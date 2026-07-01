МАРГАРИТА НАВАРРСКАЯ

МАРГАРИТА НАВАРРСКАЯ, Мар­га­ри­та Ан­гу­лем­ская - французская пи­са­тель­ни­ца, ко­ро­ле­ва На­вар­ры (с 1527 года).

Из ан­гу­лем­ской вет­ви ди­на­стии Ва­луа.

Се­ст­ра Фран­ци­ска I, к ко­то­ро­му ис­пы­ты­ва­ла глу­бо­кую при­вя­зан­ность; с его ко­ро­но­ва­ни­ем ста­ла иг­рать клю­че­вую роль во французской куль­тур­ной жиз­ни. По­лу­чи­ла гу­ма­ни­стическое об­ра­зо­ва­ние; под­дер­жи­ва­ла дру­же­ские от­но­ше­ния с при­вер­жен­ца­ми про­тес­тан­тиз­ма Ле­фев­ром д’Этап­лем (с 1517 года) и епи­ско­пом Г. Бри­сон­не (с 1521 года), К. Ма­ро (с 1519 года её ка­мер­ди­нер). По­сле пле­не­ния Фран­ци­ска I (1525 год) ве­ла пе­ре­го­во­ры о его ос­во­бо­ж­де­нии с императором Кар­лом V . В 1527 году со­че­та­лась вто­рым бра­ком с Ген­ри­хом II На­варр­ским и ста­ла но­сить ти­тул ко­ро­ле­вы На­варр­ской. По­сле смер­ти бра­та (1547 год) пол­но­стью ут­ра­ти­ла влия­ние на жизнь дво­ра.

В цен­тре литературного твор­че­ст­ва Маргариты Наваррской - ре­лигиозная по­эзия, тес­но свя­зан­ная как со сред­не­ве­ко­вой (Ав­гу­стин, Алан Лилль­ский, Ри­шар Сен-Вик­тор­ский), так и с про­тес­тант­ской фи­ло­со­фи­ей: по­эма «Зер­ца­ло греш­ной ду­ши» («Le Miroir de l’âme pécheresse», 1531 год), рез­ко рас­кри­ти­ко­ван­ная Сор­бон­ной; по­эмы «Диа­лог в фор­ме ноч­но­го ви­де­ния» («Le Dialogue en forme de vision noc­turne», 1524 год), «Ко­рабль» («Le Navi­re», 1547 год), «Тем­ни­цы» («Les Prisons», 1547-1549 годы) и другие.

Наи­боль­шую из­вест­ность сни­ска­ла не­за­кон­чен­ная но­вел­ли­стическая кни­га, по­лу­чив­шая название «Геп­та­ме­рон» («L’Heptam ́eron», русский перевод 1906 год; другое название - «Ис­то­рия о сча­ст­ли­вых лю­бов­ни­ках», «Histoire des amants fortunés»; опубликована по­смерт­но в 1558 году, полное издание 1853 год) и на­пи­сан­ная в под­ра­жа­ние «Де­ка­ме­ро­ну» Дж. Бок­кач­чо (от­час­ти - трак­та­ту «При­двор­ный» Б. Кас­тиль­о­не). Вхо­дя­щие в кни­гу но­вел­лы (все­го 72) от­ли­ча­ют­ся те­ма­тическими и сти­ли­стическим раз­но­об­ра­зи­ем, тя­го­те­ют то к фар­су, то к анек­до­ту, то к пси­хо­ло­гическому ро­ма­ну.

Сре­ди других сочинений: про­фан­ные ко­ме­дии «Боль­ной» («Le Malade», 1535 год) и «Ин­кви­зи­тор» («L’Inquisiteur», 1536 год); ал­ле­го­ри­че­ские ко­ме­дии «Че­рес­чур, Мно­го, Ма­ло и Мень­ше» («Trop, prou, peu, moins», до 1547 года) и «Ко­ме­дия, сыг­ран­ная в Мон-де-Мар­са­не» («La Comédie de Mont-de-Marsan», 1548 год); ли­тур­ги­че­ские дра­мы, в том числе «Ко­ме­дия о ро­ж­де­ст­ве Гос­по­да на­ше­го Ии­су­са Хри­ста» («La Comédie de la nativité de notre seigneur Jésus Christ», около 1530 года); пе­ре­пис­ка с Бри­сон­не (1521-1524 годы).

Сочинения:

Poésies chrétiennes. P., 1996;

Les co­mé­dies bibliques. Gen., 2000;

Œuvres complètes. P., 2001-2002. Vol. 1-9.