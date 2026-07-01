МАРГАНЕЦ
МАРГАНЕЦ - город в южной части Украины, в Днепропетровской области.
Население 49,0 тысяч человек (2011 год).
Расположен на правом берегу Каховского водохранилища (на реке Днепр). Железнодорожная станция на линии Кривой Рог - Запорожье.
Город сформировался на месте села Городище (известно с XVI века). В 1883-1886 годы с открытием и началом разработки месторождения марганцевых руд (смотри в статье Никопольский марганцеворудный бассейн) село превратилось в рабочий посёлок. В 1926 году переименован в поселок Коминтерн. Статус города с 1938 года, современное название с 1940 года. Серьёзно пострадал во время Великой Отечественной войны (с 17 августа 1941 года по 5 февраля 1944 года оккупирован германскими войсками).
В центральной части города преобладает застройка 1940-1960-х годов, среди зданий: Дом культуры, автобусный и железнодорожный вокзалы, стадион. Центральная библиотека имении Н. Островского (1944 год). Историко-краеведческий музей.
Градообразующее предприятие - Марганецкий горно-обогатительный комбинат. Действуют рудоремонтный завод (ремонт горного и горно-обогатительного оборудования, производство запчастей к нему, металлоконструкций), предприятия лёгкой и пищевой (в том числе кондитерская фабрика) промышленности, по производству стройматериалов.