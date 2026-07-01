МАРЕ ХАНС
МАРЕ ХАНС (Ханс Рейнхард) фон - немецкий живописец.
Учился в берлинской АХ (1853-1855 годы) у баталиста К. Штеффека.
Работал в Мюнхене (1857-1864 годы), Берлине и Дрездене (1871-1873 годы). В 1864-1870 годы работал в Риме; постоянно жил в Италии с 1873 года (с 1875 года - в Риме). Посетил Испанию, Бельгию, Голландию и Францию (1869 год).
В ранний период писал батальные картины, тяготея к их жанрово-пейзажной трактовке в духе барбизонской школы («Отдыхающие кирасиры», 1861-1862 годы, Государственные музеи, Берлин), а также портреты, обострённый психологизм и контрастная светотень которых свидетельствуют о влиянии Рембрандта. Наиболее оригинален романтический «Автопортрет с Ф. Ленбахом» (1863 год, Новая пинакотека, Мюнхен), где Маре изобразил себя на ярко освещённом втором плане, позади погружённого в тень Ф. Ленбаха. К жанру портрета художник неоднократно обращался на протяжении всей жизни (скульптор К. Кнолль, 1863 год, Кунстхалле, Гамбург; автопортреты и другие). В 1863 году получил заказ на монументально-декоративную роспись для дома барона А.Л. Штиглица в Санкт-Петербурге (не осуществлена); в качестве эскиза написал свою первую картину на античную тему «Купание Дианы» (1863 год, Новая пинакотека, Мюнхен), насыщенный колорит которой свидетельствует о влиянии венецианской школы.
В Италии Маре с 1864 года копировал старых мастеров по заказу графа А.Ф. фон Шака, создавая не точное воспроизведение оригиналов, а их вольную живописную интерпретацию. Здесь он вошёл в круг «немецких римлян», познакомившись с А. Бёклином, А. Фейербахом; особенно близко сошёлся с А. фон Хильдебрандом и К. Фидлером, вместе с которыми разработал принципиально новую концепцию иск-ва - неоидеализм, противопоставив его салонному искусству и реализму XIX век.
В 1873-1874 годы Маре создал для библиотеки немецкой Зоологической станции А. Дорна в Неаполе цикл фресок, изображающих жизнь крестьян и рыбаков. Лаконичные по композиции, построенные по принципу рельефа, фрески Маре не нарушают восприятия плоскости стены; они исполнены подлинной монументальности, написаны решительными мазками обобщённого и насыщенного цвета. Этот цикл стал вершиной творчества Маре, одним из лучших произведений европейской монументально-декоративной живописи XIX века.
Мотивы и пластические принципы неаполитанских фресок Маре развивал в поздних триптихах («Суд Париса», 1880-1881 годы, Государственные музеи, Берлин; «Геспериды», 1884-1887 годы, Новая пинакотека, Мюнхен; «Три святых воина - святой Мартин, святой Губерт и святой Георгий», 1885-1887 годы, там же) и картинах («Золотой век», 1879-1885 и 1880-1883 годы, оба варианта - там же). Отказываясь от развёрнутого повествования, Маре разрабатывает мотив «фигуры в пейзаже», стремясь воплотить прекрасный мир мечты и достигая гармоничных объёмно-пространственных и цветовых отношений, величавого ритма, композиционной целостности.
Маре оставил значительное графическое наследие (около 800 эскизов, набросков и штудий).
В обширной переписке Маре содержатся его суждения об искусстве, в том числе мысль о том, что художник должен не копировать действительность, а видеть её идеальную основу («лишь тот художник, кому открывается сущность явления»).
Почти неизвестный при жизни, на рубеже XIX-XX веков Маре был провозглашён крупнейшим немецким художником XIX века. Влияние Маре испытали мастера европейского символизма, живописцы неоклассицизма; он повлиял также на становление формального метода Г. Вёльфлина.
Сочинения:
Мастера искусства об искусстве. М., 1969. Т. 5. Кн. 2. С. 15-20;
Briefe / Hrsg. A.-S. Domm. Münch., 1987.