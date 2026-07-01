МАРЕ МАРЕН
МАРЕ, МАРЭ МАРЕН - французский исполнитель на виоле да гамба, композитор, педагог.
Из семьи сапожника.
С 1667 года пел в хоре собора Сен-Жермен-л’Оксеруа, там же учился игре на виоле под руководством Ф. Шапрона (после увольнения из хора в 1672 году, возможно, также у Ж. де Сент-Коломба). Брал уроки композиции у Ж.Б. Люлли.
С 1675 года играл в оркестре Парижской оперы, с 1679 года виолист камерной музыки короля, в 1708 году передал права наследственной должности старшему сыну - Венсану Маре (1677-1737 годы). В 1695-1710 годы дирижировал оркестром оперы. Пользовался славой первого виртуоза Европы, существенно обогатил технику игры, одним из первых во Франции оценил преимущества семиструнной виолы да гамба.
Выслужив пенсию в 1725 году, до конца жизни давал регулярные уроки. Среди учеников - Ж. Морель, Ш. Долле, а также, вероятно, К. д’Эрвелуа и А. Форкре.
Автор опер (музыкальных трагедий) «Алкид» (1693 год), «Ариадна и Вакх» (1696 год), «Алкиона» (1706 год), «Семела» (1709 год), 5 томов пьес для одной или нескольких виол и бассо континуо (1686-1725 годы; всего издано около 600 тысяч), трио для флейт, скрипок и виолы и другого.
Одарённым виолистом и композитором был его сын Ролан (Ролан Пьер) Маре (около 1685 - около 1750 годов).