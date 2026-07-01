МАРЕ ХАНС

МАРЕ ХАНС (Ханс Рейн­хард) фон - немецкий жи­во­пи­сец.

Учил­ся в бер­лин­ской АХ (1853-1855 годы) у ба­та­ли­ста К. Штеф­фе­ка.

Ра­бо­тал в Мюн­хе­не (1857-1864 годы), Бер­ли­не и Дрез­де­не (1871-1873 годы). В 1864-1870 годы ра­бо­тал в Ри­ме; по­сто­ян­но жил в Ита­лии с 1873 года (с 1875 года - в Ри­ме). По­се­тил Ис­па­нию, Бель­гию, Гол­лан­дию и Фран­цию (1869 год).

В ран­ний пе­ри­од пи­сал ба­таль­ные кар­ти­ны, тя­го­тея к их жан­ро­во-пей­заж­ной трак­тов­ке в ду­хе бар­би­зон­ской шко­лы («От­ды­хаю­щие ки­ра­си­ры», 1861-1862 годы, Государственные му­зеи, Бер­лин), а так­же порт­ре­ты, обо­ст­рён­ный пси­хо­ло­гизм и кон­тра­ст­ная све­то­тень ко­то­рых сви­де­тель­ст­ву­ют о влия­нии Рем­бранд­та. Наи­бо­лее ори­ги­на­лен ро­ман­ти­че­ский «Ав­то­порт­рет с Ф. Лен­ба­хом » (1863 год, Но­вая пи­на­ко­те­ка, Мюн­хен), где Маре изо­бра­зил се­бя на яр­ко ос­ве­щён­ном вто­ром пла­не, по­за­ди по­гру­жён­но­го в тень Ф. Лен­ба­ха. К жан­ру порт­ре­та ху­дож­ник не­од­но­крат­но об­ра­щал­ся на про­тя­же­нии всей жиз­ни (скульп­тор К. Кнолль, 1863 год, Кун­ст­хал­ле, Гам­бург; ав­то­порт­ре­ты и другие). В 1863 году по­лу­чил за­каз на мо­ну­мен­таль­но-де­ко­ра­тив­ную рос­пись для до­ма ба­ро­на А.Л. Штиг­ли­ца в Санкт-Пе­тер­бур­ге (не осу­ще­ст­в­ле­на); в ка­че­ст­ве эс­ки­за на­пи­сал свою пер­вую кар­ти­ну на ан­тич­ную те­му «Ку­па­ние Диа­ны» (1863 год, Но­вая пи­на­ко­те­ка , Мюн­хен), на­сы­щен­ный ко­ло­рит ко­то­рой сви­де­тель­ст­ву­ет о влия­нии ве­не­ци­ан­ской шко­лы.

В Ита­лии Маре с 1864 года ко­пи­ро­вал ста­рых мас­те­ров по за­ка­зу графа А.Ф. фон Ша­ка, соз­да­вая не точ­ное вос­про­из­ве­де­ние ори­ги­на­лов, а их воль­ную жи­во­пис­ную ин­тер­пре­та­цию. Здесь он во­шёл в круг «не­мец­ких рим­лян», по­зна­ко­мив­шись с А. Бёк­ли­ном, А. Фей­ер­ба­хом; осо­бен­но близ­ко со­шёл­ся с А. фон Хиль­деб­ран­дом и К. Фид­ле­ром, вме­сте с ко­то­ры­ми раз­ра­бо­тал прин­ци­пи­аль­но но­вую кон­цеп­цию иск-ва - не­ои­деа­лизм, про­ти­во­пос­та­вив его са­лон­но­му ис­кус­ст­ву и реа­лиз­му XIX век.

В 1873-1874 годы Маре соз­дал для биб­лио­те­ки немецкой Зоо­ло­ги­че­ской стан­ции А. Дор­на в Не­апо­ле цикл фре­сок, изо­бра­жаю­щих жизнь кре­сть­ян и ры­ба­ков. Ла­ко­нич­ные по ком­по­зи­ции, по­стро­ен­ные по прин­ци­пу рель­е­фа, фре­ски Маре не на­ру­ша­ют вос­при­ятия плос­ко­сти сте­ны; они ис­пол­не­ны под­лин­ной мо­ну­мен­таль­но­сти, на­пи­са­ны ре­ши­тель­ны­ми маз­ка­ми обоб­щён­но­го и на­сы­щен­но­го цве­та. Этот цикл стал вер­ши­ной твор­че­ст­ва Маре, од­ним из луч­ших про­из­ве­де­ний ев­ропейской мо­ну­мен­таль­но-де­ко­ра­тив­ной жи­во­пи­си XIX века.

Мо­ти­вы и пла­стические прин­ци­пы не­апо­ли­тан­ских фре­сок Маре раз­ви­вал в позд­них трип­ти­хах («Суд Па­ри­са», 1880-1881 годы, Государственные му­зеи, Бер­лин; «Гес­пе­ри­ды», 1884-1887 годы, Но­вая пи­на­ко­те­ка, Мюн­хен; «Три святых вои­на - святой Мар­тин, святой Гу­берт и святой Ге­ор­гий», 1885-1887 годы, там же) и кар­ти­нах («Зо­ло­той век», 1879-1885 и 1880-1883 годы, оба ва­ри­ан­та - там же). От­ка­зы­ва­ясь от раз­вёр­ну­то­го по­ве­ст­во­ва­ния, Маре раз­ра­ба­ты­ва­ет мо­тив «фи­гу­ры в пей­за­же», стре­мясь во­пло­тить пре­крас­ный мир меч­ты и дос­ти­гая гар­мо­нич­ных объ­ём­но-про­стран­ст­вен­ных и цве­то­вых от­но­ше­ний, ве­ли­ча­во­го рит­ма, ком­по­зи­ци­он­ной це­ло­ст­но­сти.

Маре ос­та­вил зна­чительное гра­фическое на­сле­дие (около 800 эс­ки­зов, на­бро­сков и шту­дий).

В об­шир­ной пе­ре­пис­ке Маре со­дер­жат­ся его су­ж­де­ния об искусстве, в том числе мысль о том, что ху­дож­ник дол­жен не ко­пи­ро­вать дей­ст­ви­тель­ность, а ви­деть её иде­аль­ную ос­но­ву («лишь тот ху­дож­ник, ко­му от­кры­ва­ет­ся сущ­ность яв­ле­ния»).

Поч­ти не­из­вест­ный при жиз­ни, на ру­бе­же XIX-XX веков Маре был про­воз­гла­шён круп­ней­шим немецким ху­дож­ни­ком XIX века. Влия­ние Маре ис­пы­та­ли мас­те­ра ев­ропейского сим­во­лиз­ма, жи­во­пис­цы не­оклас­си­циз­ма ; он по­вли­ял так­же на ста­нов­ле­ние фор­маль­но­го ме­то­да Г. Вёльф­ли­на.

Сочинения:

Мас­те­ра ис­кус­ст­ва об ис­кус­ст­ве. М., 1969. Т. 5. Кн. 2. С. 15-20;

Briefe / Hrsg. A.-S. Domm. Münch., 1987.