МАРХАЭНИЗМ
МАРХАЭНИЗМ - политическая теория, ставшая идеологией индонезийского национализма.
Разработана Сукарно в 1933 году в брошюре «За свободную Индонезию». Сложилась в условиях роста национально-освободительного движения и борьбы за независимость Индонезии от нидерландского господства. Получила дальнейшее развитие в период японской оккупации Индонезии в 1942-1945 годах.
Мархаэнизм представлял собой народническое восприятие социализма. Понятие «мархаэн», с точки зрения Сукарно, включало в себя не только пролетариат и крестьянскую бедноту, но и другие малоимущие слои города и деревни, а также всех угнетаемых колонизаторами.
Концепция мархаэнизма условно может быть разделена на два блока идей. Первый включает в себя непримиримый антиимпериализм и борьбу за национальную независимость как основу политики будущего индонезийского государства. Второй блок составляют принципы борьбы против пережитков феодализма и антикапитализм, которые из-за традиционной патриархальности индонезийского общества были фактически неотделимы от идеи освобождения от национального угнетения. Дополненная принципами «Панча сила» теория мархаэнизма нашла своё воплощение в конституции Индонезии 1945 года и программе Национальной партии Индонезии 1952 года.