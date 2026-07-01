МАРДУК-АПЛА-ИДДИН II
МАРДУК-АПЛА-ИДДИН II (библейское Меродах-Валадан) - вождь халдейского племени и княжества Бит-Якин в районе Приморья (крайний юг Месопотамии), царь Вавилонии (в 721-710 и 703 годы до нашей эры).
Внук Эриба-Мардука, царя Вавилонии в 769-761 годы.
Воспользовавшись напряжённой ситуацией в Ассирии (смерть Салманасара V и воцарение Саргона II в 722 году), Мардук-апла-иддин II объединил халдейские племена, в 721 году подчинил почти всю Вавилонию и заключил союз с Эламом, не раз подкрепляемый богатыми дарами (в том числе сокровищами, изъятыми из храма Мардука).
Попытавшийся свергнуть Мардук-апла-иддин II, Саргон II в 720 году в битве при городе Дер потерпел поражение от вавилоно-эламской коалиции, что позволило Мардук-апла-иддин II ещё 11 лет оставаться у власти. Он восстанавливал храмы, дороги и каналы, даровал привилегии священным храмовым городам и другое.
В 710-708 годы Саргон II вытеснил Мардук-апла-иддина II сначала в Приморье, затем в Элам, осуществил карательные мероприятия против халдеев и арамеев юга, взял столицу Мардук-апла-иддина II город Дур-Якин.
В 703 году, воспользовавшись сменой власти в Ассирии, Мардук-апла-иддин II вновь утвердился в Вавилонии. В поисках союзников он посылал гонцов царю Иудейского царства Езекии, который также готовился к войне с Ассирией. Новый ассирийский царь Синаххериб трижды вступал в противоборство с Мардук-апла-иддином II. В 703 году в битве при городе Киш он разбил вавилоно-эламскую коалицию, захватил военные трофеи и сокровища Мардук-апла-иддина II в Вавилоне и вытеснил его в Приморье. В 700 году Синаххериб, возобновив карательную операцию, вторгся в Бит-Якин, вынудив Мардук-апла-иддина II бежать в город Нагите на эламском берегу Персидского залива. Последующая морская экспедиция Синаххериба в Элам для поимки Мардук-апла-иддина II в 690-х годах нанесла существенный урон Эламу, но Мардук-апла-иддин II умер в изгнании ещё до её начала.
Сыновья и внук Мардук-апла-иддина II продолжали править Бит- Якином, оставаясь лидерами антиассирийского сопротивления.