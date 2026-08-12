МАРЕШАЛЬ ПЬЕР СИЛЬВЕН
МАРЕШАЛЬ ПЬЕР СИЛЬВЕН - французский политический деятель, писатель, философ, представитель Просвещения.
Родился в семье торговца. Был адвокатом в парижском парламенте, затем библиотекарем в Коллеже Мазарини. Испытал влияние идей Ж. Мелье, Ж. Ж. Руссо, Д. Дидро, считал идеальным общество без частной собственности и религии. Противник абсолютизма, высказывался за свержение существовавшего во Франции строя.
Автор атеистической философской поэмы «Французский Лукреций» («Le Lucrèce français», 1-й вариант - 1781 год, окончательный - 1797 год; в русском переводе: Стихи против Бога // Атеизм и борьба с церковью в эпоху Великой Французской революции. Москва, 1933 год. Часть 1). В «Альманахе честных людей» («L’Almanach des honnêtes gens», 1788 год) предвосхитил введённый Национальным конвентом республиканский календарь, заменив имена святых именами «честных людей»; год выхода «Альманаха» был назван первым годом «царства Разума». По постановлению парижского парламента «Альманах» был сожжён, Марешаль заключён в тюрьму.
Во время Французской революции XVIII века был близок к якобинцам, в 1790 году издавал еженедельную радикальную газету «Révolutions de Paris». В 1793 году, на следующий день после казни Марии Антуанетты, представил публике свою антимонархическую пьесу «Страшный суд над королями» («Jugement dernier des rois»). После свержения якобинской диктатуры примкнул к «заговору равных» Г. Бабёфа, написал для него «Манифест равных» («Manifeste des Égaux», 1801 год), не принятый, однако, бабувистами.
В анонимно опубликованном романе «Путешествия Пифагора» («Les Voyages de Pythagore», vol. 1-6, 1799) в лице главного героя вывел Бабёфа с его коммунистическими идеями (русский перевод, часть 1-6, 1804-1810 годы). Опубликованная в 1802 году «История России, сведённая только к важным фактам» («Histoire de la Russie: réduite aux seuls faits importans») содержала подложные «Добрые и последние наставления Екатерины II Павлу I».
Другия сочинения: «Культ и законы общества безбожников» («Culte et lois d’une société d’hommes sans Dieu», 1798), «Словарь древних и новых атеистов» («Dictionnaire des athées, anciens et modernes», 1800), памфлет «За и против Библии» («Pour et contre la Bible», 1801).
Сочинения:
Избранные атеистические произведения. М., 1958.
Дополнительная литература:
Dommanger M. S. Maréchal. L’egalitaire. «L’homme sans dieu». Sa vie, son œ uvre. P., 1950;
Великовский С.И. Поэты французских революций. 1789–1848. М., 1963.