МАРИИНСК

МАРИИНСК - город в России, в северо-восточной части Кемеровской области, центр Мариинского района.

Население 41,6 тысяч человек (2010 год). Рас­по­ло­жен на ле­вом бе­ре­гу реки Кия. Круп­ная железнодорожная стан­ция на Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­ли. Че­рез Мариинск про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­ма­ги­ст­раль «Бай­кал» (Но­во­си­бирск - Ке­ме­ро­во - Крас­но­ярск - Ир­кутск - Ли­ст­вян­ка); ав­то­до­ро­га Ма­ри­инск - Томск.

На ру­бе­же XVII-XVIII веков воз­ник­ло село Кий­ское, по­лу­чив­шее раз­ви­тие в свя­зи с от­кры­ти­ем в 1730-х годах до­ро­ги из Том­ска в Крас­но­ярск. В первой половине - середине XIX века с раз­ви­ти­ем в ок­ре­ст­но­стях зо­ло­то­про­мыш­лен­но­сти се­ло пре­вра­ти­лось в круп­ный на­се­лён­ный пункт. В 1856 году пре­об­ра­зо­ва­но в город Кийск, ко­то­рый в 1857 году пе­ре­име­но­ван в Мариинск (в честь императрицы Ма­рии Алек­сан­д­ров­ны). Ок­руж­ной (1856-1898 годы), уезд­ный (1898-1925 годы) центр Том­ской губернии. Во второй половине XIX века чис­лен­ность на­се­ле­ния Мариинска уве­ли­чи­ва­лась главным образом за счёт ссыль­ных (ка­ж­дый тре­тий жи­тель). В 1898 году че­рез Мариинск от­кры­то по­сто­ян­ное дви­же­ние по Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­ли. Совет­ская власть на Ма­ри­ин­ских зо­ло­тых при­ис­ках ус­та­нов­ле­на 11(24).11.1917 года, в Мариинске - в мар­те 1918 года. Го­род за­нят 25.05.1918 года вой­ска­ми че­хословацкого кор­пу­са в хо­де Че­хо­сло­вац­ко­го кор­пу­са вы­сту­п­ле­ния 1918 года, 28.12.1919 года - час­тя­ми 5-й ар­мии РККА во вре­мя Вос­точ­но­го фрон­та на­сту­п­ле­ния 1919-1920 годов. Рай­он­ный центр Си­бир­ско­го края (1925-1930 годы), За­пад­но-Си­бир­ско­го края (1930-1937 годы), Но­во­си­бир­ской области (1937-1943 годы), Ке­ме­ров­ской области (с 1943 года). С 1929 года Мариинск стал од­ним из цен­тров советской пе­ни­тен­ци­ар­ной сис­те­мы, здесь раз­ме­ща­лось управ­ле­ние Си­бир­ско­го ис­пра­ви­тель­но-тру­до­во­го ла­ге­ря (1933-1935, 1937-1939, 1943-1960 годы).

Центральная часть го­ро­да со­хра­ни­ла за­строй­ку конца XIX - начала XX веков. Сре­ди дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей - си­на­го­га (1896 год), ком­плекс ка­зён­ных вин­ных скла­дов (1902 год), зда­ние тю­рем­но­го зам­ка (1911-1916 годы), городская ба­ня (1905-1912 годы), управ­ле­ние Сиб­ла­га (1940 год; на месте Никольского собора, 1824 год). Церковь Святителя Ни­ко­лая (2000-2007 годы). Па­мят­ник императрице Ма­рии Алек­сан­д­ров­не (2007 год). Крае­ведческий му­зей (1977 год), Ли­те­ра­тур­но-ме­мо­ри­аль­ный му­зей В. А. Чи­ви­ли­хи­на (1986 год), му­зей-за­по­вед­ник «Ма­ри­инск ис­то­ри­че­ский» (2008 год).

Дей­ст­ву­ют «Спир­то­вой ком­би­нат», «Си­бир­ская во­доч­ная ком­па­ния», ли­кёро-во­доч­ный за­вод.

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