МАРДУК-АПЛА-ИДДИН II

МАРДУК-АПЛА-ИДДИН II (библейское Ме­ро­дах-Ва­ла­дан) - вождь хал­дей­ско­го пле­ме­ни и кня­же­ст­ва Бит-Якин в рай­оне При­мо­рья (край­ний юг Ме­со­по­та­мии ), царь Ва­ви­ло­нии (в 721-710 и 703 годы до нашей эры).

Внук Эри­ба-Мар­ду­ка, ца­ря Ва­ви­ло­нии в 769-761 годы.

Вос­поль­зо­вав­шись на­пря­жён­ной си­туа­ци­ей в Ас­си­рии (смерть Сал­ма­на­са­ра V и во­ца­ре­ние Сар­го­на II в 722 году), Мардук-апла-иддин II объ­е­ди­нил хал­дей­ские пле­ме­на, в 721 году под­чи­нил поч­ти всю Ва­ви­ло­нию и за­клю­чил со­юз с Эла­мом, не раз под­кре­п­ляемый бо­га­ты­ми да­ра­ми (в том числе со­кро­ви­ща­ми, изъ­я­ты­ми из хра­ма Мар­ду­ка).

По­пы­тав­ший­ся сверг­нуть Мардук-апла-иддин II, Сар­гон II в 720 году в бит­ве при городе Дер по­терпел по­ра­же­ние от ва­ви­ло­но-элам­ской коа­ли­ции, что по­зво­ли­ло Мардук-апла-иддин II ещё 11 лет ос­та­вать­ся у вла­сти. Он вос­ста­нав­ли­вал хра­мы, до­ро­ги и ка­на­лы, да­ро­вал при­виле­гии свя­щен­ным хра­мо­вым го­ро­дам и другое.

В 710-708 годы Сар­гон II вы­тес­нил Мардук-апла-иддина II сна­ча­ла в При­мо­рье, за­тем в Элам, осу­ще­ст­вил ка­ра­тель­ные ме­ро­прия­тия про­тив хал­де­ев и ара­ме­ев юга, взял сто­ли­цу Мардук-апла-иддина II город Дур-Якин.

В 703 году, вос­поль­зо­вав­шись сме­ной вла­сти в Ас­си­рии, Мардук-апла-иддин II вновь ут­вер­дил­ся в Ва­ви­ло­нии. В по­ис­ках со­юз­ни­ков он по­сы­лал гон­цов ца­рю Иу­дей­ско­го цар­ст­ва Езе­кии, ко­то­рый так­же го­то­вил­ся к вой­не с Ас­си­ри­ей. Но­вый ас­сирийский царь Си­наххе­риб три­ж­ды всту­пал в про­ти­во­бор­ст­во с Мардук-апла-иддином II. В 703 году в бит­ве при городе Киш он раз­бил ва­ви­ло­но-элам­скую коа­ли­цию, за­хва­тил во­енные тро­феи и со­кро­ви­ща Мардук-апла-иддина II в Ва­ви­ло­не и вы­тес­нил его в При­мо­рье. В 700 году Си­наххе­риб, во­зоб­но­вив ка­ра­тель­ную опе­ра­цию, вторг­ся в Бит-Якин, вы­ну­див Мардук-апла-иддина II бе­жать в город На­ги­те на элам­ском бе­ре­гу Пер­сид­ско­го за­ли­ва. По­сле­дую­щая морская экс­пе­ди­ция Си­наххе­ри­ба в Элам для по­им­ки Мардук-апла-иддина II в 690-х годах на­нес­ла су­ще­ст­вен­ный урон Эла­му, но Мардук-апла-иддин II умер в из­гна­нии ещё до её на­ча­ла.

Сы­но­вья и внук Мардук-апла-иддина II про­дол­жа­ли пра­вить Бит- Яки­ном, ос­та­ва­ясь ли­де­ра­ми ан­ти­ас­си­рий­ско­го со­про­тив­ле­ния.