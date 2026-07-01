МАРГАНЕЦ

МАРГАНЕЦ - го­род в южной час­ти Ук­раи­ны, в Днеп­ро­пет­ров­ской области.

Население 49,0 тысяч человек (2011 год).

Рас­по­ло­жен на пра­вом бере­гу Ка­хов­ско­го во­до­хра­ни­ли­ща (на реке Днепр). Железнодорожная стан­ция на ли­нии Кри­вой Рог - За­по­ро­жье.

Го­род сфор­ми­ро­вал­ся на мес­те села Го­ро­ди­ще (из­вест­но с XVI века). В 1883-1886 годы с от­кры­ти­ем и на­ча­лом раз­ра­бот­ки ме­сто­ро­ж­де­ния мар­ган­це­вых руд (смотри в статье Ни­ко­поль­ский мар­ган­це­во­руд­ный бас­сейн) се­ло пре­вра­ти­лось в ра­бо­чий по­сё­лок. В 1926 году пе­ре­име­но­ван в поселок Ко­мин­терн. Ста­тус го­ро­да с 1938 года, современное название с 1940 года. Серь­ёз­но по­стра­дал во вре­мя Великой Отечественной вой­ны (с 17 августа 1941 года по 5 февраля 1944 года ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми).

В центральной час­ти го­ро­да пре­об­ла­да­ет за­строй­ка 1940-1960-х годов, сре­ди зда­ний: Дом куль­ту­ры, ав­то­бус­ный и железнодорожный во­кза­лы, ста­ди­он. Центральная библиотека имении Н. Ост­ров­ско­го (1944 год). Ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей.

Гра­до­об­ра­зую­щее пред­при­ятие - Мар­га­нец­кий гор­но-обо­га­тительный ком­би­нат. Дей­ст­ву­ют ру­до­ре­монт­ный за­вод (ре­монт гор­но­го и гор­но-обо­га­тительного обо­ру­до­ва­ния, про­изводство зап­ча­стей к не­му, ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций), пред­при­ятия лёг­кой и пи­ще­вой (в том числе кон­ди­тер­ская фаб­ри­ка) промышленности, по про­изводству строй­ма­те­риа­лов.

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