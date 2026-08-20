МАРИАНА ХУАН ДЕ

МАРИАНА ХУАН ДЕ - испанский тео­лог, по­ли­тический мыс­ли­тель, ис­то­рик.

Окон­чил уни­вер­си­тет в горподе Аль­кала-де-Эна­рес, в 1554 году всту­пил в ор­ден ие­зуи­тов. Многие го­ды пре­по­да­вал фи­ло­со­фию и тео­ло­гию в Ри­ме, на Си­ци­лии и в Па­ри­же. C 1574 года жил в То­ле­до, где на­пи­сал все свои со­чи­не­ния. В 1592 году опуб­ли­ко­вал на латинском языке ис­то­рический труд «Ис­то­рия Ис­па­нии» («Historiae de rebus His­paniae», 1592 год), ко­то­рый впо­след­ст­вии пе­ре­вёл на испанский язык и из­дал под названием «Все­об­щая ис­то­рия Ис­па­нии» («Histo­ria general de España», 1601 год; окон­чательная редакция - 1609 год; русский перевод том 1-2, 1779-1782 годы).

Стре­мясь объ­яс­нить воз­ник­но­ве­ние со­вре­мен­ной ему Ис­па­нии, Мариана под­роб­но из­ла­гал древ­нюю и средневековую ис­то­рию стра­ны, за­вер­шив свой труд смер­тью Фер­нан­до II в 1516 году. В XVII-XVIII веках «Все­об­щая ис­то­рия Ис­па­нии» поль­зо­ва­лась по­пу­ляр­но­стью, не­од­но­крат­но пе­ре­из­да­ва­лась и пе­ре­во­ди­лась на другие язы­ки. Важ­ным вкла­дом Мариана в раз­ви­тие по­ли­тической мыс­ли стал трак­тат «О ко­ро­ле и о на­став­ле­нии ко­ро­ля» («De rege et Regis institutio­ne», 1599 год; в другом переводе - «О ко­ро­ле и ин­сти­ту­те ко­ро­лев­ской вла­сти»).

Мариана за­щи­щал мо­нар­хическую фор­му прав­ле­ния с на­следственной силь­ной вла­стью го­су­да­ря, ко­то­ро­му он пред­пи­сы­вал ува­жать за­ко­ны и опи­рать­ся на со­гла­сие под­дан­ных. Мариана до­пус­кал воз­мож­ность свер­же­ния го­су­да­ря, ес­ли тот дей­ст­во­вал во вред об­щественному бла­гу, ре­ли­гии и по­пи­рал за­ко­ны, а так­же в слу­чае не­об­хо­ди­мо­сти - убий­ст­во ти­ра­на, что сбли­жа­ет Мариана с ти­ра­но­бор­ца­ми. Трак­тат вы­звал ост­рую по­ле­ми­ку; многие со­вре­мен­ни­ки воз­ло­жи­ли на автора мо­раль­ную от­вет­ст­вен­ность за убий­ст­ва французских ко­ро­лей Ген­ри­ха III и Ген­ри­ха IV.

Рас­су­ж­де­ния Мариана о при­род­ной доб­ро­де­те­ли че­ло­ве­ка и о раз­вра­щаю­щем влия­нии на не­го об­щест­ва от­час­ти пред­вос­хи­ти­ли взгля­ды Ж. Ж. Рус­со. В 1609 году из­дал сборник «Семь трак­та­тов» («Trac­tatus septem»), со­дер­жав­ший в т. ч. фи­лософский труд «О смер­ти и бес­смер­тии» («De morte et immortali­tate»), а так­же трак­тат «О пор­че мо­не­ты» («De monetae mutatione»), в ко­то­ром за мо­нар­хом не при­зна­ва­лось пра­во без со­гла­сия под­дан­ных умень­шать со­дер­жа­ние дра­го­цен­но­го ме­тал­ла в мо­не­те. Трак­тат вы­звал не­до­воль­ст­во вла­стей, Мариана око­ло го­да про­вёл в тюрь­ме. В трак­та­те «О бо­лез­нях ор­де­на…» («Dis­cursus de erroribus qui in forma gubernationis so­cietatis Jesu occurrunt»; опубликован в 1625 году, посмертно) рез­ко кри­ти­ко­вал не­дос­тат­ки ор­де­на ие­зуи­тов .

Сочинения:

Obras. Mad­rid, 1854. Vol. 1-2;

La dig­ni­dad real y la edu­cación del Rey / Ed. L. Sán­chez Agesta. Mad­rid, 1981.