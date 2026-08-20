МАРИАНА ХУАН ДЕ
МАРИАНА ХУАН ДЕ - испанский теолог, политический мыслитель, историк.
Окончил университет в горподе Алькала-де-Энарес, в 1554 году вступил в орден иезуитов. Многие годы преподавал философию и теологию в Риме, на Сицилии и в Париже. C 1574 года жил в Толедо, где написал все свои сочинения. В 1592 году опубликовал на латинском языке исторический труд «История Испании» («Historiae de rebus Hispaniae», 1592 год), который впоследствии перевёл на испанский язык и издал под названием «Всеобщая история Испании» («Historia general de España», 1601 год; окончательная редакция - 1609 год; русский перевод том 1-2, 1779-1782 годы).
Стремясь объяснить возникновение современной ему Испании, Мариана подробно излагал древнюю и средневековую историю страны, завершив свой труд смертью Фернандо II в 1516 году. В XVII-XVIII веках «Всеобщая история Испании» пользовалась популярностью, неоднократно переиздавалась и переводилась на другие языки. Важным вкладом Мариана в развитие политической мысли стал трактат «О короле и о наставлении короля» («De rege et Regis institutione», 1599 год; в другом переводе - «О короле и институте королевской власти»).
Мариана защищал монархическую форму правления с наследственной сильной властью государя, которому он предписывал уважать законы и опираться на согласие подданных. Мариана допускал возможность свержения государя, если тот действовал во вред общественному благу, религии и попирал законы, а также в случае необходимости - убийство тирана, что сближает Мариана с тираноборцами. Трактат вызвал острую полемику; многие современники возложили на автора моральную ответственность за убийства французских королей Генриха III и Генриха IV.
Рассуждения Мариана о природной добродетели человека и о развращающем влиянии на него общества отчасти предвосхитили взгляды Ж. Ж. Руссо. В 1609 году издал сборник «Семь трактатов» («Tractatus septem»), содержавший в т. ч. философский труд «О смерти и бессмертии» («De morte et immortalitate»), а также трактат «О порче монеты» («De monetae mutatione»), в котором за монархом не признавалось право без согласия подданных уменьшать содержание драгоценного металла в монете. Трактат вызвал недовольство властей, Мариана около года провёл в тюрьме. В трактате «О болезнях ордена…» («Discursus de erroribus qui in forma gubernationis societatis Jesu occurrunt»; опубликован в 1625 году, посмертно) резко критиковал недостатки ордена иезуитов.
Сочинения:
Obras. Madrid, 1854. Vol. 1-2;
La dignidad real y la educación del Rey / Ed. L. Sánchez Agesta. Madrid, 1981.