МАРГИАНА

Маргиана — древняя область в Центральной Азии, по течению р. Мургаб (ныне юго-восток Туркменистана и север Афганистана ).

В бронзовом веке часть ареала Бактро-Маргианского археологического комплекса (см. Окса цивилизация ), главным центром которой к концу III — 1-й половине II тысячелетия до н. э. было, вероятно, крупное поселение в Гонуре с остатками дворцово-храмового комплекса, некрополя и других сооружений. В начале I тысячелетия до н. э. здесь возникли поселения городского типа, группировавшиеся вокруг Мерва ; сохранились следы оросительных систем и мощных сырцовых цитаделей (Яз-Депе), укрепленные городища эпохи Ахеменидов (VI—IV вв. до н. э.). К тем же столетиям относятся самые ранние письменные упоминания о М. — в Авесте (Моуру) и Бехистунской надписи (Маргуш). М. граничила на западе с Парфией , на северо-востоке — с Согдианой , на востоке — с Бактрией , на юге — с Арейей . В 522 до н. э. в М. произошло восстание против Ахеменидов государства , подавленное Дарием I . Позднее М. последовательно входила в царства Александра Македонского , Селевкидов и Аршакидов .

В III в. до н. э. в искусство М. проникло влияние эллинизма, в том числе «гофрированные» стены, ставшие типичными для местной архитектуры. Античные города и крепости, прямоугольные или квадратные в плане, обнесенные сырцовыми валами, включали округлую цитадель, в которой отражен древнейший прием круговой обороны кочевников. К парфянскому периоду восходят замок, построенный на гребне стен цитадели Мерва, и жилища с многочисленными небольшими помещениями без окон, объединенные одним двором. В строительстве широко использовались сырцовый кирпич, пахса, в декоре — алебастр. Началом нашей эры датируются архитектурные и скульптурные памятники, отражающие распространение буддизма из Сев.-Зап. Индии.

При Сасанидах земли М. были включены в Хорасан . Близ Байрам-Али найден храм Церкви Востока с системой купольных перекрытий, близкой раннехристианским церквям Малой Азии . Распространены оссуарии (косте­хранилища) в форме погребального сооружения — науса, с купольным перекрытием, арочным входом и стреловидными окнами. Декоративно-прикладное искусство середины I тысячелетия н. э. стилистически и композиционно близко традициям Согдианы и Тохаристана . В доисламскую эпоху (до VII—VIII вв.) широко распространены терракотовые зоо- и антропоморфные статуэтки, в том числе изображения женского божества Анахит и музыкантов, играющих на так называемой среднеазиатской лютне с короткой шейкой.

Лит .: Пугаченкова Г. А . Пути развития архитектуры южного Туркменистана поры рабовладения и феодализма. М., 1958; Сарианиди В. И . Гонур-депе. Город царей и богов. Ашхабад, 2005; Антонова Е. В. Бактрия и Маргиана на Древнем Востоке. М., 2020; http://www.margiana.su/ (сайт Маргианской археологической экспедиции РАН). Т. К . Кораев.