Коралли и Ж. Перро, муз. А. Адана (1842). В 1848–59 труппу возглавлял Перро. Наряду со знаменитыми гастролёршами Ф. Эльслер, К. Гризи, Ф. Черрито, успехом пользовались рус. танцовщицы Е. И. Андреянова, Н. К. Богданова, М. Н. Муравьёва, М. С. Суровщикова-Петипа. С 1834 почти до конца века спектакли оформлял худ. А. А. Роллер. В 1859–69 в С.-Петербурге работал балетмейстер А. Сен-Леон, который придерживался канонов многочастного парадного спектакля. В эпоху, когда в балете ценились гл. обр. развлекательность и виртуозная техника, он демонстрировал изобретательность в создании сценич. эффектов и неожиданных дивертисментов («Конёк-Горбунок» Ч. Пуньи, 1864, и др.).
Преемником Перро и Сен-Леона стал М. И. Петипа, разрабатывавший симфонич. формы танца. Выдающимся достижением стали балеты П. И. Чайковского («Спящая красавица», 1890; «Щелкунчик», 1892; «Лебединое озеро», 1895) и А. К. Глазунова («Раймонда», 1898) в постановке М. И. Петипа и Л. И. Иванова. В их балетах раскрылись таланты Е. О. Вазем, М. Н. Горшенковой, В. А. Никитиной, Е. П. Соколовой. С 1860-х гг. ведущим солистом был П. А. Гердт, которого сменили Г. Г. Кякшт, Н. Г. и С. Г. Легаты; характерные танцы исполняли М. М. Петипа, Ф. И. Кшесинский, А. В. Ширяев; пантомимные роли – Т. А. Стуколкин и Н. П. Троицкий. В нач. 20 в. хранителями академич. традиций были С. К. Андрианов, А. Я. Ваганова, М. Ф. Кшесинская, М. К. Обухов, О. И. Преображенская, В. А. Трефилова и др. Однако в последние годы работы М. И. Петипа эстетика академизма постепенно превращалась в догму. Борьбу с рутиной возглавил М. М. Фокин, чьей излюбленной формой стал одноактный балет с лаконичным непрерывным действием и чётко выраженной стилистич. окраской: «Павильон Армиды» Н. Н. Черепнина (1907), «Шопениана» на муз. Ф. Шопена (1908), «Половецкие пляски» на муз. А. П. Бородина (1909) и др. В балетах Фокина прославились Т. П. Карсавина, В. Ф. Нижинский, А. П. Павлова.
Задачи сохранения традиции и создания нового репертуара после 1917 выполняли ведущие артисты – Е. П. Гердт, П. А. Гусев, Л. С. Леонтьев, Е. М. Люком, О. П. Мунгалова, В. И. Пономарёв, В. А. Семёнов, О. А. Спесивцева, Б. В. Шавров. В 1922 труппу возглавил Ф. В. Лопухов, осуществивший эксперим. постановки: танцсимфония «Величие мироздания» на муз. Л. ван Бетховена (1923), балеты «Байка про Лису, Кота да Барана» И. Ф. Стравинского, «Ледяная дева» на муз. Э. Грига в обработке Б. В. Асафьева (оба 1927), «Болт» Д. Д. Шостаковича (1931). В 1920–30-х гг. в коллектив влились выпускники ЛХУ Н. А. Анисимова, Т. М. Вечеслова, Н. М. Дудинская, А. Н. Ермолаев, М. Т. Семёнова, К. М. Сергеев, Г. С. Уланова, В. М. Чабукиани, А. Я. Шелест и др. В 1930-е гг. интенсивное влияние на балетный театр драматич. иск-ва проявилось в постановках хореографов В. И. Вайнонена, Р. В. Захарова, Л. М. Лавровского, Чабукиани. В 1931–37 худ. рук. балетной труппы была А. Я. Ваганова. В этот период с труппой сотрудничали композитор Асафьев, реж. С. Э. Радлов, художники В. В. Дмитриев, В. М. Ходасевич, С. Б. Вирсаладзе, П. В. Вильямс.
В годы Вел. Отеч. войны в Перми и Ленинграде создавались концертные бригады, выезжавшие на фронт, в госпитали и на предприятия. В 1943–47 в коллектив вошли молодые артисты И. Д. Бельский, Б. Я. Брегвадзе, Ю. Н. Григорович, И. Б. Зубковская, Н. А. Кургапкина, А. А. Макаров, О. Н. Моисеева и др. В 1946–51 худ. рук. балетной труппы – П. А. Гусев. Наметившийся творч. подъём обозначили постановки Л. В. Якобсона («Спартак» А. И. Хачатуряна, 1956; «Хореографические миниатюры», 1958), Сергеева («Тропою грома», 1958) и др. Традиции симфонич. танца возрождали в своих постановках хореографы нового поколения: Григорович («Каменный цветок», 1957; «Легенда о любви», 1961), Бельский («Берег надежды», 1959; «Ленинградская симфония», 1961). Их единомышленниками стали артисты: И. А. Колпакова, Т. Н. Легат, А. Е. Осипенко, позднее Г. Т. Комлева, А. И. Сизова, Ю. В. Соловьёв и др. О высоком уровне балетной труппы свидетельствовали и успешные гастроли в Париже, Лондоне, Нью-Йорке. Однако эксперим. постановки в программу гастролей не включали. В 1961 во время гастролей в Париже за границей остался один из самых многообещающих солистов – Р. Х. Нуреев. Вскоре из театра ушёл Бельский, затем Григорович. В 1971 в новаторской постановке Н. Д. Касаткиной и В. Ю. Василёва «Сотворение мира» А. П. Петрова ярко проявили себя Колпакова, М. Н. Барышников, Н. Д. Большакова, В. Н. Гуляев, Соловьёв, В. Н. Панов, Г. Н. Рогозина. Однако попытки экспериментировать пресекались всё упорнее. Вслед за не вернувшейся из Великобритании в 1970 Н. Р. Макаровой в 1972 СССР покинули Панов и Рогозина, в 1974 – Барышников, в 1977 покончил с собой Соловьёв. В этих условиях решающую роль в поддержании исполнительской формы играли балеты классич. наследия. «Жизель» А. Адана, «Лебединое озеро» и «Спящая красавица» П. И. Чайковского, «Баядерка» Л. Ф. Минкуса, «Раймонда» А. К. Глазунова, «Шопениана» никогда надолго не сходили с афиш. Большое внимание сохранению и приумножению классич. репертуара уделял О. М. Виноградов (в 1968–72 худ. рук., в 1977–1996 гл. балетм.). Начиная с 1970-х гг. труппа осваивала и произведения зарубежных хореографов, в т. ч. Р. Пети («Собор Парижской Богоматери» М. Жарра, 1978), А. Бурнонвиля («Сильфида» Х. Лёвеншелля, 1981; «Неаполь, или Рыбак и его невеста» на сборную музыку, 1982). Несколько номеров для труппы поставил М. Бежар. Хранители фонда Дж. Баланчина передали знаменитому коллективу, в котором мастер начинал свою карьеру, его балеты «Шотландская симфония» на муз. Ф. Мендельсона, «Тема с вариациями» на муз. П. И. Чайковского (оба 1989) и «Аполлон» И. Ф. Стравинского (1992); Фонд А. Тюдора – его постановки «Сиреневый сад» на муз. Э. Шоссона и «Увядающие листья» на муз. А. Дворжака (обе 1992). Дж. Роббинс поставил здесь одноактный балет «В ночи» на муз. Ф. Шопена (1992). Образ «большого спектакля» М. т. воскресил балет в постановке франц. хореографа А. Проковски «Анна Каренина» на музыку из произведений Чайковского (1993).
На рубеже 20–21 вв. в репертуаре М. т. прослеживаются две осн. тенденции: с одной стороны, всё более активно осваивается творчество Дж. Баланчина и совр. хореографов (Дж. Ноймайера, У. Форсайта, Х. Ландера, А. О. Ратманского, А. Прельжокажа и др.), с другой – сохраняется наследие М. И. Петипа, М. М. Фокина и др., предпринимаются опыты реконструкции балетов прошлого, осуществлённые П. Лакоттом, С. Г. Вихаревым и др. Среди артистов 1980 – 2000-х гг.: А. А. Асылмуратова, Ж. И. Аюпова, Д. В. Вишнёва, И. И. Голуб, И. А. Зеленский, Е. Н. Иванченко, Е. Б. Кондаурова, У. В. Лопаткина, Ю. В. Махалина, Е. В. Образцова, Е. Н. Осмолкина, Д. В. Павленко, Ф. С. Рузиматов, Л. Д. Сарафанов, А. А. Сомова, В. В. Терёшкина, О. И. Ченчикова, В. А. Шкляров.
С 2001 в театре проводится Междунар. фестиваль балета «Мариинский».