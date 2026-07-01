МАРДЖАНИШВИЛИ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
МАРДЖАНИШВИЛИ (Марджанов) КОНСТАНТИН (Котэ) АЛЕКСАНДРОВИЧ - грузинский режиссёр, народный артист Грузинской ССР (1931).
Грузинская ССР (1931 год). Отец К.К. Марджанишвили.
На профессиональной сцене с 1893 года. Выступал в театрах Кутаиси и Тифлиса в разноплановых ролях национального и мирового репертуара. С 1897 года в русских театрах Елисаветграда, Керчи, Баку, Тамбова, Ташкента и других.
В январе 1901 года в Вятке для бенефиса своей жены Н.Д. Живокини впервые выступил как режиссёр («Дядя Ваня» А.П. Чехова). Ориентируясь на искусство МХТ, стремился соблюдать требования «жизненной правды» как в актёрском ансамбле, так и при создании художественной среды и обстановки.
В 1904-1905 годы режиссёр труппы К.Н. Незлобина в Риге; основное внимание уделял пьесам У. Шекспира, Ф. Шиллера, Г. Ибсена, А.Н. Островского, Чехова, Г. Гауптмана, Л.Н. Толстого. Здесь познакомился с М. Горьким. Успех «Дачников» Горького (1904 год), показанных затем на гастролях в Москве, стал поводом для личного знакомства с К.С. Станиславским, Вл.И. Немировичем-Данченко, А.И. Южиным. С постановки «Жизни Человека» Л.Н. Андреева (1907 год, Харьков) берёт начало линия условного театра в творчестве Марджанишвили, экспериментировавшего со сценическим языком с целью расширить его выразительные возможности. В 1908-1909 годы в Одессе поставил «Гибель "Надежды"» Г. Гейерманса. В спектакле исполнялась «Марсельеза», за что Марджанишвили был выслан из города. С 1909 года главный режиссер Театра Незлобина в Москве.
В 1910 году был приглашён в МХТ, что позволило изучать Станиславского систему, принять участие в работе над «Братьями Карамазовыми» по Ф.М. Достоевскому (1910 год), «Гамлетом» Шекспира (1911 год), «Пер Гюнтом» Ибсена (1912 год). В спектакле «У жизни в лапах» К. Гамсуна (1911 год) впервые проявилось стремление Марджанишвили к страстному, приподнятому тону спектакля, к яркой театральной форме, объединяющей в себе достижения разных искусств. Именно такими стали постановки основанного им в 1913 году в Москве Свободного театра (опера М.П. Мусоргского «Сорочинская ярмарка», оперетта Ж. Оффенбаха «Прекрасная Елена», мимодрама А. Шницлера - Э. Донаньи «Покрывало Пьеретты», «китайская» сказка Г. Бенримо и Дж. Хазлтона «Жёлтая кофта»). После закрытия Свободного театра Марджанишвили руководил театром в Ростове-на-Дону (1914-1915 годы), театром «Буфф» в Петрограде (1916-1917 годы).
В 1919 году комиссар театров Киева, организатор мер по национализации театров. Выдающимся достижением стал спектакль «Фуэнте Овехуна» Лопе Ф. де Веги Карпьо (1919 год). Мастерски используя свет, цвет, смену темпоритма, заражая актёров энтузиазмом и темпераментом, уделяя особое внимание массовым сценам, режиссёр создал героико-романтический спектакль, который неизменно заканчивался пением «Интернационала» вместе со всем зрительным залом.
В июле 1920 года в Петрограде под руководством Марджанишвили с участием режиссёров Н.В. Петрова, С.Э. Радлова, А.И. Пиотровского и художника Н.И. Альтмана была осуществлена масштабная, эффектная постановка «К мировой коммуне». В представлении, которое шло на портале Фондовой биржи, приняли участие 4 тысячи рабочих и красноармейцев, число зрителей достигло 45 тысяч.
Организовал в Петрограде музыкально-экспериментальный Государственный театр комической оперы (открыт 5 июня 1920 года оперой «Дон Паскуале» Г. Доницетти). При театре (закрыт в 1921 году) функционировали сатирическое кабаре «Хромой Джо» и драматическая студия «Рабочий театр».
С 1922 года в Грузии. До 1926 года руководил тифлисским Театром имени Ш. Руставели («Гамлет» У. Шекспира, 1925 год, и другие), а в 1928 году организовал в Кутаиси 2-й Государственный театр Грузии (с 1930 года в Тифлисе, с 1933 года носит имя Марджанишвили). Поставил ряд оперных спектаклей в Грузинском театре оперы и балета. Оказал определяющее влияние на становление в республике нового театра. Воспитал плеяду выдающихся актёров и режиссёров, составивших славу грузинской сцены: В.И. Анджапаридзе, Т.И. Чавчавадзе, А.А. Васадзе, Ш.К. Гамбашидзе, Н.С. Гоциридзе, А.М. Жоржолиани и другие.
В последние годы работал в Москве. Среди постановок: «Дон Карлос» Ф. Шиллера (1933 год, Малый театр), «Летучая мышь» И. Штрауса (1933 год, Московский театр оперетты). Постановки Марджанишвили при значительном жанровом разнообразии объединял общий подход к спектаклю как к празднику, требовавший особой выразительности игры актёра, в совершенстве владеющего словом, жестом, движением.
Марджанишвили также работал в кино. С 1924 года в Госкинпроме Грузии. Поставил фильмы: «Любовь всесильная» (1916 год), «Буревестники» (1925 год, с Ш.Н. Дадиани), «Мачеха Саманишвили» (с З.И. Беришвили), «Закон и долг» («Амок», по С. Цвейгу) и «Гоги Ратиани» (все - 1927 год), «Овод» (1928 год), «Трубка коммунара» (1929 год). Автор сценария большинства своих фильмов. Оказал большое влияние на формирование грузинского кино, на творчество режиссёров Н.М. Шенгелая, М.Э. Чиаурели, впоследствии развивавших принципы режиссуры Марджанишвили.
Сочинения:
Творческое наследие. Тб., 1972 (на груз. яз.).