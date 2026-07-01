МАРИАНСКЕ-ЛАЗНЕ
Бывший Мариенбад (Marienbad), бальнеологический курорт в Чехии (Карловарский край).
Расположен на склонах гор Славковский Лес на выс. ок. 600 м, в 48 км к юго-западу от курорта Карлови-Вари, близ границы с Германией. Осн. природный лечебный фактор – углекислые воды многочисленных (св. 40) минер. источников (наиболее известные – Кршижови, Фердинандоув, Рудольфоув, Амброжоув), используемые для питьевого лечения, ванн и ингаляций при заболеваниях почек и мочевых путей, органов пищеварения, периферич. нервов, нарушениях обмена веществ и др. Функционируют курортная поликлиника, санатории, питьевые галереи и др. курортные учреждения, а также многочисл. отели, пансионаты и др. учреждения отдыха. Целебные свойства минер. источников М.-Л. используются с 18 в. На их базе в 1808 был основан курорт Мариенбад (чеш. назв. с 1918). Уже в 1-й пол. 19 в. он приобрёл европ. известность (здесь отдыхали и лечились мн. выдающиеся деятели культуры и искусства, в т. ч. И. В. Гёте, Л. ван Бетховен, К. М. Вебер, Ф. Шопен, Ф. Лист, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев). К кон. 19 в. курорт стал одним из наиболее фешенебельных бальнеологич. курортов Европы. Воду минер. источников используют также для розлива в бутылки и получения мариенбадской соли. М.-Л. – один из центров туризма в Чехии. Сохранились курортные постройки 19 в.: здание «У золотой виноградной грозди» в стиле классицизма (1818; с 1953 краеведч. музей, основанный в 1887), ампирные и неоренессансные павильоны источников Фердинандоув (1826–27), Каролинин (1869, реконструирован в 1989), Лесни (1869, арх. Ф. Зиклер), Рудольфоув (1902) и Кршижови (1911–13, по формам 1818); театр (1868, перестроен в 1905); необарочная курортная колоннада (1888–89, росписи 1979) с т. н. Поющим фонтаном (1986); необарочный Новый курортный ансамбль (1893–95). Среди храмов: 6-гранный в плане костёл Вознесения Девы Марии в неовизантийском стиле (1844–48, арх. Й. Г. Гутенсон), евангелич. кирха (1853–1857), неоготич. англиканская капелла (1878–79, ныне музей с экспозицией, посвящённой посещениям курорта англ. королём Эдуардом VII), православная ц. Св. кн. Владимира (1900–02, арх. Н. В. Султанов). Памятники: аббату К. К. Рейтенбергеру (1879), Ф. Шопену (1960), И. В. Гёте (1993, пьедестал – 1932) и др. Дом-музей Ф. Шопена. Имеются поля для гольфа; благоприятные условия для любителей зимних видов спорта. В 1925–1965 в М.-Л. состоялось неск. крупных междунар. шахматных турниров с участием ведущих гроссмейстеров мира.