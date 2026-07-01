МАРЕНЦИО ЛУКА

МАРЕНЦИО ЛУКА - итальянский компози­тор.

Учил­ся пред­по­ло­жи­тель­но у Дж. Кон­ти­но, ка­пель­мей­сте­ра ка­фед­раль­но­го со­бо­ра Бре­шии. В 1578-1586 годах слу­жил пев­чим и лют­ни­стом у кар­ди­на­лов К. Мад­руц­цо и Лу­ид­жи д’Эсте в Ри­ме. В 1580-1581 годах по­се­щал двор гер­цо­гов д’Эсте в Фер­ра­ре - один из са­мых зна­чительных куль­тур­ных цен­тров Ита­лии второй половины XVI века. В 1587-1589 годах слу­жил у кар­ди­на­ла Фер­ди­нан­до Ме­ди­чи в Ри­ме и Фло­рен­ции, при­нял уча­стие в со­чи­не­нии му­зы­ки к его свадь­бе (1589 год). С осе­ни 1589 года жил в Ва­ти­ка­не, ра­бо­тал у раз­ных па­тро­нов. В 1596-1598 годах вы­пол­нял обя­зан­но­сти ка­пель­мей­сте­ра при дво­ре Си­гиз­мун­да III в Вар­ша­ве. По­след­ние 2 го­да жиз­ни про­вёл в Ри­ме.

Ав­тор свыше 300 мад­ри­га­лов , пре­имущественно 5-6-го­лос­ных (есть несколько мад­ри­га­лов для 10 го­ло­сов), на сти­хи Ф. Пет­рар­ки (46), Дж. Б. Гва­ри­ни (47), Т. Тас­со (31), Я. Сан­над­за­ро (46) и других, ко­то­рые из­дал в 19 «кни­гах» (со­хра­ни­лись 18). Мад­ри­га­лы Маренцио мно­го­об­раз­ны по ха­рак­те­ру и со­дер­жа­нию: пас­то­раль­ные, лю­бов­но-ли­рические и др.; не­ко­то­рые при­бли­жа­ют­ся к дра­ма­тической сце­не. Маренцио сво­бод­но пе­ре­хо­дит от ак­кор­до­во­го из­ло­же­ния к ими­та­ци­он­но- по­ли­фо­ни­че­ско­му в пре­де­лах од­но­го со­чи­не­ния, гиб­ко сле­дуя за тек­стом; при­ме­ня­ет т. н. мад­ри­га­лиз­мы (зву­ко­изо­бра­зи­тель­ные, фак­тур­ные и другие приё­мы, свя­зан­ные с оп­ре­де­лён­ны­ми сло­ва­ми, например «ве­се­лье», «пе­чаль»).

Музыкальный язык, в це­лом ти­пич­ный для эпо­хи итальянского Воз­ро­ж­де­ния, не­ред­ко ус­лож­нён за счёт дис­со­нан­сов и хро­мати­ки (в этом он бли­зок со­чи­не­ни­ям К. Дже­зу­аль­до). Та­ко­вы мад­ри­га­лы «So­lo e pensoso» («Один в раз­ду­мье») из 9-й кни­ги и «O voi che sospirate» («О вы, взды­хаю­щие») из 2-й кни­ги, где на сло­вах «quel suo antico stile» («как в древ­ней ма­не­ре») Маренцио на­ме­рен­но ис­поль­зу­ет осо­бый тет­ра­хорд (ти­па c'-h-b-g) в «ан­тич­ной» ма­не­ре, гар­мо­ни­зуя его в современном италь­ян­ском ду­хе. В 6-й кни­ге мад­ри­га­лов (для со­пра­но и двух те­но­ров) за­мет­но стрем­ле­ние к го­мо­фон­но­му скла­ду. Не­ко­то­рые мад­ри­га­лы объ­е­ди­не­ны в боль­шие цик­лы; например, в 6-й кни­ге это цикл из 6 мад­ри­га­лов «Giovane donna» («Юная гос­по­жа»; на стихотворение Пет­рар­ки в фор­ме сек­сти­ны) и цикл из 10 мад­ри­га­лов «Se quel dolor» («Ка­кая боль»; на сти­хи Л. Тан­зил­ло).

Сре­ди других со­чи­не­ний: 4 мес­сы, около 70 мо­те­тов (пре­имущественно на тек­сты псал­мов), 2 маг­ни­фи­ка­та, сборник «ду­хов­ных мад­ри­га­лов», вил­ла­нел­лы, кан­цо­нет­ты. Для ду­хов­ной му­зы­ки Маренцио от­би­рал тек­сты, по­зво­ляю­щие ото­бра­зить кар­ти­ны и об­ра­зы, близ­кие свет­ским мад­ри­га­лам. Со­вре­мен­ни­ки вы­со­ко це­ни­ли Маренцио как му­зы­кан­та, вос­хи­ща­лись его «сла­до­стью и лёг­ко­стью» (Алес­сан­д­ро Гва­ри­ни).