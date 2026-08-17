МАРХОЦКИЙ НИКОЛАЙ
МАРХОЦКИЙ НИКОЛАЙ - участник событий Смутного времени и Речи Посполитой интервенции начала XVII века в Россию, мемуарист, ротмистр польской службы (1607 год).
Происходил из шляхты. Вместе с братом участвовал в подавлении мятежа М. Зебжидовского (1606-1607 годы), поднятого против польского короля Сигизмунда III. Весной 1608 года вместе с князем Р. Ружинским поступил на службу к Лжедмитрию II. Участвовал в Болховском и Ходынском сражениях 1608 года, в осаде тушинцами Москвы (сентябрь 1608 года - начало 1610 года). Осенью 1609 года ездил под Смоленск послом от наёмного войска Лжедмитрия II с просьбой к Сигизмунду III покинуть Русское государство. В феврале 1610 года с небольшим отрядом направлен Ружинским в Дмитров на помощь Я. П. Сапеге. Весной 1610 года в качестве ротмистра полка А. Зборовского вернулся на службу к польскому королю. В Клушинском сражении 1610 года командовал 312 конниками. В октябре 1610 года - 1611/1612 году служил в польско-литовском гарнизоне в Москве; его посол на сейме 1611 года. Староста города Чхув (с 1613 года).
Автор сочинения о Смутном времени «История Московской войны (1602-1612 годы)», написанного, по-видимому, между 1625 и 1636 годами на основе личных воспоминаний (опубликовано на польском язяке - «Historya wojny moskiewskiej», 1841 год, последнее издание в книге «Moskwa w rękach polaków: pamiętniki dowódców i oficerów garnizonu polskiego w Moskwie w latach 1610-1612», 1995 год; на русском языке - впервые в 2000 году).
Хотя Мархоцкий датировал только самые важные сражения, волнения в Тушинском лагере 10(20).03.1610 года, взятие Смоленска 03(13).06.1611 года, он довольно точно и подробно описал события Смутного времени (начиная с 1607 года): движение Лжедмитрия II, сражения польско-литовских отрядов с царскими войсками и Первым ополчением 1611 года, деятельность А. К. Гонсевского, который, в частности, по свидетельству Мархоцкого, написал от имени П. П. Ляпунова подложную грамоту к командованию польско-литовского гарнизона и распространил её среди казаков, чем способствовал убийству Ляпунова, и др.