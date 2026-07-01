МАРЕ МАРЕН

МАРЕ, МАРЭ МАРЕН - французский ис­пол­ни­тель на вио­ле да гам­ба, ком­по­зи­тор, пе­да­гог.

Из се­мьи са­пож­ни­ка.

С 1667 года пел в хо­ре со­бо­ра Сен-Жер­мен-л’Оксе­руа, там же учил­ся иг­ре на вио­ле под руководством Ф. Ша­про­на (по­сле уволь­не­ния из хо­ра в 1672 году, воз­мож­но, так­же у Ж. де Сент-Ко­лом­ба). Брал уро­ки ком­по­зи­ции у Ж.Б. Люл­ли.

С 1675 года иг­рал в ор­ке­ст­ре Па­риж­ской опе­ры, с 1679 года вио­лист ка­мер­ной му­зы­ки ко­ро­ля, в 1708 году пе­ре­дал пра­ва на­след­ст­вен­ной долж­но­сти стар­ше­му сы­ну - Вен­са­ну Ма­ре (1677-1737 годы). В 1695-1710 годы ди­ри­жи­ро­вал ор­ке­ст­ром опе­ры. Поль­зо­вал­ся сла­вой пер­во­го вир­туо­за Ев­ро­пы, су­ще­ст­вен­но обо­га­тил тех­ни­ку иг­ры, од­ним из пер­вых во Фран­ции оце­нил пре­иму­ще­ст­ва се­ми­струн­ной вио­лы да гам­ба.

Вы­слу­жив пен­сию в 1725 году, до кон­ца жиз­ни да­вал ре­гу­ляр­ные уро­ки. Сре­ди уче­ни­ков - Ж. Мо­рель, Ш. Дол­ле, а так­же, ве­ро­ят­но, К. д’Эрвелуа и А. Фор­кре.

Ав­тор опер (му­зы­каль­ных тра­ге­дий) «Ал­кид» (1693 год), «Ари­ад­на и Вакх» (1696 год), «Ал­кио­на» (1706 год), «Се­ме­ла» (1709 год), 5 то­мов пьес для од­ной или не­сколь­ких ви­ол и бас­со кон­ти­нуо (1686-1725 годы; все­го из­да­но около 600 тысяч), трио для флейт, скри­пок и вио­лы и другого.

Ода­рён­ным вио­ли­стом и ком­по­зи­то­ром был его сын Ро­лан (Ро­лан Пьер) Ма­ре (около 1685 - около 1750 годов).