МАРГРЕТЕ II

МАРГРЕТЕ II, Мар­га­ри­та - ко­ро­ле­ва Да­нии (с 14 января 1972 года); ху­дож­ни­ца.

Дочь датского ко­ро­ля Фре­де­ри­ка IX (1947-1972 годы).

Ста­ла на­след­ной прин­цес­сой, а за­тем ко­ро­ле­вой в ре­зуль­та­те из­ме­не­ния кон­сти­ту­ции Да­нии и при­ня­тия 27 марта 1953 года за­ко­на о пре­сто­ло­нас­ле­дии, до­пус­кав­ше­го пе­ре­ход пре­сто­ла к на­след­ни­ку жен­ско­го по­ла.

В 1960-1965 годы изу­ча­ла фи­ло­со­фию в Ко­пен­га­ген­ском, ар­хе­о­ло­гию в Кем­бридж­ском университетах, по­ли­то­ло­гию, ис­то­рию, эко­но­ми­ку и пра­во в университете Ор­ху­са, в Сор­бон­не и Лон­дон­ской шко­ле эко­но­ми­ки.

С апреля 1958 года член Государственного со­ве­та Да­нии. В 1967 году вы­шла за­муж за французского ди­пло­ма­та графа А. де Мон­пе­за (по­лу­чил ти­тул прин­ца-кон­сор­та Дат­ско­го под име­нем Хен­рик). Mаргрете II яв­ля­ет­ся Вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим воо­руженными си­ла­ми Да­нии, вы­пол­ня­ет пред­ста­вительские функ­ции.

Вла­де­ет 4 иностранными язы­ка­ми, за­ни­ма­ет­ся пе­ре­во­да­ми.

Де­ти Mаргрете II: на­след­ный принц Фре­де­рик (родился в 1968 году) и принц Ио­а­хим (родился в 1969 году).

Ув­ле­ка­ясь с дет­ст­ва ри­со­ва­ни­ем, Mаргрете II позд­нее бра­ла уро­ки у М. Ро­се, поль­зо­ва­лась со­ве­та­ми П. Хор­нун­га. Соз­да­ла цик­лы ил­лю­ст­ра­ций (к ро­ма­ну «Вла­сте­лин ко­лец» Дж.Р. Тол­ки­на, издан в 1977 году; рас­ска­зам К. Блик­сен, изданы в 2002 году, и другое). В её жи­во­пис­ных пей­за­жах и на­тюр­мор­тах ощу­ти­мы влия­ния французского пост­им­прес­сио­низ­ма , так­же аб­ст­рак­цио­низ­ма и современного датского искусства (П. Кир­ке­бю); они от­ме­че­ны изы­скан­но­стью ко­ло­ри­та и яс­но­стью ар­хи­тек­то­ни­ки.

С 1987 года мно­го ра­бо­та­ет в об­лас­ти сце­но­гра­фии: оформ­ле­ние ба­ле­та «На­род­ная песнь» Н. Га­де (1991 год, Ко­ро­лев­ский те­атр опе­ры и ба­ле­та), ря­да по­ста­но­вок по сказ­кам Х.К. Ан­дер­се­на (Те­атр пан­то­ми­мы в пар­ке Ти­во­ли; Двор­цо­вый те­атр, все - в Ко­пен­га­ге­не). За­ни­ма­ет­ся так­же оформ­ле­ни­ем филь­мов (в том числе «Ди­кие ле­бе­ди», 2009 год), ра­бо­той с тка­ня­ми (вы­шив­ка, ап­пли­ка­ция).

Ор­ден Под­вяз­ки (1979 год), Боль­шой крест ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на.

Сочинения:

Beruf: Königin. Münch., 1994.