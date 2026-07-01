МАРИЕНГОФ АНАТОЛИЙ БОРИСОВИЧ

МАРИЕНГОФ АНАТОЛИЙ БОРИСОВИЧ - русский пи­са­тель.

Из дво­рян . По окон­ча­нии Пен­зен­ской гим­на­зии в 1916 году по­сту­пил на юри­дический факультет Московского университета; в том же го­ду ушёл доб­ро­воль­цем на во­енную служ­бу, но уча­стия в бое­вых дей­ст­ви­ях не при­ни­мал. В 1917-1918 годах жил в Пен­зе, где вы­пус­тил пер­вый сборник сти­хо­тво­ре­ний «Вит­ри­на серд­ца» (1918 год; ти­раж унич­то­жен ав­то­ром), от­ме­чен­ный влия­ни­ем фу­ту­риз­ма. В конце 1918 года пе­ре­ехал в Мо­ск­ву, слу­жил в издательстве ВЦИК. Вме­сте с С. А. Есе­ни­ным (в 1919-1923 годах был его близ­ким дру­гом, но их от­но­ше­ния за­кон­чи­лись раз­ры­вом), Р. Ив­не­вым и В. Г. Шер­ше­не­ви­чем ос­но­вал литературную груп­пу има­жи­ни­стов .

Тео­ре­тические прин­ци­пы има­жи­низ­ма из­ло­жил в книге «Бу­ян- Ост­ров» (1920 год), где при­зы­вал по­этов «как мож­но глуб­же вон­зить в ла­до­ни чи­та­тель­ско­го вос­при­ятия за­но­зу об­ра­за». Литературную из­вест­ность при­нес­ли по­эмы «Ма­г­да­ли­на», «Кон­ди­тер­ская солнц» (обе 1919 год), а так­же по­этические сборники «Ру­ки гал­сту­ком», «Сти­ха­ми чван­ст­вую» (оба 1920 год), «Ту­че­лёт», «Раз­врат­ни­чаю с вдох­но­ве­нь­ем» (оба 1921 год), «Раз­оча­ро­ва­ние» (1922 год), со­че­тав­шие экс­пе­ри­мен­ты в об­лас­ти по­этической фор­мы (раз­ру­ше­ние тра­диционных мет­ров и стро­фи­ки) с эпа­ти­рую­щим со­дер­жа­ни­ем (эро­ти­ка и бо­го­хуль­ст­во, про­слав­ле­ние на­си­лия и «крас­но­го тер­ро­ра» ).

В 1920-е годы вы­сту­пил как дра­ма­тург: ис­то­рическая тра­ге­дия в сти­хах «За­го­вор ду­ра­ков» (1922 год) из эпо­хи императрицы Ан­ны Ива­нов­ны, гро­те­ск­но-са­ти­рические пье­сы «Ва­ви­лон­ский ад­во­кат» (1924 год), «Дву­но­гие» (1925 год), «Лю­ди и сви­ньи» (1931 год). В 1923 году же­нил­ся на ак­три­се Ка­мер­но­го те­ат­ра А. Б. Ник­ри­ти­ной; в 1924, 1925 и 1927 годах вы­ез­жал с те­ат­ром во Фран­цию, Гер­ма­нию и Ав­ст­рию. Впе­чат­ле­ния от по­ез­док на­шли от­ра­же­ние в сборнике «Но­вый Ма­ри­ен­гоф» (1926 год). В 1924-1925 годах за­ве­до­вал сце­нар­ным от­де­лом Про­лет­ки­но, пи­сал ки­но­сце­на­рии. С 1928 года жил в Ле­нин­гра­де (в 1942-1944 годах в эва­куа­ции в Ки­ро­ве).

Скан­даль­ную сла­ву Мариенгофу при­нес­ли бел­лет­ри­зов. вос­по­ми­на­ния о С. А. Есе­ни­не «Ро­ман без вра­нья» (1927 год), в ко­то­рых кри­ти­ка ус­мот­ре­ла кле­ве­ту на по­эта, про­яв­ле­ние са­мо­влюб­лён­но­сти ав­то­ра и про­по­ведь бо­гем­но­го об­раза жиз­ни. Прин­цип мон­та­жа, ис­поль­зо­ван­ный в ме­муа­рах, ха­рак­те­рен и для опуб­ли­ко­ван­ных за гра­ни­цей ро­ма­нов Мариенгофа «Ци­ни­ки» (1928 год) и «Бри­тый че­ло­век» (1930 год), сар­ка­сти­че­ски изо­бра­зив­ших жизнь бо­ге­мы и нэп­ма­нов в по­сле­ре­во­люционные го­ды. Их ан­ти­эс­те­тизм, рез­кие, от­тал­ки­ваю­щие об­ра­зы, вы­зы­ваю­щий амо­ра­лизм бы­ли вос­при­ня­ты как ху­до­же­ст­вен­ные прин­ци­пы ав­то­ра и на­влек­ли на Мариенгофа на­пад­ки официальной кри­ти­ки, вслед­ст­вие че­го он был фак­ти­че­ски ис­клю­чён из литературного про­цес­са.

В 1941-1942 годах вы­сту­пал по ра­дио и в пе­ча­ти со сти­ха­ми о вой­не, час­тич­но во­шед­ши­ми в сборники «Пять бал­лад» и «По­эмы вой­ны» (оба 1942 год). Ито­го­вая ав­то­био­гра­фическая книга «Мой век, моя мо­ло­дость, мои дру­зья и под­ру­ги» (1-я редакция - 1953 год, окон­чательная редакция - 1960 год) опуб­ли­ко­ва­на в 1988 году; сти­хо­тво­ре­ния 1930-1950-х годов - в 1990-е годы. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: ис­то­рический ро­ман «Ека­те­ри­на» (час­тич­но опубликован в 1936 году), ко­ме­дии в сти­хах «Шут Ба­ла­ки­рев» (1940 год), «Ро­ж­де­ние по­эта» (1951 год; о М. Ю. Лер­мон­то­ве); пье­сы из современной жиз­ни «Пре­сту­п­ле­ние на ули­це Ма­ра­та», «Зо­ло­той об­руч» (обе 1945 год), «Ост­ров ве­ли­ких на­дежд» (1951 год) (все - в со­ав­тор­ст­ве с М. Э. Ко­за­ко­вым), про­из­ве­де­ния для де­тей.

Сочинения:

Ро­ман без вра­нья. Ци­ни­ки. Мой век, мои дру­зья и под­ру­ги / Вступ. ст. Б. В. Аве­ри­на. Л., 1991;

Это вам, по­том­ки! За­пис­ки со­ро­ка­лет­не­го муж­чи­ны. Ека­те­ри­на. СПб., 1994;

Не­из­вест­ный Ма­ри­ен­гоф: Избр. сти­хи и по­эмы, 1916–1962 гг. / Сост., под­гот. тек­ста, прим. А. С. Лас­ки­на. СПб., 1996;

Бес­смерт­ная три­ло­гия. М., 1998;

Сти­хо­тво­ре­ния и по­эмы. СПб., 2002.