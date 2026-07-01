МАРГАРИТА ПАРМСКАЯ

Маргарита Пармская ( нид . Margaretha van Parma, ит . Marguerita di Parma; также Маргарита Австрийская) (28.12.1522, Ауденарде, Бельгия — 18.01.1586, Ортона, Италия) — герцогиня Пармы и Пьяченцы, наместница (генеральный статхаудер ) испанского короля Филиппа II в Нидерландах (1559—1567, 1580—1583). Внебрачная дочь императора Карла V (мать, Иоганна ван дер Гейнст, была дочерью фламандского купца), воспитывалась в Брюсселе при дворе своей двоюродной бабки Маргариты Австрийской (наместницы Нидерландов в 1507—1530), а затем при дворе тетки, королевы Венгрии и Богемии Марии Венгерской (наместницы Нидерландов в 1531—1555). В 1529 Карл V признал М. П. своей дочерью, даровал ей право носить имя Маргариты Австрийской. В 1533 была отправлена в Италию, находилась под опекой вдовы вице-короля Неаполя, в 1536 в Неаполе вышла замуж за Алессандро Медичи (с которым была помолвлена с 1527), герцога Флоренции и племянника папы Климента VII . Спустя год после гибели супруга, 4 ноября 1538, в Риме М. П. сочеталась браком с герцогом Пармы и Пьяченцы Оттавио Фарнезе, внуком папы Павла III . Из рожденных у супругов в 1545 мальчиков-близнецов выжил Александр (Алессандро) Фарнезе , герцог Пармский.

Поскольку М. П. воспитывалась в Нидерландах и хорошо знала обычаи страны, в 1559 Филипп II назначил ее генеральным статхаудером Нидерландов вместо герцога Эммануила Филиберта Савойского. Фактически вынуждена была действовать по указке члена Государственного совета кардинала А. Гранвелы , которого Филипп II оставил в Нидерландах в качестве главного советника М. П. Проводившаяся в этот период Гранвелой политика экономического, политического и религиозного порабощения Нидерландов вызвала в стране рост сопротивления инквизиции и испанскому деспотизму, продолжившийся и после его отъезда из страны в 1564. В 1565 оппозиционное нидерландское дворянство объединилось в союз «Компромисс», выступавший с требованиями смягчить законы против еретиков и восстановить былые вольности Нидерландов. Решительное сопротивление действиям испанских властей привело к началу в Нидерландах в августе 1566 Иконоборческого восстания . Обладая сильным характером и умением вести государственные дела, М. П. в обстановке начавшейся Нидерландской революции XVI в . пошла на соглашение с оппозиционным дворянством, что давало шанс на восстановление в Нидерландах мира. Но с прибытием в августе 1567 в Нидерланды герцога Альбы , наделенного королем большой властью, М. П., несогласная с жесткими мерами по усмирению страны, сложила полномочия и вернулась в Италию.

В 1578 статхаудером Нидерландов благодаря усилиям М. П. стал ее сын А. Фарнезе. По условиям Аррасской унии 1579 Нидерландами мог управлять только наместник королевской крови, поэтому Фарнезе, самостоятельность которого беспокоила короля, должен был выполнять обязанности лишь до прибытия нового наместника. 3 марта 1580 Филипп II назначил на эту должность М. П., в июле 1580 она прибыла в Намюр. На М. П. было возложено только управление гражданскими делами, а ведение военных действий король оставил Фарнезе. Но схема разделения гражданской и военной властей оказалась нежизнеспособной, на этой почве возникали частые конфликты между М. П. и ее сыном. 13 ноября 1581, вопреки условиям Аррасской унии, управление всеми делами в Нидерландах Филипп II окончательно передал Фарнезе, официально М. П. сложила свои полномочия только в 1583. Последние годы жизни провела в Италии.

Лит. : Iongh J. de. Madama: Margaretha van Oostenrijk, hertogin van Parma en Piacenza, 1522—1586. Amsterdam, 1965; Puaux A. Madama, fille de Charles Quint, regente des Pays Bas. Paris, 1987; Canosa R . Vita di Margherita d’Austria. Ortona–Pescara, 1998; Dumont G.-H. Marguerite de Parme, batarde de Charles Quint (1522—1586). Biographie. Bruxelles, 1999; Steen Ch. R. Margaret of Parma: A Life. Leiden–Boston, 2013. Г. А. Шатохина-Мордвинцева.