МАРИАТЕГИ , ХОСЕ КАРЛОС

Мариатеги ( исп. Mariategui) , Хосе Карлос (14.06.1895, Мокегуа, Перу — 16.04.1930, Лима, Перу) — перуанский политик, революционер, литературный критик, журналист и мыслитель. Родился в семье служащего. В раннем возрасте серьезно повредил ногу и с тех пор с трудом передвигался. Из-за этой травмы М. не смог доучиться в школе и знания получал в процессе самообразования.

С 15 лет работал помощником типографа в газете «Ла Пренса» в Лиме. Журналист левой газеты «­Тьемпо», основатель журнала «Нуэстра Эпока» (1918), газеты «Расон». В 1919 — один из основателей социалистической группы, объединившей единомышленников изданий «Ра­сон» и «Нуэстра Эпока». Со страниц «Расон» поддержал требования бастовавших рабочих (установления 8-часового рабочего дня) и студентов (реформы образования). В том же году уехал на учебу в Европу на стипендию, предоставленную правительством А. Легии; фактически это стало формой высылки М. В период пребывания в Европе являлся корреспондентом газеты «Тьемпо», поддерживал контакты с французской левой группой «Клартэ», сотрудничал с социалистическим движением в Италии, участвовал в учредительном съезде компартии Италии в Ливорно (став неофициальным представителем перуанской социалистической ячейки в Италии). В 1923 готовился к поездке в СССР, которую пришлось отменить из-за болезни сына М. В феврале того же года вернулся в Перу и активно участвовал в деятельности Народного университета «Гонсалес Прада», организованного для обучения рабочих. Директор издательства «Минерва» в 1925—1926. В эти годы сблизился с В. Р. Айя де ла Торре, после высылки последнего возглавил газету «Кларидад», ставшую органом Рабочей федерации Лимы. Сотрудничал с журналом «Эль Либертадор», издававшимся Всеамериканской антиимпериалистической лигой. С сентября 1926 — издатель журнала «Амаута» (на страницах которого обсуждались проблемы социализма, искусства и культуры в Перу и Латинской Америке в целом), с ноября 1928 — издатель газеты «Лабор». В 1928 публично порвал с В. Р. Айя де ла Торре, заявив о своей близости к СССР и Коминтерну.

В 1929 М. стал одним из создателей Всеобщей конфедерации трудящихся Перу. Разработал концепцию создания компартии в Перу посредством участия коммунистов в более широкой Социалистической партии Перу (СПП, основана в 1928), являлся членом «секретной ячейки семи» (коммунистической) внутри СПП. 7 октября 1928 стал первым генеральным секретарем СПП. За свою революционную деятельность неоднократно был арестован, находясь в заключении, подготовил доклады и тезисы для Франкфуртского антиимпериалистического конгресса, Латиноамериканского профсоюзного конгресса в Монтевидео, Первой конференции компартий в Латинской Америке в Буэнос-Айресе. Заочно избран Франкфуртским конгрессом членом Генсовета Антиимпериалистической лиги. В 1930 стал основателем Коммунистической партии Перу (КПП). М. подвергался серьезной критике за так называемый мариатегизм (колебания по вопросу о превращении компартии в классовую пролетарскую структуру, «иллюзии» в отношении революционной роли перуанской национальной буржуазии). Автор книг «Современная ситуация» (1925), «Защита марксизма», «Семь очерков истолкования перуанской действительности» (1929). В последней работе М. активно обсуждает «индейскую проблему», которую полагал центральной для понимания всей национальной ситуации в ХХ в. и исторической эволюции Перу; для решения данной проблемы М. полагал насущно необходимым масштабную аграрную реформу. В целом взгляды М. сводились к тому, что социалистическая революция в Латинской Америке невозможна без развития на основе местных условий и особенностей, а европейский опыт нельзя полностью воспроизвести в Западном полушарии. «Семь очерков» считаются первым марксистским очерком экономической истории Перу, а сам М. рассматривается коммунистическими партиями и группами страны как основоположник коммунистического движения.

Соч .: Семь очерков истолкования перуанской действительности. М., 1963; Obras completas. Vol. 1–20. Lima, 1959—1970.

Лит. : Мирошевский В. «Народничество в Перу». К вопросу о роли Х. К. Мариатеги в истории латиноамериканской общественной мысли // Историк-марксист. 1941. № 6; Martinez de la Torre R. Apuntes para una interpretacion marxista de la historia social del Peru. Lima, 1947; Ravines E. La Gran Estafa. La Habana, 1960; Moretic Y. Jose Carlos Mariategui. Su vida y ideario. Santiago de Chile, 1971; Baines J. M. Revolution in Peru: Mariategui and the Myth. Alabama, 1972; Aguirre Gamio H. Mariategui: destino polemico. Lima, 1975; Flores Galindo A. La Agonia de Mariategui. La polemica con la Komintern. Lima, 1980; Гавриков Ю. П. Совесть Перу. О Хосе Карлосе Мариатеги и его единомышленниках — перуанских коммунистах. М., 1987; Portocarrero J. Sindicalismo peruano. Primera etapa. 1911—1930 / Editorial S. A. Grafica Labor. Lima, 1987; Mothes J. «Luis» gegen Mariategui?: zur Rolle von Jules Humbert-Droz bei der Entwicklung der Lateinamerikapolitik der kommunistischen Internationale // Centennaire Jules Humbert-Droz: Colloque sur l’Internationale Communiste. La Chaux-de-Fonds, 25—28 septembre 1991: actes; История Перу с древнейших времен до конца ХХ века / Ред. И. И. Янчук. М., 2000; Mothes J. Latein Amerika und «Generalstab» der Weltrevolution. Berlin, 2010. В. Л. Хейфец.