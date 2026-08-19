ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ (Го­су­дар­ст­вен­ный ис­то­ри­че­ский му­зей, ГИМ) в Мо­скве - пер­вый в Рос­сии, круп­ней­ший в СССР и РФ му­зей на­цио­наль­ной ис­то­рии и куль­ту­ры .

Ос­но­ван в 1872 году как Му­зей име­ни Его Им­пе­ра­тор­ско­го Вы­со­че­ст­ва Го­су­да­ря на­след­ни­ка Це­са­ре­ви­ча в Мо­ск­ве (на­зван в честь великого князя Алек­сан­д­ра Алек­сан­д­ро­ви­ча, бу­ду­ще­го императора Алек­сан­д­ра III). От­крыт в 1883 году. Не­од­но­крат­но ме­нял на­зва­ния: Им­пе­ра­тор­ский Российский ис­то­рический му­зей (1881-1895 годы), Им­пе­ра­тор­ский Российский ис­то­рический му­зей имени императора Алек­сан­д­ра III в Мо­ск­ве (1895-1917 годы), Государственный Российский ис­то­рический му­зей (1917-1925 годы), с 1925 года - ГИМ. Пер­во­на­чаль­но имел ста­тус об­щественного уч­ре­ж­де­ния, в 1881 году пе­ре­дан в ве­де­ние го­су­дар­ст­ва.

Ини­циа­то­ры уч­ре­ж­де­ния и ор­га­ни­за­то­ры му­зея - соз­да­те­ли Се­ва­сто­поль­ско­го раз­де­ла По­ли­тех­ни­че­ской вы­став­ки 1872 года в Мо­ск­ве: министр государственных иму­ществ генерал от инфантерии А. А. Зе­ле­ной, председатель Московского ар­хео­ло­гического общества граф А. С. Ува­ров и глас­ный зем­ско­го со­б­ра­ния Мо­жай­ско­го уезда Московской губернии полковник Н. И. Че­пе­лев­ский. По за­мыс­лу соз­да­те­лей, му­зей дол­жен был «слу­жить на­гляд­ной ис­то­ри­ей глав­ных эпох рус­ско­го го­су­дар­ст­ва и со­дей­ст­во­вать рас­про­стра­не­нию све­де­ний по оте­че­ст­вен­ной ис­то­рии».

Почетным пре­зи­ден­том му­зея до 1881 года был великий князь Алек­сандр Алек­сан­д­ро­вич. По­сле его вос­ше­ст­вия на пре­стол почетным пред­се­да­те­ля­ми му­зея бы­ли ве­ли­кие кня­зья Сер­гей Алек­сан­д­ро­вич (1881-1905 годы) и Ми­ха­ил Алек­сан­д­ро­вич (1905-1917 годы). Фак­ти­че­ски му­зе­ем ру­ко­во­ди­ли ут­вер­ждав­шие­ся им­пе­ра­то­ром то­ва­ри­щи пред­се­да­те­ля: А. С. Ува­ров (1881-1884/1885 годы), И. Е. За­белин (1885-1908/1909 годы), Н. С. Щер­ба­тов (1909-1921 годы; в 1917-1921 годах ди­рек­тор).

Зда­ние му­зея в рус­ском сти­ле по­строе­но в 1875-1883 годах на ча­ст­ные по­жерт­во­ва­ния и государственные суб­си­дии по про­ек­ту архитектора В. О. Шер­ву­да и инженера А. А. Се­мё­но­ва. К оформ­ле­нию ин­терь­е­ров (про­дол­жа­лось до 1917 года) при­вле­ка­лись ху­дож­ни­ки И. К. Ай­ва­зов­ский, В. М. Вас­не­цов, С. А. Ко­ро­вин, И. Е. Ре­пин, Г. И. Се­ми­рад­ский, В. А. Се­ров. Часть за­лов му­зея ук­ра­ша­лась ор­на­мен­та­ми и эле­мен­та­ми жи­во­пис­но­го и ар­хитектурного уб­ран­ст­ва, ха­рак­тер­ны­ми для ос­ве­щае­мой в них ис­то­рической эпо­хи. В 1889 году на­ча­ла ра­бо­ту ау­ди­то­рия для лек­ций и за­се­да­ний на­учных об­ществ, позд­нее пре­об­ра­зо­ван­ная в чи­таль­ный зал библиотеки Исторического музея, ко­то­рая яв­ля­лась един­ст­вен­ной спе­циа­ли­зированной ис­то­рической биб­лио­те­кой в стра­не (в 1938 году в Мо­ск­ве на её ос­но­ве соз­да­на Государственная пуб­лич­ная ис­то­рическая библиотека).

Пер­во­на­чаль­но главным ис­точ­ни­ком фор­ми­ро­ва­ния фон­дов му­зея бы­ла пе­ре­да­ча в дар круп­ных со­б­ра­ний и отдельных пред­ме­тов от государственных, об­щественных, на­учных и об­ра­зо­вательных уч­ре­ж­де­ний и ор­га­ни­за­ций, а так­же от ча­ст­ных лиц (все­го в спи­сках да­ри­те­лей му­зея к началу 1917 года бы­ло свыше 900 человек). Наи­бо­лее цен­ный вклад в 1905 году сде­лал ку­пец П. И. Щу­кин, пе­ре­дав­ший музею уни­каль­ную биб­лио­те­ку и собственный му­зей, в ко­то­ром хра­ни­лось около 300 тыс. па­мят­ни­ков ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры, про­из­ве­де­ний изо­бра­зительного искусства и т. д., при­мер­но та­кое же ко­ли­че­ст­во цен­ней­ших ар­хив­ных ма­те­риа­лов (ны­не щу­кин­ская кол­лек­ция со­став­ля­ет около 15% все­го со­б­ра­ния Исторического музея).

Сре­ди да­ри­те­лей бы­ли так­же чле­ны императорской фа­ми­лии, пред­ста­ви­те­ли из­вест­ных дво­рян­ских ро­дов - Боб­рин­ские, Го­ли­цы­ны, Даш­ко­вы, Кро­пот­ки­ны, Ма­саль­ские, Обо­лен­ские , Ол­суфь­е­вы, Ува­ро­вы, Чер­тко­вы, Щер­ба­то­вы и др., куп­цы-ме­це­на­ты Бах­ру­ши­ны, Бот­ки­ны, Бу­ры­ли­ны, Вах­ра­мее­вы, Гра­чё­вы, Кар­зин­ки­ны, Най­дё­но­вы, По­ст­ни­ко­вы, Са­пож­ни­ко­вы, ху­дож­ни­ки А. Н. Бе­нуа, А. М. и В. М. Вас­не­цо­вы, В. В. Ве­ре­ща­гин, В. Д. По­ле­нов, В. И. Су­ри­ков, учё­ные Д. Н. Ану­чин, Е. В. Бар­сов, А. Н. Ве­се­лов­ский, П. В. Зу­бов, Д. И. Ило­вай­ский, Н. П. Кон­да­ков, Н. П. Ли­ха­чёв, Д. А. Ро­вин­ский, Л. М. Са­вё­лов, А. И. Со­бо­лев­ский, А. А. Шах­ма­тов. Все свои кол­лек­ции, биб­лио­те­ку, ар­хив и ка­пи­тал за­ве­щал му­зею И. Е. За­бе­лин. В 1906 году в соб­ст­вен­ность му­зея по­сту­пи­ли ма­те­риа­лы от вдо­вы и сы­на Ф. М. Дос­то­ев­ско­го, в 1909 году - кол­лек­ция ору­жия А. А. Ка­туа­ра де Би­он­ку­ра. С 1887 года музей по­лу­чал государственную суб­си­дию на за­куп­ку раз­лич­ных па­мят­ни­ков. В 1920-1930-е годы в ГИМ пе­ре­да­ны фон­ды ря­да ли­к­ви­ди­ро­ван­ных или уч­ре­ж­дён­ных, но не от­кры­тых му­зе­ев, на­цио­на­ли­зи­ро­ван­ные ча­ст­ные кол­лек­ции, ар­хи­вы и иму­ще­ст­во за­кры­тых советской вла­стью мо­на­сты­рей. Для ком­плек­то­ва­ния фон­дов ГИМ в начале 1920-х - начале 2000-х годов про­вёл свыше 700 ар­хео­ло­гических и около 250 ис­то­ри­ко-бы­то­вых экс­пе­ди­ций. В Великую Отечественную вой­ну со­труд­ни­ки му­зея на мес­тах сра­же­ний и у уча­ст­ни­ков бое­вых дей­ст­вий со­бра­ли сввыше 12 тысяч му­зей­ных пред­ме­тов.

ГИМ име­ет фи­лиа­лы в Мо­ск­ве (2007 год): Но­во­де­ви­чий мо­на­стырь, Кру­тиц­кое по­д­во­рье, По­кров­ский со­бор (Ва­си­лия Бла­жен­но­го храм), Па­ла­ты бо­яр Ро­ма­но­вых в За­ря­дье (все пе­ре­да­ны в ве­де­ние му­зея в 1920-1930-е годы), У­садь­ба Из­май­ло­во, Центральный му­зей В. И. Ле­ни­на (ста­ли фи­лиа­ла­ми му­зея в 1980-1990-е годы).

В 2007 году в 14 фон­до­вых от­де­лах и 6 его фи­лиа­лах хра­ни­лось свыше 4,6 млн. му­зей­ных пред­ме­тов и около 15 млн. лис­тов до­ку­мен­таль­ных ма­те­риа­лов (1/12 часть му­зей­но­го фон­да РФ).

По­сто­ян­ная экс­по­зи­ция ГИМ от­ра­жа­ет ис­то­рию и куль­ту­ру на­ро­дов Рос­сии. К 1917 году экс­по­зи­ция бы­ла до­ве­де­на до начала XVI века, к 1937 - до середины XVIII века, к 1947 году - до середины XIX века, к 1957 году - до 1917 года. В 1997 году, по­сле ка­пи­таль­но­го ре­мон­та и рес­тав­ра­ции му­зея (1986-1997 годы), от­кры­ты но­вая ар­хео­ло­гическая экс­по­зи­ция (8 за­лов) и вы­став­ка «Ре­ли­к­вии ис­то­рии го­су­дар­ст­ва Рос­сий­ско­го» (3 за­ла), в 2006 году - но­вая по­сто­ян­ная экс­по­зи­ция исторического музея, ох­ва­ты­ваю­щая пе­ри­од с древ­ней­ших вре­мён до конца XIX века (35 за­лов).

В му­зее ре­гу­ляр­но про­во­дят­ся те­ма­тические вы­став­ки. Сре­ди круп­ных: Ар­хео­ло­гическая (1889 год), Сред­не­ази­ат­ская (1891 год), Гео­гра­фическая и ар­хео­ло­гическая (1892 год), «Кре­сть­ян­ское ис­кус­ст­во XVIII-XX веков» (1921-1923 годы) (смотрите Крестьянство ), «Ав­то­гра­фы го­су­дар­ст­вен­ных дея­те­лей Рос­сии» (1923 год), «Мо­ск­ва в ста­рин­ных изо­бра­же­ни­ях» (1926 год), меж­му­зей­ная ан­ти­фа­ши­ст­ская вы­став­ка (1941 год; со­дер­жа­ла экс­по­на­ты по ис­то­рии борь­бы русского на­ро­да с германской аг­рес­си­ей на­чи­ная с XIII века, в 1942 году пре­об­ра­зо­ва­на в вы­став­ку «Раз­гром не­мец­ко-фа­ши­ст­ских войск под Мо­ск­вой в 1941-1942 годах»). В 1960-1980-е годы пре­об­ла­да­ли вы­став­ки по ис­то­рии СССР. В 1997-2007 годах му­зей ор­га­ни­зо­вал около 600 вы­ста­вок (бо­лее по­ло­ви­ны из них про­шли в российских ре­гио­нах и свыше 40 - за ру­бе­жом), в т. ч.: «Рус­ский стиль» (1998 год), «Рос­сия А. С. Пуш­ки­на» (1999 год), «Рос­сия. Пра­во­сла­вие. Куль­ту­ра», «Па­рад По­бе­ды 24 ию­ня 1945 го­да», «Ве­ли­кие им­пе­ра­то­ры Ев­ро­пы: На­по­ле­онI и Алек­сандр I» (все три в 2000 году), «Мо­ск­ва по­соль­ская» (2001 год), «Пат­ри­арх Ни­кон и его вре­мя» (2002 год), «1943 год. Вой­на гла­за­ми оче­вид­цев» (2003 год), «Фрей­ли­ны и ка­ва­лер­ст­вен­ные да­мы» (2004 год), «Зо­ло­то. Ме­талл бо­гов и царь ме­тал­лов» (2007 год). С 1909 года в Историческом музее су­ще­ст­ву­ет тра­ди­ция про­во­дить юби­лей­ные вы­став­ки, по­свя­щён­ные пи­са­те­лям, ху­дож­ни­кам, государственным и во­енным дея­те­лям, па­мят­ным да­там: со­стоя­лись, например, вы­став­ка па­мя­ти Н. В. Го­го­ля (1909 год), вы­став­ка к 100-лет­не­му юби­лею Отечественной вой­ны 1812 года (1912 год), Все­со­юз­ная Пуш­кин­ская вы­став­ка к 100-ле­тию ги­бе­ли по­эта (1937 год), вы­став­ка «Пер­вый уни­вер­си­тет Рос­сий­ский. К 250-ле­тию МГУ» (2005 год).

ГИМ и его фи­лиа­лы еже­год­но по­се­ща­ет свыше 1,3 млн. человек (около 29 тысяч человек в 1913 году), в нём про­во­дит­ся 26 тысяч экс­кур­сий (352 в 1913 году), чи­та­ет­ся 850-900 лек­ций. В му­зее ра­бо­та­ют 18 дет­ских ис­то­рических и ху­дожественных круж­ков и клу­бов, На­учное общество уча­щих­ся ГИМ, се­мей­ный клуб «Наш дом - му­зей», ку­коль­ный ис­то­рический те­атр.

Од­но из ве­ду­щих на­прав­ле­ний дея­тель­но­сти Исторического музея - научно-исследовательская ра­бо­та. В 1932-1937 годах и 1945-1960 годах в му­зее име­лась своя ас­пи­ран­ту­ра , где обу­ча­лись многие со­труд­ни­ки. В 1960-1980-е годы про­во­ди­лись на­учные чте­ния, с 1990 года - еже­год­ные За­белин­ские чте­ния. Научные со­труд­ни­ки му­зея раз­ра­ба­ты­ва­ют про­бле­мы му­зей­но­го ис­точ­ни­ко­ве­де­ния, кон­сер­ва­ции и рес­тав­ра­ции му­зей­ных па­мят­ни­ков, ве­дут му­зее­ведческие ис­сле­до­ва­ния в об­лас­ти ис­то­рии, тео­рии и ме­то­до­ло­гии му­зей­но­го де­ла в Рос­сии.

ГИМ - ак­тив­ный уча­ст­ник меж­му­зей­но­го со­труд­ни­че­ст­ва, под­дер­жи­ва­ет по­сто­ян­ные вы­ста­воч­ные и на­учные свя­зи с му­зея­ми Рос­сии, стран СНГ, Ев­ро­пы, Азии, Ав­ст­ра­лии, США и Ка­на­ды.

По­ло­же­ни­ем, ут­вер­ждён­ным Пра­ви­тель­ст­вом РФ 11.07.1994 года, ГИМ оп­ре­де­лён в ка­че­ст­ве куль­тур­но-про­све­тительского и научно-исследовательского уч­ре­ж­де­ния, го­лов­но­го на­учно-ме­то­дического цен­тра для ис­то­рических и крае­ведческих му­зе­ев Рос­сии.

Му­зе­ем вы­пус­ка­лись «От­че­ты...» и при­ло­же­ния к ним (1883-1925 годы), «Еже­год­ник…» (вып. 1-7, 1960-1970 годы), из­да­ют­ся «Тру­ды…» (вып. 1-169-, 1926-2007- годы), опуб­ли­ко­ва­ны «Опи­са­ния па­мят­ни­ков» (вып. 1-3, 1896-1903 годы), се­рия «Па­мят­ни­ки куль­ту­ры» (вып. 1-35, 1949-1969 годы).

Сре­ди ди­рек­то­ров Исторического музея - А. С. Кар­по­ва (1940-1961 годы), В. Г. Вер­жбиц­кий (1962-1976 годы), К. Г. Ле­вы­кин (1976-1992 годы), А. И. Шкур­ко (с 1992 года).

В 1991 году му­зей от­не­сён к осо­бо цен­ным объ­ек­там куль­тур­но­го на­сле­дия Рос­сии.

Иллюстрация:

Го­су­дар­ст­вен­ный ис­то­ри­че­ский му­зей на Крас­ной пло­ща­ди в Мо­ск­ве. Фото А. И. Нагаева. 2007. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)