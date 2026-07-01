МАРИИ ДА ФОНТЕ ВОЙНА
МАРИИ ДА ФОНТЕ ВОЙНА - восстание беднейших слоёв сельского населения Португалии в апреле - мае 1846 года.
Вызвано ухудшением их экономического положения вследствие гражданской войны и роста налогов. Было поддержано как либералами, так и консерваторами - политическими противниками правительства А. Б. да Кошты Кабрала, выражавшего интересы приверженцев монархической цензовой Конституционной хартии 1826 года.
Формальным поводом к восстанию послужил запрет правительства на похороны внутри церкви и требование погребения на общественных кладбищах (декрет от 28.09.1844 года). 22.03.1846 года власти попытались помешать погребению жительницы Симайнш близ Повуа-ди-Ланьозу (провинция Минью на севере Португалии) и арестовали 4 женщин. В ответ толпа во главе с некоей Марией Анжелиной из Фонте-Аркада (отсюда название восстания) попыталась взломать двери тюрьмы. Впоследствии восстание распространилось на южные области, охватив районы Траз-уш- Монтиш, Бейра и Эштремадура. Восставшие (от 2,4 до 3 тысяч человек) громили имения и жгли налоговые архивы, организовывали революционной жунты (в т. ч. в крупных городах Сантарен и Порту), которые осуществляли местную власть, отказывались подчиняться правительству и требовали отставки Кошты Кабрала.
20.04.1846 года правительство на 60 дней отменило конституционные гарантии и начало активное преследование участников восстания. В мае 1846 года Кошта Кабрал подал в отставку. В июле того же года была назначена дата выборов в новые кортесы (11.03.1847 года). Правительство пообещало изменить систему набора рекрутов и зафиксировать налоги на собственность, после чего восстание пошло на спад. Дворцовый переворот 06.10.1846 года, в результате которого к власти пришёл Ж. К. Салданья, отказавшийся от выполнения данных повстанцам обещаний и перенёсший дату выборов в кортесы на более поздний срок, стал прологом к новой гражданской войне - Патулейе.
Исторические источники:
Maria da Fonte ou a sua correspondencia politica, dedicada a todos os Portuguezes, e Portuguezas liberaes d’aquem e alem mar do nosso bom e velho Portugal. Lisboa, 1846;
Documentos historicos relativos aos ultimos acontecimentos politicos de Portugal... Lisboa, 1848;
Vieira C. J. Apontamentos para a historia da Revolução do Minho em 1846 ou da Maria da Fonte. Lisboa, 1987.
Дополнительная литература:
Gomes J.A. A revolução da Maria da Fonte. Lisboa, 1889;
Silva J.P. da. A revolução da Maria da Fonte. Porto, 1978;
Castelo Branco C. Maria da Fonte. Lisboa, 1986.