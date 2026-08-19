МАРДУК-НАДИН-АХХЕ

Мардук-надин-аххе — царь Вавилонии (правил около 1099 — 1082-х до н. э.) из II династии Исина. Захватил трон, свергнув своего племянника Эллиль-Надин-Апли. Его бурное правление прошло главным образом в борьбе с ассирийским Тиглатпаласаром I (1114 — 1076 до н. э.), шедшей с переменным успехом: М.-н.-а. разорил коренной ассирийский центр Экаллате, но Тиглатпаласар совершил несколько походов в Вавилонию, начиная с захвата части ее среднеевфратских владений в области Сухи, и одно время удерживал Дур-Куригальзу, Сиппар, Опис и сам столичный Вавилон, где сжег дворцы М.-н.-а., после чего победил М.-н.-а. в битве при Шитуле (близ современного Тикрита). Однако затем М.-н.-а. вытеснил ассирийцев из Вавилонии. Вскоре в Вавилонии, затронутой голодом и, видимо, набегом арамеев, возникла смута, М.-н.-а. «исчез», а к власти пришел его сын Мардук-Шапик-Зери. В вавилонской традиции правление М.-н.-а. запомнилось как время бед, прежде всего засухи.

Лит. : Beaulieu P.-A . A History of Babylon, 2200 BC — AD 75. Hoboken, 2018. А. А. Немировский.