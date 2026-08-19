МАРЕСЬЕВ, АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ

Маресьев, Алексей Петрович (07[20].05.1916, Камышин — 18.05.2001, Москва) — советский летчик, участник Великой Отечественной войны 1941—1945 , Герой Советского Союза, полковник запаса.

С детства увлекался авиацией. По окончании школы поступил в фабрично-заводское училище, после которого работал строителем и учился в аэроклубе. В 1937 был призван в армию и направлен авиатехником в пограничные войска. В 1940 окончил Батайское авиационное училище. В боевых действиях принял участие в августе 1941. 5 апреля 1942 его самолет был подбит, поэтому пришлось совершить тяжелую посадку в лесу. 18 суток он пытался выбраться к своим, отморозив на холоде ноги и передвигаясь ползком. После спасения, из-за начавшейся гангрены, ему ампутировали ноги по коленные суставы. Однако он быстро научился ходить на протезах и в июне 1943 вернулся в строй. Всего им было совершено 87 боевых вылетов и сбито 11 вражеских самолетов. В 1946 был уволен из ВВС. В том же году Б. Н. Полевой, на основе истории летчика, написал книгу «Повесть о настоящем человеке». С 1956 — секретарь Советского комитета ветеранов войны. В 1989—1991 — народный депутат СССР.

Соч .: На Курской дуге. М., 1960.

Лит. : Дроздов К. Настоящий Маресьев: Непричесанный рассказ летчика, будущего героя знаменитой повести Бориса Полевого, публикуется впервые // Родина. 2016. № 6; Кушнарев А. А. Алексей Маресьев: «Я не могу не летать». М., 2017. Д. Д. Пальчиков.