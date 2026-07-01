МАРЕСЬЕВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ
МАРЕСЬЕВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ - советский лётчик, Герой Советского Союза (1943 год), полковник (1978 год).
Окончил Батайскую военную авиационную школу пилотов (1940 год), Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1952 год) в Москве. На военной службе с 1937 года. В 1934-1937 годах работал механиком-дизелистом в городе Комсомольск-на-Амуре, окончил аэроклуб. В 1937-1938 годах служил в 12-м авиационном пограничном отряде (остров Сахалин). С 1940 года лётчик-инструктор Батайской военной авиационной школы пилотов.
В Великую Отечественную войну с августа 1941 года в действующей армии: лётчик, командир звена 296-го (Юго-Западный фронт), затем 580-го истребительного авиационного полков (Северо-Западный фронт). В марте 1942 года в воздушном бою в районе демянского плацдарма самолёт Маресьева был подбит и упал в тылу врага. Тяжело раненый, Маресьев 18 суток ползком пробирался к линии фронта. После ампутации голеней обеих ног освоил протезы, прошёл медкомиссию и в начале 1943 года был направлен в 11-ю запасную авиационную бригаду. С июня 1943 года в составе 63-го гвардейского истребительного авиационного полка 3-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 1-го гвардейского истребительного авиационного корпуса 15-й воздушной армии, в должности заместителя командира эскадрильи, затем помощника командира и штурмана полка участвовал в боях на Курской дуге и в Прибалтике. Всего в годы войны совершил 86 боевых вылетов, провёл 26 воздушных боёв, в которых лично сбил 11 самолётов противника, в т. ч. 7 после ампутации. В 1944-1946 годах инспектор-лётчик в Управлении высших учебных заведений ВВС РККА.
В 1946 году уволен в запас в звании майора. В 1956-1983 годах ответственный секретарь, с 1983 года 1-й заместитель председателя Советского (с 1991 года Российского) комитета ветеранов войны. В 1990-х годов председатель Общероссийского фонда инвалидов Великой Отечественной войны, вице-президент Международной федерации борцов Сопротивления.
Подвиг Маресьева описан в книге Б. Н. Полевого «Повесть о настоящем человеке». Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Именем Маресьева названы улицы в Камышине, Горно- Алтайске (РФ), Актюбинске (Актобе; Казахстан), Стара-Загоре (Болгария) и Ташкенте (Узбекистан), одна из малых планет, а также установлен памятник в Камышине (2006 год).