МАРЕЧАЛЬ ЛЕОПОЛЬДО

МАРЕЧАЛЬ ЛЕОПОЛЬДО - аргентинский писатель.

Окон­чил Выс­шую Национальную Нор­маль­ную шко­лу (1921 год). Ра­бо­тал биб­лио­те­ка­рем, учи­те­лем в шко­ле. В 1926 году со­вер­шил по­езд­ку в Ев­ро­пу, где по­зна­ко­мил­ся с Х. Ор­те­гой-и-Гас­се­том.

На­ча­ло литературной дея­тель­но­сти Маречаль свя­за­но с ув­ле­че­ни­ем аван­гар­диз­мом; де­бют­ный по­этический сборник «Ор­ля­та» («Los aguiluchos», 1922 год), от­ли­чаю­щий­ся изы­скан­ны­ми фор­маль­ны­ми экс­пе­ри­мен­та­ми, бли­зок по ду­ху ульт­ра­из­му. В даль­ней­шем тех­ни­ка Маречаль уп­ро­сти­лась, круг за­тра­ги­вае­мых тем был свя­зан пре­иму­ще­ст­вен­но с фи­ло­со­фи­ей не­оп­ла­то­низ­ма: по­этические сборники «Оды муж­чи­не и жен­щи­не» («Odas para el hombre y la mujer», 1929 год), «Кен­тавр» («El cen­tauro»), «Со­не­ты для Со­фии» («So­ne­tos a Sophia», оба - 1940 год) и другие.

Твор­че­ст­во Маречаль с 1940-х годов раз­ви­ва­лось в рус­ле мо­дер­низ­ма . Наи­боль­шую из­вест­ность и ре­зо­нанс по­лу­чи­ла про­за, от­ра­зив­шая влия­ние Дж. Джойса и во мно­гом спо­соб­ст­во­вав­шая ста­нов­ле­нию латино-американского «но­во­го ро­ма­на». Ро­ман «Адам Бу­энос- Ай­рес» («Ad ́an Buenosayres», 1948 год), вос­тор­жен­но встре­чен­ный Х. Кор­та­са­ром, на­сы­щен ал­ле­го­рия­ми и сим­во­ла­ми, ре­ми­нис­цен­ция­ми из мно­го­численных литературных про­из­ве­де­ний (в т. ч. Го­ме­ра и Дан­те).

Ав­тор ро­ма­нов «Пир Се­ве­ро Ар­хан­ге­ло» («El banquete de Severo Arcángelo», 1965 год) и «Ме­га­фон, или Вой­на» («Me­ga­fón, o la guerra», 1970 год). Сре­ди других про­из­ве­де­ний - пье­сы [в т. ч. «Ан­ти­го­на Ве­лес» («Antígona Vélez», 1950 год, издана 1965 год), «Дон Жу­ан» («Don Juan», издана 1978 год)], но­вел­лы, вос­по­ми­на­ния.