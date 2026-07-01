МАРИИНСК
МАРИИНСК - город в России, в северо-восточной части Кемеровской области, центр Мариинского района.
Население 41,6 тысяч человек (2010 год). Расположен на левом берегу реки Кия. Крупная железнодорожная станция на Транссибирской магистрали. Через Мариинск проходит федеральная автомагистраль «Байкал» (Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск - Листвянка); автодорога Мариинск - Томск.
На рубеже XVII-XVIII веков возникло село Кийское, получившее развитие в связи с открытием в 1730-х годах дороги из Томска в Красноярск. В первой половине - середине XIX века с развитием в окрестностях золотопромышленности село превратилось в крупный населённый пункт. В 1856 году преобразовано в город Кийск, который в 1857 году переименован в Мариинск (в честь императрицы Марии Александровны). Окружной (1856-1898 годы), уездный (1898-1925 годы) центр Томской губернии. Во второй половине XIX века численность населения Мариинска увеличивалась главным образом за счёт ссыльных (каждый третий житель). В 1898 году через Мариинск открыто постоянное движение по Транссибирской магистрали. Советская власть на Мариинских золотых приисках установлена 11(24).11.1917 года, в Мариинске - в марте 1918 года. Город занят 25.05.1918 года войсками чехословацкого корпуса в ходе Чехословацкого корпуса выступления 1918 года, 28.12.1919 года - частями 5-й армии РККА во время Восточного фронта наступления 1919-1920 годов. Районный центр Сибирского края (1925-1930 годы), Западно-Сибирского края (1930-1937 годы), Новосибирской области (1937-1943 годы), Кемеровской области (с 1943 года). С 1929 года Мариинск стал одним из центров советской пенитенциарной системы, здесь размещалось управление Сибирского исправительно-трудового лагеря (1933-1935, 1937-1939, 1943-1960 годы).
Центральная часть города сохранила застройку конца XIX - начала XX веков. Среди достопримечательностей - синагога (1896 год), комплекс казённых винных складов (1902 год), здание тюремного замка (1911-1916 годы), городская баня (1905-1912 годы), управление Сиблага (1940 год; на месте Никольского собора, 1824 год). Церковь Святителя Николая (2000-2007 годы). Памятник императрице Марии Александровне (2007 год). Краеведческий музей (1977 год), Литературно-мемориальный музей В. А. Чивилихина (1986 год), музей-заповедник «Мариинск исторический» (2008 год).
Действуют «Спиртовой комбинат», «Сибирская водочная компания», ликёро-водочный завод.