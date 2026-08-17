МАРХОЦКИЙ НИКОЛАЙ

МАРХОЦКИЙ НИКОЛАЙ - участник событий Смутного времени и Речи Посполитой интервенции начала XVII века в Россию, мемуарист, ротмистр польской службы (1607 год).

Про­ис­хо­дил из шлях­ты. Вме­сте с бра­том уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии мя­те­жа М. Зеб­жи­дов­ско­го (1606-1607 годы), под­ня­то­го про­тив польского ко­ро­ля Си­гиз­мун­да III. Вес­ной 1608 года вме­сте с князем Р. Ру­жин­ским по­сту­пил на служ­бу к Лже­дмит­рию II. Уча­ст­во­вал в Бол­хов­ском и Хо­дын­ском сра­же­ни­ях 1608 года, в оса­де ту­шин­ца­ми Мо­сквы (сентябрь 1608 года - начало 1610 года). Осе­нью 1609 года ез­дил под Смо­ленск по­слом от на­ём­но­го вой­ска Лже­дмит­рия II с прось­бой к Си­гиз­мун­ду III по­ки­нуть Русское государство. В феврале 1610 года с не­боль­шим от­ря­дом на­прав­лен Ру­жин­ским в Дмит­ров на по­мощь Я. П. Са­пе­ге. Вес­ной 1610 года в ка­че­ст­ве рот­ми­ст­ра пол­ка А. Збо­ров­ско­го вер­нул­ся на служ­бу к польскому ко­ро­лю. В Клу­шин­ском сра­же­нии 1610 года ко­ман­до­вал 312 кон­ни­ка­ми. В октябре 1610 года - 1611/1612 году слу­жил в поль­ско-ли­товском гар­ни­зо­не в Мо­ск­ве; его по­сол на сей­ме 1611 года. Ста­рос­та города Чхув (с 1613 года).

Ав­тор сочи­не­ния о Смут­ном вре­ме­ни «Ис­то­рия Мо­с­ков­ской вой­ны (1602-1612 годы)», на­пи­сан­но­го, по-ви­ди­мо­му, ме­ж­ду 1625 и 1636 годами на ос­но­ве лич­ных вос­по­ми­на­ний (опубликовано на польском язяке - «Historya wojny moskiew­skiej», 1841 год, по­след­нее издание в книге «Mo­sk­wa w rękach polaków: pamiętniki do­wódców i oficerów garnizonu polskiego w Moskwie w latach 1610-1612», 1995 год; на русском языке - впер­вые в 2000 году).

Хо­тя Мархоцкий да­ти­ро­вал толь­ко са­мые важ­ные сра­же­ния, вол­не­ния в Ту­шин­ском ла­ге­ре 10(20).03.1610 года, взя­тие Смо­лен­ска 03(13).06.1611 года, он до­воль­но точ­но и под­роб­но опи­сал со­бы­тия Смут­но­го вре­ме­ни (на­чи­ная с 1607 года): дви­же­ние Лже­дмит­рия II, сра­же­ния поль­ско-ли­товских от­ря­дов с цар­ски­ми вой­ска­ми и Пер­вым опол­че­ни­ем 1611 года , дея­тель­ность А. К. Гон­сев­ско­го, ко­то­рый, в ча­ст­но­сти, по сви­де­тель­ст­ву Мархоцкого, на­пи­сал от име­ни П. П. Ля­пу­но­ва под­лож­ную гра­мо­ту к ко­ман­до­ва­нию поль­ско-ли­товского гар­ни­зо­на и рас­про­стра­нил её сре­ди ка­за­ков, чем спо­соб­ст­во­вал убий­ст­ву Ля­пу­но­ва, и др.