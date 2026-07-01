МАРГРЕТЕ II
МАРГРЕТЕ II, Маргарита - королева Дании (с 14 января 1972 года); художница.
Дочь датского короля Фредерика IX (1947-1972 годы).
Стала наследной принцессой, а затем королевой в результате изменения конституции Дании и принятия 27 марта 1953 года закона о престолонаследии, допускавшего переход престола к наследнику женского пола.
В 1960-1965 годы изучала философию в Копенгагенском, археологию в Кембриджском университетах, политологию, историю, экономику и право в университете Орхуса, в Сорбонне и Лондонской школе экономики.
С апреля 1958 года член Государственного совета Дании. В 1967 году вышла замуж за французского дипломата графа А. де Монпеза (получил титул принца-консорта Датского под именем Хенрик). Mаргрете II является Верховным главнокомандующим вооруженными силами Дании, выполняет представительские функции.
Владеет 4 иностранными языками, занимается переводами.
Дети Mаргрете II: наследный принц Фредерик (родился в 1968 году) и принц Иоахим (родился в 1969 году).
Увлекаясь с детства рисованием, Mаргрете II позднее брала уроки у М. Росе, пользовалась советами П. Хорнунга. Создала циклы иллюстраций (к роману «Властелин колец» Дж.Р. Толкина, издан в 1977 году; рассказам К. Бликсен, изданы в 2002 году, и другое). В её живописных пейзажах и натюрмортах ощутимы влияния французского постимпрессионизма, также абстракционизма и современного датского искусства (П. Киркебю); они отмечены изысканностью колорита и ясностью архитектоники.
С 1987 года много работает в области сценографии: оформление балета «Народная песнь» Н. Гаде (1991 год, Королевский театр оперы и балета), ряда постановок по сказкам Х.К. Андерсена (Театр пантомимы в парке Тиволи; Дворцовый театр, все - в Копенгагене). Занимается также оформлением фильмов (в том числе «Дикие лебеди», 2009 год), работой с тканями (вышивка, аппликация).
Орден Подвязки (1979 год), Большой крест ордена Почётного легиона.
Сочинения:
Beruf: Königin. Münch., 1994.