МАРГАРИТА НАВАРРСКАЯ
МАРГАРИТА НАВАРРСКАЯ, Маргарита Ангулемская - французская писательница, королева Наварры (с 1527 года).
Из ангулемской ветви династии Валуа.
Сестра Франциска I, к которому испытывала глубокую привязанность; с его коронованием стала играть ключевую роль во французской культурной жизни. Получила гуманистическое образование; поддерживала дружеские отношения с приверженцами протестантизма Лефевром д’Этаплем (с 1517 года) и епископом Г. Брисонне (с 1521 года), К. Маро (с 1519 года её камердинер). После пленения Франциска I (1525 год) вела переговоры о его освобождении с императором Карлом V. В 1527 году сочеталась вторым браком с Генрихом II Наваррским и стала носить титул королевы Наваррской. После смерти брата (1547 год) полностью утратила влияние на жизнь двора.
В центре литературного творчества Маргариты Наваррской - религиозная поэзия, тесно связанная как со средневековой (Августин, Алан Лилльский, Ришар Сен-Викторский), так и с протестантской философией: поэма «Зерцало грешной души» («Le Miroir de l’âme pécheresse», 1531 год), резко раскритикованная Сорбонной; поэмы «Диалог в форме ночного видения» («Le Dialogue en forme de vision nocturne», 1524 год), «Корабль» («Le Navire», 1547 год), «Темницы» («Les Prisons», 1547-1549 годы) и другие.
Наибольшую известность снискала незаконченная новеллистическая книга, получившая название «Гептамерон» («L’Heptam ́eron», русский перевод 1906 год; другое название - «История о счастливых любовниках», «Histoire des amants fortunés»; опубликована посмертно в 1558 году, полное издание 1853 год) и написанная в подражание «Декамерону» Дж. Боккаччо (отчасти - трактату «Придворный» Б. Кастильоне). Входящие в книгу новеллы (всего 72) отличаются тематическими и стилистическим разнообразием, тяготеют то к фарсу, то к анекдоту, то к психологическому роману.
Среди других сочинений: профанные комедии «Больной» («Le Malade», 1535 год) и «Инквизитор» («L’Inquisiteur», 1536 год); аллегорические комедии «Чересчур, Много, Мало и Меньше» («Trop, prou, peu, moins», до 1547 года) и «Комедия, сыгранная в Мон-де-Марсане» («La Comédie de Mont-de-Marsan», 1548 год); литургические драмы, в том числе «Комедия о рождестве Господа нашего Иисуса Христа» («La Comédie de la nativité de notre seigneur Jésus Christ», около 1530 года); переписка с Брисонне (1521-1524 годы).
Сочинения:
Poésies chrétiennes. P., 1996;
Les comédies bibliques. Gen., 2000;
Œuvres complètes. P., 2001-2002. Vol. 1-9.