МАРДЖАНИ ШИХАБ АД-ДИН

МАРДЖАНИ ШИХАБ АД-ДИН ИБН БАХА АД-ДИН - татарский му­сульманский бо­го­слов, ис­то­рик, про­све­ти­тель, один из пред­теч джа­ди­диз­ма.

Из ро­да учёных и мулл.

Учил­ся и пре­по­да­вал в мед­ре­се сво­его от­ца в селе Таш­ки­чу (Ка­зан­ская губурния), в 1838-1848 годы в Бу­ха­ре и Са­мар­кан­де. Ав­то­ри­тет сре­ди уле­мов Средней Азии и По­вол­жья по­мог ему по­лу­чить пре­стиж­ный пост указ­но­го мул­лы 1-й Ка­зан­ской ме­че­ти и гла­вы мед­ре­се при ней (1850 год), ко­то­рый он с пе­ре­ры­ва­ми за­ни­мал до кон­ца жиз­ни. Раз­но­гла­сия с му­сульманскими тра­ди­цио­на­ли­ста­ми не по­ме­ша­ли Марджани стать наи­бо­лее влия­тель­ным российским уле­мом конца XIX века. Джа­ди­ды счи­та­ли его сво­им учи­те­лем. Марджани под­дер­жи­вал свя­зи с вос­то­ко­ве­да­ми И.Ф. Гот­валь­дом (1813-1897 годы), В.В. Рад­ло­вым, М. Ка­зем-Бе­ком. С 1860 года ре­дак­ти­ро­вал ка­зан­ские из­да­ния Ко­ра­на, в 1876-1884 годы пре­по­да­вал в ка­зан­ской татарской Учи­тель­ской шко­ле. В 1862 году Марджани пред­ла­га­ли стать муф­ти­ем Орен­бург­ско­го ма­го­ме­тан­ско­го ду­хов­но­го со­б­ра­ния (ОМДС), но его кан­ди­да­ту­ру от­кло­нил К.П. По­бе­до­нос­цев . В 1867 году Марджани стал аху­ном и мух­та­си­бом ОМДС. Рос­ту из­вест­нос­ти Марджани в Рос­сии и за ру­бе­жом спо­соб­ст­во­вал его хадж в Мек­ку в 1880 году че­рез Одес­су, Стам­бул, Ка­ир и Су­эц.

Марджани при­над­ле­жит бо­лее 30 со­чи­не­ний на арабском, татарском и персидском язы­ках. Наи­бо­лее зна­чи­тель­ны его тру­ды по ха­на­фит­ско­му пра­ву, ка­ла­му и ис­то­рии ис­ла­ма.

Раз­ви­вая идеи Кур­са­ви, Марджани при­зы­вал му­суль­ман к са­мо­сто­ятельному изу­че­нию Ко­ра­на и ша­риа­та. Его по­ле­ми­ка с тра­ди­цио­на­ли­ста­ми в сочинениях «На­зу­рат аль-хакк...» («Взгляд на ис­ти­ну...», 1870 год), «Хакк ма­ри­фа ва-хусн аль-ид­рак» («Ис­тин­ное по­зна­ние и луч­шее по­сти­же­ние», 1880 год), «аль-Барк аль-ва­мид фи радд» («Свер­каю­щая мол­ния в от­вет», 1888 год) и «аль- Хик­ма аль-ба­ли­га аль-джан­ния фи шарх аль-ака­ид ал-ха­на­фия» («Зре­лая муд­рость в разъ­яс­не­ние дог­ма­тов ха­на­фи- тов», 1888 год) на­шла от­клик у му­суль­ман Рос­сии, ос­ман­ской Тур­ции и Ин­дии .

Са­мое из­вест­ное со­чи­не­ние Марджани «Мус­та­фад аль-ах­бар фи ах­валь Ка­зан ва Бул­гар» («Кла­дезь све­де­ний о де­лах Ка­за­ни и Бул­га­ра», кн. 1-2, 1885-1900 годы) пред­став­ля­ет со­бой пер­вый опыт на­пи­са­ния национальной ис­то­рии та­тар.

Не по­те­рял зна­чи­мо­сти не­окон­чен­ный сборник био­гра­фий «Ва­фи­ят аль-ас­лаф ва-та­хи­ят аль-ах­лаф» [«До­ста­точ­ные [све­де­ния] о пред­ках и при­вет­ст­вие по­том­кам», в 6 томах; издано толь­ко «Вве­де­ние» («аль-Му­кад­ди­ма»), 1883 год].

Сочинения:

Очер­ки Мард­жа­ни о вос­точ­ных на­ро­дах. Ка­зань, 2003;

Зре­лая муд­рость в разъ­яс­не­нии дог­ма­тов ан-На­са­фи. Ка­зань, 2008.