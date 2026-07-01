МАРИЕНГОФ АНАТОЛИЙ БОРИСОВИЧ
МАРИЕНГОФ АНАТОЛИЙ БОРИСОВИЧ - русский писатель.
Из дворян. По окончании Пензенской гимназии в 1916 году поступил на юридический факультет Московского университета; в том же году ушёл добровольцем на военную службу, но участия в боевых действиях не принимал. В 1917-1918 годах жил в Пензе, где выпустил первый сборник стихотворений «Витрина сердца» (1918 год; тираж уничтожен автором), отмеченный влиянием футуризма. В конце 1918 года переехал в Москву, служил в издательстве ВЦИК. Вместе с С. А. Есениным (в 1919-1923 годах был его близким другом, но их отношения закончились разрывом), Р. Ивневым и В. Г. Шершеневичем основал литературную группу имажинистов.
Теоретические принципы имажинизма изложил в книге «Буян- Остров» (1920 год), где призывал поэтов «как можно глубже вонзить в ладони читательского восприятия занозу образа». Литературную известность принесли поэмы «Магдалина», «Кондитерская солнц» (обе 1919 год), а также поэтические сборники «Руки галстуком», «Стихами чванствую» (оба 1920 год), «Тучелёт», «Развратничаю с вдохновеньем» (оба 1921 год), «Разочарование» (1922 год), сочетавшие эксперименты в области поэтической формы (разрушение традиционных метров и строфики) с эпатирующим содержанием (эротика и богохульство, прославление насилия и «красного террора»).
В 1920-е годы выступил как драматург: историческая трагедия в стихах «Заговор дураков» (1922 год) из эпохи императрицы Анны Ивановны, гротескно-сатирические пьесы «Вавилонский адвокат» (1924 год), «Двуногие» (1925 год), «Люди и свиньи» (1931 год). В 1923 году женился на актрисе Камерного театра А. Б. Никритиной; в 1924, 1925 и 1927 годах выезжал с театром во Францию, Германию и Австрию. Впечатления от поездок нашли отражение в сборнике «Новый Мариенгоф» (1926 год). В 1924-1925 годах заведовал сценарным отделом Пролеткино, писал киносценарии. С 1928 года жил в Ленинграде (в 1942-1944 годах в эвакуации в Кирове).
Скандальную славу Мариенгофу принесли беллетризов. воспоминания о С. А. Есенине «Роман без вранья» (1927 год), в которых критика усмотрела клевету на поэта, проявление самовлюблённости автора и проповедь богемного образа жизни. Принцип монтажа, использованный в мемуарах, характерен и для опубликованных за границей романов Мариенгофа «Циники» (1928 год) и «Бритый человек» (1930 год), саркастически изобразивших жизнь богемы и нэпманов в послереволюционные годы. Их антиэстетизм, резкие, отталкивающие образы, вызывающий аморализм были восприняты как художественные принципы автора и навлекли на Мариенгофа нападки официальной критики, вследствие чего он был фактически исключён из литературного процесса.
В 1941-1942 годах выступал по радио и в печати со стихами о войне, частично вошедшими в сборники «Пять баллад» и «Поэмы войны» (оба 1942 год). Итоговая автобиографическая книга «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги» (1-я редакция - 1953 год, окончательная редакция - 1960 год) опубликована в 1988 году; стихотворения 1930-1950-х годов - в 1990-е годы. Среди других произведений: исторический роман «Екатерина» (частично опубликован в 1936 году), комедии в стихах «Шут Балакирев» (1940 год), «Рождение поэта» (1951 год; о М. Ю. Лермонтове); пьесы из современной жизни «Преступление на улице Марата», «Золотой обруч» (обе 1945 год), «Остров великих надежд» (1951 год) (все - в соавторстве с М. Э. Козаковым), произведения для детей.
Сочинения:
Роман без вранья. Циники. Мой век, мои друзья и подруги / Вступ. ст. Б. В. Аверина. Л., 1991;
Это вам, потомки! Записки сорокалетнего мужчины. Екатерина. СПб., 1994;
Неизвестный Мариенгоф: Избр. стихи и поэмы, 1916–1962 гг. / Сост., подгот. текста, прим. А. С. Ласкина. СПб., 1996;
Бессмертная трилогия. М., 1998;
Стихотворения и поэмы. СПб., 2002.