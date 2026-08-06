МАРФИНО

МАРФИНО - усадь­ба в Мо­с­ков­ской области . Рас­по­ло­же­на в од­но­именном поселке Мы­ти­щин­ско­го района, в 5 км от железнодорожной станции Ка­ту­ар .

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся под названием «Мар­фи­но, Щиб­ри­но тож» в 1585 году как вот­чи­на В. Я. Щел­ка­ло­ва, в первой половине XVII века се­лом вла­де­ли Го­ло­ви­ны , ко­то­рые в 1650 году про­да­ли его С. И. За­бо­ров­ско­му; при нём бы­ли воз­ве­де­ны 2 де­ревянные церк­ви (не сохранились) и пло­ти­ны пру­дов. В 1698 году Марфино ку­пил вос­пи­та­тель ца­ря Пет­ра I князь Б. А. Го­ли­цын, при ко­то­ром в усадь­бе по­строе­на церковь Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы (1701-1707 годы, кре­по­ст­ной архитектор В. И. Бе­ло­зё­ров; план в ви­де рав­но­ко­неч­но­го кре­ста, вы­со­кий ци­линдр ба­ра­ба­на над сре­док­ре­сти­ем и ко­ринф­ски­ми пи­ля­ст­ра­ми пред­вос­хи­ща­ет стро­гость форм русского клас­си­циз­ма ). В 1710-х годов князь С. Б. Го­ли­цын про­дал усадь­бу Сал­ты­ко­вым, в 1729-1805 годах ей вла­де­ли гра­фы П. С. Сал­ты­ков и И. П. Сал­ты­ков, при ко­то­рых сфор­ми­ро­ва­лись об­щие чер­ты пла­ни­ров­ки усадь­бы с пей­заж­ным пар­ком и ре­гу­ляр­ным са­дом. При Сал­ты­ко­вых Марфино сла­ви­лось сво­им те­ат­ром (де­ревянное зда­ние не сохранилось), в его спек­так­лях при­ни­ма­ли уча­стие граф Г. И. Чер­нышёв, князь Ал. М. Бе­ло­сель­ский, О. А. Коз­лов­ский, В. Л. Пуш­кин, Н. М. Ка­рам­зин (на­пи­сал пье­су «Толь­ко для Мар­фи­на»), Ф. Ф. Ви­гель и др. В 1812 году Марфино бы­ло раз­граб­ле­но и со­жже­но от­ря­дом французских войск. По­сле смер­ти графа П. И. Сал­ты­ко­ва (1813 год) усадь­ба пе­ре­шла во вла­де­ние его се­ст­ры А. И. Сал­ты­ко­вой (в за­му­же­ст­ве графине Ор­ло­вой), ко­то­рая в 1822 году про­да­ла её сво­ему свёк­ру графу В. Г. Ор­ло­ву. В 1831-1844 годах усадь­бой вла­де­ла его дочь С. В. Ор­ло­ва (в за­му­же­ст­ве графиня Па­ни­на), в 1844-1874 годах - внук, граф В. Н. Па­нин. По­след­ней вла­де­ли­цей усадь­бы ста­ла его внуч­ка, графиня С. В. Па­ни­на. С 1933 года основные по­строй­ки усадь­бы на­хо­дят­ся в ве­де­нии во­енного са­на­то­рия.

От усадь­бы Сал­ты­ко­вых (1763-1780-е годы) со­хра­ни­лись 2 кор­пу­са пса­рен с 8-ко­лон­ны­ми пор­ти­ка­ми, 2 бе­сед­ки (по­лу­ро­тон­даль­ная и 2-ярус­ная с 8-гран­ным ни­зом - «Ми­ло­ви­да») в сти­ле клас­си­циз­ма, тре­уголь­ный в пла­не кон­ный двор (ре­кон­ст­руи­ро­ван в конце 1830-х годов), ка­рет­ный са­рай, зим­няя клас­си­ци­стическая церковь Свя­тых Пет­ра и Пав­ла с ба­ра­ба­ном- ко­ло­коль­ней (1777 год, фа­са­ды ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны в 1837-1838 годах). В 1831-1846 годах по про­ек­там М. Д. Бы­ков­ско­го соз­дан ред­кий по цель­но­сти ан­самбль в сти­ле нео­го­ти­ки , в ко­то­рый вхо­дят 2-этаж­ный главный дом (1760-е годы, вос­ста­нов­лен в 1820-е годы кре­по­ст­ным архитектором Ф. Ту­га­ро­вым; фа­са­ды и ин­терь­е­ры 1830-х годов) с 2 фли­ге­ля­ми (вы­строе­ны за­но­во в 1950-е годы); па­рад­ная ле­ст­ни­ца, ве­ду­щая к при­ста­ни с чу­гун­ны­ми гри­фо­на­ми и скульп­тур­ным фон­та­ном; 2-ароч­ный мост с ко­лон­ной га­ле­ре­ей и баш­ня­ми, во­ро­та.

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