МАРДЖАНИШВИЛИ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

МАРДЖАНИШВИЛИ (Мард­жа­нов) КОНСТАНТИН (Ко­тэ) АЛЕКСАНДРОВИЧ - грузинский ре­жис­сёр, народный артист Грузинской ССР (1931).

Грузинская ССР (1931 год). Отец К.К. Марджа­ни­шви­ли.

На профессиональной сце­не с 1893 года. Вы­сту­пал в те­ат­рах Ку­таи­си и Тиф­ли­са в раз­но­пла­но­вых ро­лях национального и ми­ро­во­го ре­пер­туа­ра. С 1897 года в русских те­ат­рах Ели­са­вет­гра­да, Кер­чи, Ба­ку, Там­бо­ва, Таш­кен­та и других.

В январе 1901 года в Вят­ке для бе­не­фи­са сво­ей же­ны Н.Д. Жи­во­ки­ни впер­вые вы­сту­пил как ре­жис­сёр («Дя­дя Ва­ня» А.П. Че­хо­ва). Ори­ен­ти­ру­ясь на искусство МХТ, стре­мил­ся со­блю­дать тре­бо­ва­ния «жиз­нен­ной прав­ды» как в ак­тёр­ском ан­самб­ле, так и при соз­да­нии ху­дожественной сре­ды и об­ста­нов­ки.

В 1904-1905 годы ре­жис­сёр труп­пы К.Н. Не­зло­би­на в Ри­ге; основное вни­ма­ние уде­лял пье­сам У. Шек­спи­ра , Ф. Шил­ле­ра, Г. Иб­се­на, А.Н. Ост­ров­ско­го, Че­хо­ва, Г. Га­упт­ма­на, Л.Н. Тол­сто­го. Здесь по­зна­ко­мил­ся с М. Горь­ким. Ус­пех «Дач­ни­ков» Горь­ко­го (1904 год), по­ка­зан­ных за­тем на га­ст­ро­лях в Мо­ск­ве, стал по­во­дом для лич­но­го зна­ком­ст­ва с К.С. Ста­ни­слав­ским, Вл.И. Не­ми­ро­ви­чем-Дан­чен­ко, А.И. Южи­ным. С по­ста­нов­ки «Жиз­ни Че­ло­ве­ка» Л.Н. Ан­д­рее­ва (1907 год, Харь­ков) бе­рёт на­ча­ло ли­ния ус­лов­но­го те­ат­ра в твор­че­ст­ве Марджанишвили, экс­пе­ри­мен­ти­ро­вав­ше­го со сце­ническим язы­ком с це­лью рас­ши­рить его вы­ра­зительные воз­мож­но­сти. В 1908-1909 годы в Одес­се по­ста­вил «Ги­бель "На­де­ж­ды"» Г. Гей­ер­ман­са. В спек­так­ле ис­пол­ня­лась «Мар­сель­е­за», за что Марджанишвили был вы­слан из го­ро­да. С 1909 года главный режиссер Те­ат­ра Не­зло­би­на в Мо­ск­ве.

В 1910 году был при­гла­шён в МХТ, что по­зво­ли­ло изу­чать Ста­ни­слав­ско­го сис­те­му, при­нять уча­стие в ра­бо­те над «Брать­я­ми Ка­ра­ма­зо­вы­ми» по Ф.М. Дос­то­ев­ско­му (1910 год), «Гам­ле­том» Шек­спи­ра (1911 год), «Пер Гюн­том» Иб­се­на (1912 год). В спек­так­ле «У жиз­ни в ла­пах» К. Гам­су­на (1911 год) впер­вые про­яви­лось стрем­ле­ние Марджанишвили к стра­ст­но­му, при­под­ня­то­му то­ну спек­так­ля, к яр­кой те­ат­раль­ной фор­ме, объ­е­ди­няю­щей в се­бе дос­ти­же­ния раз­ных ис­кусств. Имен­но та­ки­ми ста­ли по­ста­нов­ки ос­но­ван­но­го им в 1913 году в Мо­ск­ве Сво­бод­но­го те­ат­ра (опе­ра М.П. Му­сорг­ско­го «Со­ро­чин­ская яр­мар­ка», опе­рет­та Ж. Оф­фен­ба­ха «Пре­крас­ная Еле­на», ми­мод­ра­ма А. Шниц­ле­ра - Э. До­на­ньи «По­кры­ва­ло Пье­рет­ты», «ки­тай­ская» сказ­ка Г. Бен­ри­мо и Дж. Хаз­л­то­на «Жёл­тая коф­та»). По­сле за­кры­тия Сво­бод­но­го те­ат­ра Марджанишвили ру­ко­во­дил те­ат­ром в Рос­то­ве-на-До­ну (1914-1915 годы), те­ат­ром «Буфф» в Пет­ро­гра­де (1916-1917 годы).

В 1919 году ко­мис­сар те­ат­ров Кие­ва, ор­га­ни­за­тор мер по на­цио­на­ли­за­ции те­ат­ров. Вы­даю­щим­ся дос­ти­же­ни­ем стал спек­такль «Фу­эн­те Ове­ху­на» Ло­пе Ф. де Ве­ги Кар­пьо (1919 год). Мас­тер­ски ис­поль­зуя свет, цвет, сме­ну тем­по­рит­ма, за­ра­жая ак­тё­ров эн­ту­зи­аз­мом и тем­пе­ра­мен­том, уде­ляя осо­бое вни­ма­ние мас­со­вым сце­нам, ре­жис­сёр соз­дал ге­рои­ко-ро­ман­тический спек­такль, ко­то­рый не­из­мен­но за­кан­чи­вал­ся пе­ни­ем «Ин­тер­на­цио­на­ла» вме­сте со всем зри­тель­ным за­лом.

В ию­ле 1920 года в Пет­ро­гра­де под руководством Марджанишвили с уча­сти­ем ре­жис­сё­ров Н.В. Пет­ро­ва, С.Э. Рад­ло­ва, А.И. Пи­от­ров­ско­го и ху­дож­ни­ка Н.И. Альт­ма­на бы­ла осу­ще­ст­в­ле­на мас­штаб­ная, эф­фект­ная по­ста­нов­ка «К ми­ро­вой ком­му­не». В пред­став­ле­нии, ко­то­рое шло на пор­та­ле Фон­до­вой бир­жи, при­ня­ли уча­стие 4 тысячи ра­бо­чих и крас­но­ар­мей­цев, чис­ло зри­те­лей дос­тиг­ло 45 тысяч.

Ор­га­ни­зо­вал в Пет­ро­гра­де музыкально-экс­пе­риментальный Государственный те­атр ко­мической опе­ры (от­крыт 5 июня 1920 года опе­рой «Дон Пас­куа­ле» Г. До­ни­цет­ти). При те­ат­ре (за­крыт в 1921 году) функ­цио­ни­ро­ва­ли са­ти­рическое ка­ба­ре «Хро­мой Джо» и дра­ма­тическая сту­дия «Ра­бо­чий те­атр».

С 1922 года в Гру­зии. До 1926 года ру­ко­во­дил тиф­лис­ским Те­ат­ром имени Ш. Рус­та­ве­ли («Гам­лет» У. Шек­спи­ра, 1925 год, и другие), а в 1928 году ор­га­ни­зо­вал в Ку­таи­си 2-й Государственный те­атр Гру­зии (с 1930 года в Тиф­ли­се, с 1933 года но­сит имя Марджанишвили). По­ста­вил ряд опер­ных спек­так­лей в Грузинском те­ат­ре опе­ры и ба­ле­та. Ока­зал оп­ре­де­ляю­щее влия­ние на ста­нов­ле­ние в рес­пуб­ли­ке но­во­го те­ат­ра. Вос­пи­тал плея­ду вы­даю­щих­ся ак­тё­ров и ре­жис­сё­ров, со­ста­вив­ших сла­ву грузинской сце­ны: В.И. Анд­жа­па­рид­зе, Т.И. Чав­ча­вад­зе, А.А. Ва­сад­зе, Ш.К. Гам­ба­ши­дзе, Н.С. Го­ци­рид­зе, А.М. Жор­жо­ли­ани и другие.

В по­след­ние го­ды ра­бо­тал в Мо­ск­ве. Сре­ди по­ста­но­вок: «Дон Кар­лос» Ф. Шил­ле­ра (1933 год, Ма­лый те­атр), «Ле­ту­чая мышь» И. Штрау­са (1933 год, Московский те­атр опе­рет­ты). По­ста­нов­ки Марджанишвили при зна­чительном жан­ро­вом раз­но­об­ра­зии объ­е­ди­нял об­щий под­ход к спек­так­лю как к празд­ни­ку, тре­бо­вав­ший осо­бой вы­ра­зи­тель­но­сти иг­ры ак­тё­ра, в со­вер­шен­ст­ве вла­дею­ще­го сло­вом, жес­том, дви­же­ни­ем.

Марджанишвили так­же ра­бо­тал в ки­но. С 1924 года в Гос­кин­про­ме Гру­зии. По­ста­вил филь­мы: «Лю­бовь все­силь­ная» (1916 год), «Бу­ре­ве­ст­ни­ки» (1925 год, с Ш.Н. Да­диа­ни ), «Ма­че­ха Са­ма­ни­шви­ли» (с З.И. Бе­ри­шви­ли), «За­кон и долг» («Амок», по С. Цвей­гу) и «Го­ги Ра­тиа­ни» (все - 1927 год), «Овод» (1928 год), «Труб­ка ком­му­на­ра» (1929 год). Ав­тор сце­на­рия боль­шин­ст­ва сво­их филь­мов. Ока­зал боль­шое влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние грузинского ки­но, на твор­че­ст­во ре­жис­сё­ров Н.М. Шен­ге­лая, М.Э. Чиа­у­ре­ли, впо­след­ст­вии раз­ви­вав­ших прин­ци­пы ре­жис­су­ры Мард­жа­ни­шви­ли.

Сочинения:

Твор­че­ское на­сле­дие. Тб., 1972 (на груз. яз.).