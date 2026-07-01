МАРЕЧАЛЬ ЛЕОПОЛЬДО
МАРЕЧАЛЬ ЛЕОПОЛЬДО - аргентинский писатель.
Окончил Высшую Национальную Нормальную школу (1921 год). Работал библиотекарем, учителем в школе. В 1926 году совершил поездку в Европу, где познакомился с Х. Ортегой-и-Гассетом.
Начало литературной деятельности Маречаль связано с увлечением авангардизмом; дебютный поэтический сборник «Орлята» («Los aguiluchos», 1922 год), отличающийся изысканными формальными экспериментами, близок по духу ультраизму. В дальнейшем техника Маречаль упростилась, круг затрагиваемых тем был связан преимущественно с философией неоплатонизма: поэтические сборники «Оды мужчине и женщине» («Odas para el hombre y la mujer», 1929 год), «Кентавр» («El centauro»), «Сонеты для Софии» («Sonetos a Sophia», оба - 1940 год) и другие.
Творчество Маречаль с 1940-х годов развивалось в русле модернизма. Наибольшую известность и резонанс получила проза, отразившая влияние Дж. Джойса и во многом способствовавшая становлению латино-американского «нового романа». Роман «Адам Буэнос- Айрес» («Ad ́an Buenosayres», 1948 год), восторженно встреченный Х. Кортасаром, насыщен аллегориями и символами, реминисценциями из многочисленных литературных произведений (в т. ч. Гомера и Данте).
Автор романов «Пир Северо Архангело» («El banquete de Severo Arcángelo», 1965 год) и «Мегафон, или Война» («Megafón, o la guerra», 1970 год). Среди других произведений - пьесы [в т. ч. «Антигона Велес» («Antígona Vélez», 1950 год, издана 1965 год), «Дон Жуан» («Don Juan», издана 1978 год)], новеллы, воспоминания.