МАРГЕРОН ЖАН КЛОД
МАРГЕРОН ЖАН КЛОД - французский археолог.
Окончил университет Сорбонны (Париж). Ученик А. Парро, представитель страсбургской востоковедческой школы.
В 1969-1989 годы преподаватель, затем профессор древней истории и археологии Ближнего Востока в Страсбурском университете. В 1985-2005 годы профессор Практической школы высших исследований (Париж).
С 1954 года участвует в раскопках археологических памятников Сирии и Ирака. В 1969-1970 годы руководил раскопками в Ларсе, в 1972-1976 годы - в Эмаре, в 1975-1976 годы - в Угарите. В 1979-2004 годы возглавлял французскую археологическую миссию в Мари.
Работы по дворцовой и храмовой архитектуре, проблемам урбанизации и ирригации в древней Передней Азии, полевые отчёты. На материалах Мари заложил основы современной методики изучения архитектуры Месопотамии, опроверг представления о её низком уровне в III-м - начале II-го тысячелетиях до нашей эры. Реконструировал закономерности ранней урбанизации и древних систем землепользования в Передней Азии. Крупный популяризатор археологии и истории Месопотамии.
Главный редактор журналов «Mari, Annales de recherches interdisciplinaires» (1982-1997 годы, с Ж М. Дюраном), «Akh Purattim - Les rives de l’Euphrate» (с 2007 года, с О. Руо и П. Ломбаром).
Сочинения:
M ́esopotamie. Gen., 1965;
Recherches sur les palais mésopotamiens de l’âge du bronze. P., 1982. Vol. 1-2;
L’art de l’Antiquité. P., 1997. Vol. 2: L’Egypte et le Proche-Orient (coauteur);
Les M ́esopotamiens. 2 ́ed. P., 2003;
Mari, métropole de l’Euphrate au III et au début du II millénaire av. J.-C. P., 2004;
Le Proche-Orient et l’Egypte antiques. 3 éd. P., 2005 (aveс L. Pfirsch).