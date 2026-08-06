МАРФИНО
МАРФИНО - усадьба в Московской области. Расположена в одноименном поселке Мытищинского района, в 5 км от железнодорожной станции Катуар.
Впервые упоминается под названием «Марфино, Щибрино тож» в 1585 году как вотчина В. Я. Щелкалова, в первой половине XVII века селом владели Головины, которые в 1650 году продали его С. И. Заборовскому; при нём были возведены 2 деревянные церкви (не сохранились) и плотины прудов. В 1698 году Марфино купил воспитатель царя Петра I князь Б. А. Голицын, при котором в усадьбе построена церковь Рождества Богородицы (1701-1707 годы, крепостной архитектор В. И. Белозёров; план в виде равноконечного креста, высокий цилиндр барабана над средокрестием и коринфскими пилястрами предвосхищает строгость форм русского классицизма). В 1710-х годов князь С. Б. Голицын продал усадьбу Салтыковым, в 1729-1805 годах ей владели графы П. С. Салтыков и И. П. Салтыков, при которых сформировались общие черты планировки усадьбы с пейзажным парком и регулярным садом. При Салтыковых Марфино славилось своим театром (деревянное здание не сохранилось), в его спектаклях принимали участие граф Г. И. Чернышёв, князь Ал. М. Белосельский, О. А. Козловский, В. Л. Пушкин, Н. М. Карамзин (написал пьесу «Только для Марфина»), Ф. Ф. Вигель и др. В 1812 году Марфино было разграблено и сожжено отрядом французских войск. После смерти графа П. И. Салтыкова (1813 год) усадьба перешла во владение его сестры А. И. Салтыковой (в замужестве графине Орловой), которая в 1822 году продала её своему свёкру графу В. Г. Орлову. В 1831-1844 годах усадьбой владела его дочь С. В. Орлова (в замужестве графиня Панина), в 1844-1874 годах - внук, граф В. Н. Панин. Последней владелицей усадьбы стала его внучка, графиня С. В. Панина. С 1933 года основные постройки усадьбы находятся в ведении военного санатория.
От усадьбы Салтыковых (1763-1780-е годы) сохранились 2 корпуса псарен с 8-колонными портиками, 2 беседки (полуротондальная и 2-ярусная с 8-гранным низом - «Миловида») в стиле классицизма, треугольный в плане конный двор (реконструирован в конце 1830-х годов), каретный сарай, зимняя классицистическая церковь Святых Петра и Павла с барабаном- колокольней (1777 год, фасады реконструированы в 1837-1838 годах). В 1831-1846 годах по проектам М. Д. Быковского создан редкий по цельности ансамбль в стиле неоготики, в который входят 2-этажный главный дом (1760-е годы, восстановлен в 1820-е годы крепостным архитектором Ф. Тугаровым; фасады и интерьеры 1830-х годов) с 2 флигелями (выстроены заново в 1950-е годы); парадная лестница, ведущая к пристани с чугунными грифонами и скульптурным фонтаном; 2-арочный мост с колонной галереей и башнями, ворота.