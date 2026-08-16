МАРИ

Мари (Телль-Харири) — древний город в Месопотамии на западном берегу среднего Евфрата (раскопки с 1933). Возник как один из городов-государств на крайнем северо-западе зоны расселения носителей аккадского языка в начале III тысячелетия до н. э. (Раннединастический период I в Месопотамии), когда район М., еще с середины IV тысячелетия до н. э. подвергавшийся шумерскому влиянию, лежал на стыке ареалов аккадоязычных племен и родственных им носителей так называемого эблаитского языка. Диалект М., распространенный также на Хабуре, включая Телль-Бейдар, ближе к другим диалектам аккадского языка, чем к эблаитскому, хотя в М. подвергся влиянию последнего. М. входило в круг центров шумеро-аккадской цивилизации и усвоило клинопись, было крупным центром (круглым в плане, диаметром около 2 км). Основные культы — Дагана, Иштар. Цари М. в XXVI—XXIV вв. до н. э. активно взаимодействовали с правителями Шумера , на короткое время добились в нем гегемонии, воевали с царем Лагаша Эаннатумом; на западе с переменным успехом вели продолжительные войны с Эблой, завоевав в итоге ряд пунктов на обоих берегах большой излучины Евфрата, включая Эмар; в XXIV в. до н. э. цари М. Иблуль-Иль и Энна-Даган (в начале правления) некоторое время взимали дань с Эблы.

В конце XXIV — 1-й половине XXIII в. до н. э. М. было покорено Саргоном Аккадским, разрушено, восстановлено и обращено в наместничество Аккадской державы. При падении последней ее наместник в М. превратил М. в независимое государство, существовавшее в XXII—XX вв. до н. э. под властью основанной им династии шакканакку ( досл . «наместники») и признававшее некоторое время зависимость от III династии Ура . При шакканакку М. был возведен обширный дворец (XXI в. — 1761 до н. э., неоднократно перестраивался). С конца XXII в. до н. э. все более значительную часть населения М. составляли амореи. В конце XIX в. до н. э. престол М. захватила династия вождей из аморейских племен бини-сималь (так называемая династия Лимов). Ее представитель Яхдун-Лим (около 1810 — 1794 до н. э.) добился господства над территориями, простиравшимися на запад до большой излучины Евфрата, включая Эмар на его западном берегу, и на север — в Верхнюю Месопотамию, снарядил экспедицию в горы Ливана, активно взаимодействовал с Ямхадом и Эшнунной . Шамши-Адад I около 1792 до н. э. захватил М., изгнав династию Лимов, а около 1785 до н. э. посадил в М. своего сына Ясмах-Адада в качестве удельного правителя. Со смертью Шамши-Адада в 1775 до н. э. царевич из династии Лимов Зимри-Лим с помощью Ямхада изгнал Ясмах-Адала, воцарился в М., расширил границы царства и вскоре заключил союз с Хаммурапи Вавилонским. При Зимри-Лиме площадь дворца М. достигала 2,5 га, население насчитывало около 40 тыс. человек; дворцовый архив включал более 25 тыс. табличек, начиная с конца III тысячелетия до н. э., но преимущественно — с исхода XIX в. до н. э. Затем Зимри-Лим и Хаммурапи подчинились на короткое время гегемонии Элама , а в 1764 до н. э. ниспровергли ее, однако между ними развился конфликт, в результате которого Хаммурапи в 1761 до н. э. разгромил и аннексировал М. (архив М. пресекся с гибелью дворца и был в итоге раскопан археологами).

В 1759 до н. э. в М. вспыхнуло восстание, Хаммурапи подавил его и произвел в городе обширные разрушения, после которых М. так и не оправилось и продолжало существовать как незначительное поселение до эпохи эллинизма включительно, входя в различные государства: с 1740-х до н. э. — в составе аморейского царства Хана, с середины XV в. до н. э. — в составе Касситской Вавилонии , в качестве одного из центров территории, получившей названия «страна Сухи (юго-восточнее собственно М.) и страна Мари» и просто «страна Мари»; в XIII в. до н. э. эта территория была завоевания Ассирией . В XII—XI вв. до н. э. М. — в составе воссоздавшегося царства Хана, после арамейского нашествия около 1000 до н. э. — в составе арамейской конфедерации Лаке, покоренной Ассирией на исходе X в. до н. э. В VIII в. до н. э. М. — в составе ассирийского наместничества «страна Сухи и страна Мари», которое в середине VIII в., при наместниках Шамаш-реша-уцуре и его сыне Нинурта-кудурри-уцуре, пользовалось фактической автономией.

Лит. : Kupper J.-R., Spycket A., Aynard J.-М. Mari // Reallexikon der Assyriologie. Bd 7. Berlin, 1987—1990. S. 382—418. А. А. Немировский .