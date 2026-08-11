МАРЕШ ИОГАНН АНТОНИН

МАРЕШ ИОГАНН АНТОНИН - чешский вал­тор­нист, вио­лон­че­лист, ка­пель­мей­стер.

Учил­ся в Че­хии, за­тем в Дрез­де­не, Бер­ли­не. В Санкт-Пе­тер­бург прие­хал в ка­че­ст­ве вал­тор­ни­ста-вир­туо­за по про­тек­ции сво­его бер­лин­ско­го уче­ни­ка, сы­на графа А. П. Бес­ту­же­ва-Рю­ми­на. Иг­рал в до­маш­нем ор­ке­ст­ре Бес­ту­же­ва-Рю­ми­на, в конце 1747-1792 годов при­двор­ный вал­тор­нист и вио­лон­че­лист.

В ис­то­рию му­зы­ки во­шёл как соз­да­тель ро­го­во­го ор­ке­ст­ра. Пер­вый та­кой ор­кестр ор­га­ни­зо­вал в 1751 году на ос­но­ве «егер­ской му­зы­ки» графа С. Н. На­рыш­ки­на. В 1757-1789 годах ру­ко­во­дил при­двор­ным ро­го­вым ор­ке­ст­ром. Ему при­над­ле­жит изо­бре­те­ние но­та­ции ро­го­вой му­зы­ки. Ав­тор пьес и об­ра­бо­ток для ро­го­во­го ор­ке­ст­ра. Его за­пи­си лег­ли в ос­но­ву пер­во­го тру­да о ро­го­вой му­зы­ке (Гин­рихс И. Х. «На­ча­ло, ус­пе­хи и ны­неш­нее со­стоя­ние ро­го­вой му­зы­ки», 1796 год).