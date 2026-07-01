МАРИАНСКЕ-ЛАЗНЕ

Бывший Ма­ри­ен­бад (Marienbad), баль­нео­ло­гический ку­рорт в Че­хии (Кар­ло­вар­ский край).

Рас­по­ло­жен на скло­нах гор Слав­ков­ский Лес на выс. ок. 600 м, в 48 км к юго-за­па­ду от ку­рор­та Кар­ло­ви-Ва­ри, близ гра­ни­цы с Гер­ма­ни­ей. Осн. при­род­ный ле­чеб­ный фак­тор – уг­ле­кис­лые во­ды много­чис­лен­ных (св. 40) ми­нер. ис­точ­ни­ков (наи­бо­лее из­вест­ные – Крши­жо­ви, Фер­ди­нан­до­ув, Ру­доль­фо­ув, Ам­бро­жо­ув), ис­поль­зуе­мые для пить­е­во­го ле­че­ния, ванн и ин­га­ля­ций при за­бо­ле­ва­ни­ях по­чек и мо­че­вых пу­тей, ор­га­нов пи­ще­ва­ре­ния, пе­ри­фе­рич. нер­вов, на­ру­ше­ни­ях об­ме­на ве­ществ и др. Функ­цио­ни­ру­ют ку­рорт­ная по­ли­кли­ни­ка, са­на­то­рии, пить­е­вые га­ле­реи и др. ку­рорт­ные уч­ре­ж­де­ния, а так­же мно­го­числ. оте­ли, пан­сио­на­ты и др. уч­ре­ж­де­ния от­ды­ха. Це­леб­ные свой­ст­ва ми­нер. ис­точ­ни­ков М.-Л. ис­поль­зу­ют­ся с 18 в. На их ба­зе в 1808 был ос­но­ван ку­рорт Ма­ри­ен­бад (чеш. назв. с 1918). Уже в 1-й пол. 19 в. он при­об­рёл ев­роп. из­вест­ность (здесь от­ды­ха­ли и ле­чи­лись мн. вы­даю­щие­ся дея­те­ли куль­ту­ры и ис­кус­ст­ва, в т. ч. И. В. Гё­те , Л. ван Бет­хо­вен, К. М. Ве­бер, Ф. Шо­пен , Ф. Лист, Н. В. Го­голь , И. С. Тур­ге­нев). К кон. 19 в. ку­рорт стал од­ним из наи­бо­лее фе­ше­не­бель­ных баль­нео­ло­гич. ку­рор­тов Ев­ро­пы. Во­ду ми­нер. ис­точ­ни­ков ис­поль­зу­ют так­же для роз­ли­ва в бу­тыл­ки и по­лу­че­ния ма­ри­ен­бад­ской со­ли. М.-Л. – один из цен­тров ту­риз­ма в Че­хии. Со­хра­ни­лись ку­рорт­ные по­строй­ки 19 в.: зда­ние «У зо­ло­той ви­но­град­ной гроз­ди» в сти­ле клас­си­циз­ма (1818; с 1953 крае­ведч. му­зей, ос­но­ван­ный в 1887), ам­пир­ные и не­оре­нес­санс­ные па­виль­о­ны ис­точ­ни­ков Фер­ди­нан­до­ув (1826–27), Ка­ро­ли­нин (1869, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1989), Лес­ни (1869, арх. Ф. Зик­лер), Ру­доль­фо­ув (1902) и Крши­жо­ви (1911–13, по фор­мам 1818); те­атр (1868, пе­ре­стро­ен в 1905); не­оба­роч­ная ку­рорт­ная ко­лон­на­да (1888–89, рос­пи­си 1979) с т. н. По­ющим фон­та­ном (1986); не­оба­роч­ный Но­вый ку­рорт­ный ан­самбль (1893–95). Сре­ди хра­мов: 6-гран­ный в пла­не кос­тёл Воз­не­се­ния Де­вы Ма­рии в не­ови­зан­тий­ском сти­ле (1844–48, арх. Й. Г. Гу­тен­сон), еван­ге­лич. кир­ха (1853–1857), нео­го­тич. анг­ли­кан­ская ка­пел­ла (1878–79, ны­не му­зей с экс­по­зи­ци­ей, по­свя­щён­ной по­се­ще­ни­ям ку­рор­та англ. ко­ро­лём Эду­ар­дом VII), пра­во­слав­ная ц. Св. кн. Вла­ди­ми­ра (1900–02, арх. Н. В. Султанов). Па­мят­ни­ки: аб­ба­ту К. К. Рей­тен­бер­ге­ру (1879), Ф. Шо­пе­ну (1960), И. В. Гё­те (1993, пье­де­стал – 1932) и др. Дом-му­зей Ф. Шо­пе­на. Име­ют­ся по­ля для голь­фа; бла­го­при­ят­ные ус­ло­вия для лю­би­те­лей зим­них ви­дов спор­та. В 1925–1965 в М.-Л. со­стоя­лось неск. круп­ных ме­ж­ду­нар. шах­мат­ных тур­ни­ров с уча­сти­ем ве­ду­щих гросс­мей­сте­ров ми­ра.

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