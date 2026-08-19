МАРИЭТ, ФРАНСУА ОГЮСТ ФЕРДИНАНД

Мариэт ( фр. Mariette) , Франсуа Огюст Фердинанд (11.02.1821, Булонь-сюр-Мер, Франция — 18.01.1881, Булак, близ Каира) — выдающийся французский египтолог. Увлекся египтологией, разбирая бумаги, унаследованные от родственника (Н. Л’Ота, 1804—1842) — художника, участника франко-тосканской экспедиции (1828—1829) Шампольона ). Cамостоятельно изучил египетский, коптский, другие языки; в 1842 получил небольшую должность в Лувре; в 1850, посланный в Египет для приобретения манускриптов, открыл в Саккаре «аллею сфинксов», ведущую к Серапеуму (подземным гробницам священных быков-Аписов). В 1858 создал Службу древностей (Supreme Council for Antiquities). Инициировал раскопки в важнейших городах Египта (от Асуана до Средиземного моря) и в Нубии. В 1863 благодаря М. в Каире был открыт первый на Ближнем Востоке национальный Музей (в Булаке, около Каира). Боролся против грабительских раскопок археологов-любителей. Благодаря ему большинство находок поступило в Каирский музей — полнейшее в мире (около 100 тыс. единиц хранения) собрание древнеегипетских артефактов. М. также разработал систему учета, хранения и консервации объектов древности, ныне общепринятую. Лишь небольшая часть его работ опубликована; рукописи многих хранятся в Лувре; большая часть бумаг погибла при затоплении его дома в Булаке. За заслуги египетскими властями был произведен в ранг паши и бея. Был cоавтором либретто «Аиды» Дж. Верди, впервые исполненной в 1871 на открытии Суэцкого канала.

Согласно завещанию, М. был похоронен в мраморном саркофаге, позднее перенесенном в сад перед Египетским музеем в Каире (на площади Тахрир).

Соч .: Le Serapeum de Memphis. Paris, 1857; The monuments of Upper Egypt. London, 1877.

Лит .: Mariette E. Mariette Pasha. Paris, 1904; Donadoni S., Curto S., Donadoni Riveri A. M. Egypt from Myth to Egyptology. Milan–Turin, 1999. Р. 122, 165—167; Ikram S. Ancient Egypt. An Introduction. Cambridge, 2009. P. 42—45. В. А. Головина.