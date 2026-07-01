МАРДЖАНИ ШИХАБ АД-ДИН
МАРДЖАНИ ШИХАБ АД-ДИН ИБН БАХА АД-ДИН - татарский мусульманский богослов, историк, просветитель, один из предтеч джадидизма.
Из рода учёных и мулл.
Учился и преподавал в медресе своего отца в селе Ташкичу (Казанская губурния), в 1838-1848 годы в Бухаре и Самарканде. Авторитет среди улемов Средней Азии и Поволжья помог ему получить престижный пост указного муллы 1-й Казанской мечети и главы медресе при ней (1850 год), который он с перерывами занимал до конца жизни. Разногласия с мусульманскими традиционалистами не помешали Марджани стать наиболее влиятельным российским улемом конца XIX века. Джадиды считали его своим учителем. Марджани поддерживал связи с востоковедами И.Ф. Готвальдом (1813-1897 годы), В.В. Радловым, М. Казем-Беком. С 1860 года редактировал казанские издания Корана, в 1876-1884 годы преподавал в казанской татарской Учительской школе. В 1862 году Марджани предлагали стать муфтием Оренбургского магометанского духовного собрания (ОМДС), но его кандидатуру отклонил К.П. Победоносцев. В 1867 году Марджани стал ахуном и мухтасибом ОМДС. Росту известности Марджани в России и за рубежом способствовал его хадж в Мекку в 1880 году через Одессу, Стамбул, Каир и Суэц.
Марджани принадлежит более 30 сочинений на арабском, татарском и персидском языках. Наиболее значительны его труды по ханафитскому праву, каламу и истории ислама.
Развивая идеи Курсави, Марджани призывал мусульман к самостоятельному изучению Корана и шариата. Его полемика с традиционалистами в сочинениях «Назурат аль-хакк...» («Взгляд на истину...», 1870 год), «Хакк марифа ва-хусн аль-идрак» («Истинное познание и лучшее постижение», 1880 год), «аль-Барк аль-вамид фи радд» («Сверкающая молния в ответ», 1888 год) и «аль- Хикма аль-балига аль-джанния фи шарх аль-акаид ал-ханафия» («Зрелая мудрость в разъяснение догматов ханафи- тов», 1888 год) нашла отклик у мусульман России, османской Турции и Индии.
Самое известное сочинение Марджани «Мустафад аль-ахбар фи ахваль Казан ва Булгар» («Кладезь сведений о делах Казани и Булгара», кн. 1-2, 1885-1900 годы) представляет собой первый опыт написания национальной истории татар.
Не потерял значимости неоконченный сборник биографий «Вафият аль-аслаф ва-тахият аль-ахлаф» [«Достаточные [сведения] о предках и приветствие потомкам», в 6 томах; издано только «Введение» («аль-Мукаддима»), 1883 год].
Сочинения:
Очерки Марджани о восточных народах. Казань, 2003;
Зрелая мудрость в разъяснении догматов ан-Насафи. Казань, 2008.