МАРЕСЬЕВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ

МАРЕСЬЕВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ - советский лёт­чик, Ге­рой Советского Сою­за (1943 год), полковник (1978 год).

Окон­чил Ба­тай­скую во­енную авиационную шко­лу пи­ло­тов (1940 год), Выс­шую пар­тий­ную шко­лу при ЦК КПСС (1952 год) в Мо­ск­ве. На во­енной служ­бе с 1937 года. В 1934-1937 годах ра­бо­тал ме­ха­ни­ком-ди­зе­ли­стом в городе Ком­со­мольск-на-Аму­ре, окон­чил аэ­ро­клуб. В 1937-1938 годах слу­жил в 12-м авиационном по­гра­нич­ном от­ря­де (остров Са­ха­лин). С 1940 года лёт­чик-ин­ст­рук­тор Ба­тай­ской во­енной авиационной шко­лы пи­ло­тов.

В Великую Отечественную вой­ну с августа 1941 года в дей­ст­вую­щей ар­мии: лёт­чик, командир зве­на 296-го (Юго-Западный фронт), за­тем 580-го ис­тре­бительного авиационного пол­ков (Северо-Западный фронт). В мар­те 1942 года в воздушном бою в рай­оне де­мян­ско­го плац­дар­ма са­мо­лёт Маресьева был под­бит и упал в ты­лу вра­га. Тя­же­ло ра­не­ный, Маресьев 18 су­ток полз­ком про­би­рал­ся к ли­нии фрон­та. По­сле ам­пу­та­ции го­ле­ней обе­их ног ос­во­ил про­те­зы, про­шёл мед­ко­мис­сию и в начале 1943 года был на­прав­лен в 11-ю за­пас­ную авиационную бри­га­ду. С ию­ня 1943 года в со­ста­ве 63-го гвардейского ис­тре­бительного авиационного пол­ка 3-й гвардейской ис­тре­бительной авиационной ди­ви­зии 1-го гвардейского ис­тре­бительного авиационного кор­пу­са 15-й воздушной ар­мии, в долж­но­сти заместителя ко­ман­ди­ра эс­кад­ри­льи, за­тем по­мощ­ни­ка командира и штур­ма­на пол­ка уча­ст­во­вал в бо­ях на Кур­ской ду­ге и в При­бал­ти­ке. Все­го в го­ды вой­ны со­вер­шил 86 бое­вых вы­ле­тов, про­вёл 26 воздушных бо­ёв, в ко­то­рых лич­но сбил 11 са­мо­лё­тов про­тив­ни­ка, в т. ч. 7 по­сле ам­пу­та­ции. В 1944-1946 годах ин­спек­тор-лёт­чик в Управ­ле­нии выс­ших учеб­ных за­ве­де­ний ВВС РККА.

В 1946 году уво­лен в за­пас в зва­нии май­о­ра. В 1956-1983 годах от­ветственный сек­ре­тарь, с 1983 года 1-й заместитель председателя Со­вет­ско­го (с 1991 года Рос­сий­ско­го) комитета ве­те­ра­нов вой­ны. В 1990-х годов председатель Об­ще­российского фон­да ин­ва­ли­дов Великой Отечественной вой­ны, ви­це-пре­зи­дент Ме­ж­ду­народной фе­де­ра­ции бор­цов Со­про­тив­ле­ния.

Под­виг Маресьева опи­сан в кни­ге Б. Н. По­ле­во­го «По­весть о на­стоя­щем че­ло­ве­ке». По­хо­ро­нен на Но­во­де­вичь­ем клад­би­ще в Мо­ск­ве. Име­нем Маресьева на­зва­ны ули­цы в Ка­мы­ши­не, Гор­но- Ал­тай­ске (РФ), Ак­тю­бин­ске (Ак­то­бе; Ка­зах­стан), Ста­ра-За­го­ре (Бол­га­рия) и Таш­кен­те (Уз­бе­ки­стан), од­на из ма­лых пла­нет, а так­же ус­та­нов­лен па­мят­ник в Ка­мы­ши­не (2006 год).