МАРИИ ДА ФОНТЕ ВОЙНА

МАРИИ ДА ФОНТЕ ВОЙНА - вос­ста­ние бед­ней­ших сло­ёв сель­ско­го на­се­ле­ния Пор­ту­га­лии в ап­ре­ле - мае 1846 года.

Вы­зва­но ухуд­ше­ни­ем их эко­но­мического по­ло­же­ния вслед­ст­вие гражданской вой­ны и рос­та на­ло­гов. Бы­ло под­дер­жа­но как ли­бе­ра­ла­ми, так и кон­сер­ва­то­ра­ми - по­ли­тическими про­тив­ни­ка­ми пра­ви­тель­ст­ва А. Б. да Кош­ты Каб­ра­ла, вы­ра­жав­ше­го ин­те­ре­сы при­вер­жен­цев мо­нар­хической цен­зо­вой Кон­сти­ту­ци­он­ной хар­тии 1826 года.

Фор­маль­ным по­во­дом к вос­ста­нию по­слу­жил за­прет пра­ви­тель­ст­ва на по­хо­ро­ны внут­ри церк­ви и тре­бо­ва­ние по­гре­бе­ния на об­щественных клад­би­щах (дек­рет от 28.09.1844 года). 22.03.1846 года вла­сти по­пы­та­лись по­ме­шать по­гре­бе­нию жи­тель­ни­цы Си­майнш близ По­вуа-ди-Лань­о­зу (провинция Ми­нью на се­ве­ре Пор­ту­га­лии) и аре­сто­ва­ли 4 жен­щин. В от­вет тол­па во гла­ве с не­ко­ей Ма­ри­ей Ан­же­ли­ной из Фон­те-Ар­ка­да (от­сю­да название вос­ста­ния) по­пы­та­лась взло­мать две­ри тюрь­мы. Впо­след­ст­вии вос­ста­ние рас­про­стра­ни­лось на южные об­лас­ти, ох­ва­тив рай­оны Траз-уш- Мон­тиш, Бей­ра и Эш­тре­ма­ду­ра. Вос­став­шие (от 2,4 до 3 тысяч человек) гро­ми­ли име­ния и жгли на­ло­го­вые ар­хи­вы, ор­га­ни­зо­вы­ва­ли ре­во­люционной жун­ты (в т. ч. в круп­ных го­ро­дах Сан­та­рен и Пор­ту), ко­то­рые осу­ще­ст­в­ля­ли ме­ст­ную власть, от­ка­зы­ва­лись под­чи­нять­ся пра­ви­тель­ст­ву и тре­бо­ва­ли от­став­ки Кош­ты Каб­ра­ла.

20.04.1846 года пра­ви­тель­ст­во на 60 дней от­ме­ни­ло кон­сти­туционные га­ран­тии и на­ча­ло ак­тив­ное пре­сле­до­ва­ние уча­ст­ни­ков вос­ста­ния. В мае 1846 года Кош­та Каб­рал по­дал в от­став­ку. В ию­ле то­го же го­да бы­ла на­зна­че­на да­та вы­бо­ров в но­вые кор­те­сы (11.03.1847 года). Пра­ви­тель­ст­во по­обе­ща­ло из­ме­нить сис­те­му на­бо­ра рек­ру­тов и за­фик­си­ро­вать на­ло­ги на соб­ст­вен­ность, по­сле че­го вос­ста­ние по­шло на спад. Двор­цо­вый пе­ре­во­рот 06.10.1846 года, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го к вла­сти при­шёл Ж. К. Сал­да­нья, от­ка­зав­ший­ся от вы­пол­не­ния дан­ных пов­стан­цам обе­ща­ний и пе­ре­нёс­ший да­ту вы­бо­ров в кор­те­сы на бо­лее позд­ний срок, стал про­ло­гом к но­вой гражданской вой­не - Па­ту­лейе.

Ис­торические источники:

Maria da Fonte ou a sua cor­res­pon­den­cia politica, dedicada a todos os Portu­gue­zes, e Portuguezas liberaes d’aquem e alem mar do nosso bom e velho Portugal. Lisboa, 1846;

Documentos historicos relativos aos ultimos acontecimentos politicos de Portugal... Lisboa, 1848;

Vieira C. J. Apontamentos para a histo­ria da Revolução do Minho em 1846 ou da Ma­ria da Fonte. Lisboa, 1987.

Дополнительная литература:

Gomes J.A. A revolução da Maria da Fon­te. Lisboa, 1889;

Silva J.P. da. A re­vo­lu­ção da Maria da Fonte. Porto, 1978;

Castelo Bran­co C. Maria da Fonte. Lisboa, 1986.

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