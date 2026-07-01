МАРЕНЦИО ЛУКА
МАРЕНЦИО ЛУКА - итальянский композитор.
Учился предположительно у Дж. Контино, капельмейстера кафедрального собора Брешии. В 1578-1586 годах служил певчим и лютнистом у кардиналов К. Мадруццо и Луиджи д’Эсте в Риме. В 1580-1581 годах посещал двор герцогов д’Эсте в Ферраре - один из самых значительных культурных центров Италии второй половины XVI века. В 1587-1589 годах служил у кардинала Фердинандо Медичи в Риме и Флоренции, принял участие в сочинении музыки к его свадьбе (1589 год). С осени 1589 года жил в Ватикане, работал у разных патронов. В 1596-1598 годах выполнял обязанности капельмейстера при дворе Сигизмунда III в Варшаве. Последние 2 года жизни провёл в Риме.
Автор свыше 300 мадригалов, преимущественно 5-6-голосных (есть несколько мадригалов для 10 голосов), на стихи Ф. Петрарки (46), Дж. Б. Гварини (47), Т. Тассо (31), Я. Саннадзаро (46) и других, которые издал в 19 «книгах» (сохранились 18). Мадригалы Маренцио многообразны по характеру и содержанию: пасторальные, любовно-лирические и др.; некоторые приближаются к драматической сцене. Маренцио свободно переходит от аккордового изложения к имитационно-полифоническому в пределах одного сочинения, гибко следуя за текстом; применяет т. н. мадригализмы (звукоизобразительные, фактурные и другие приёмы, связанные с определёнными словами, например «веселье», «печаль»).
Музыкальный язык, в целом типичный для эпохи итальянского Возрождения, нередко усложнён за счёт диссонансов и хроматики (в этом он близок сочинениям К. Джезуальдо). Таковы мадригалы «Solo e pensoso» («Один в раздумье») из 9-й книги и «O voi che sospirate» («О вы, вздыхающие») из 2-й книги, где на словах «quel suo antico stile» («как в древней манере») Маренцио намеренно использует особый тетрахорд (типа c'-h-b-g) в «античной» манере, гармонизуя его в современном итальянском духе. В 6-й книге мадригалов (для сопрано и двух теноров) заметно стремление к гомофонному складу. Некоторые мадригалы объединены в большие циклы; например, в 6-й книге это цикл из 6 мадригалов «Giovane donna» («Юная госпожа»; на стихотворение Петрарки в форме секстины) и цикл из 10 мадригалов «Se quel dolor» («Какая боль»; на стихи Л. Танзилло).
Среди других сочинений: 4 мессы, около 70 мотетов (преимущественно на тексты псалмов), 2 магнификата, сборник «духовных мадригалов», вилланеллы, канцонетты. Для духовной музыки Маренцио отбирал тексты, позволяющие отобразить картины и образы, близкие светским мадригалам. Современники высоко ценили Маренцио как музыканта, восхищались его «сладостью и лёгкостью» (Алессандро Гварини).