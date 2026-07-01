МАРГЕРОН ЖАН КЛОД

МАРГЕРОН ЖАН КЛОД - французский ар­хео­лог.

Окон­чил университет Сор­бон­ны (Па­риж). Уче­ник А. Пар­ро , пред­ста­ви­тель страс­бур­гской вос­то­ко­ведческой шко­лы.

В 1969-1989 годы пре­по­да­ва­тель, за­тем профессор древ­ней ис­то­рии и ар­хео­ло­гии Ближ­не­го Вос­то­ка в Страс­бур­ском университете . В 1985-2005 годы профессор Прак­тической шко­лы выс­ших ис­сле­до­ва­ний (Па­риж).

С 1954 года уча­ст­ву­ет в рас­коп­ках ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков Си­рии и Ира­ка. В 1969-1970 годы ру­ко­во­дил рас­коп­ка­ми в Лар­се, в 1972-1976 годы - в Эма­ре, в 1975-1976 годы - в Уга­ри­те. В 1979-2004 годы воз­глав­лял французскую ар­хео­ло­гическую мис­сию в Ма­ри.

Ра­бо­ты по двор­цо­вой и хра­мо­вой ар­хи­тек­ту­ре, про­бле­мам ур­ба­ни­за­ции и ир­ри­га­ции в древ­ней Пе­ред­ней Азии, по­ле­вые от­чё­ты. На ма­те­риа­лах Ма­ри за­ло­жил ос­но­вы современной ме­то­ди­ки изу­че­ния ар­хи­тек­ту­ры Ме­со­по­та­мии , оп­ро­верг пред­став­ле­ния о её низ­ком уров­не в III-м - начале II-го тысячелетиях до нашей эры. Ре­кон­ст­руи­ро­вал за­ко­но­мер­но­сти ран­ней ур­ба­ни­за­ции и древ­них сис­тем зем­ле­поль­зо­ва­ния в Пе­ред­ней Азии. Круп­ный по­пу­ля­ри­за­тор ар­хео­ло­гии и ис­то­рии Ме­со­по­та­мии.

Главный ре­дак­тор жур­на­лов «Mari, Annales de recherches interdisciplinaires» (1982-1997 годы, с Ж М. Дю­ра­ном), «Akh Purattim - Les rives de l’Euphrate» (с 2007 года, с О. Руо и П. Лом­ба­ром).

Сочинения:

M ́esopotamie. Gen., 1965;

Recherches sur les palais mésopotamiens de l’âge du bronze. P., 1982. Vol. 1-2;

L’art de l’Antiquité. P., 1997. Vol. 2: L’Egypte et le Proche-Orient (coauteur);

Les M ́esopotamiens. 2 ́ed. P., 2003;

Mari, mét­ro­po­le de l’Euphrate au III et au dé­but du II mil­lé­naire av. J.-C. P., 2004;

Le Pro­che-Orient et l’Egyp­te antiques. 3 éd. P., 2005 (aveс L. Pfirsch).