МАРДУК
МАРДУК (аккадское) - центральное божество вавилонского пантеона, главный бог города Вавилон.
Этимология имени Мардук (шумерское Амар-Уту, AMAR.UTU, буквально «телёнок солнца») неясна, нет уверенности, что это имя шумерского происхождения. Оно могло принадлежать к протошумерскому, несемитскому лингвистическому слою (о котором ничего не известно).
Бог Мардук считался сыном бога Эйя (шумерское Энки), бога подземных вод, мудрости и ремёсел и богини Дамкины. Его супруга богиня Царпанитум, сын - бог письма и мудрости Набу, главный бог города Борсиппы. Первоначальный характер божественных функций Мардука остаётся неизвестным, но позднее он был связан с водой, растительностью, судом и магией.
Отдельные упоминания имени Мардук появляются в клинописных текстах с конца III-го тысячелетия до нашей эры. Однако до тех пор, пока город Вавилон был малозначительным провинциальным центром, главный городской бог Вавилона Мардук оставался одним из множества незначительных младших богов месопотамского пантеона. Более важную роль культ этого бога стал играть с начала II-го тысячелетия до нашей эры, со времени правления I вавилонской династии. Превращение Вавилона в политический и экономический центр Месопотамии при Хаммурапи (XVIII век до нашей эры) усилило значение этого города как религиозного центра и положило начало длительному процессу, в ходе которого бог Мардук оказался во главе месопотамского пантеона.
Завершение этого процесса связано, по-видимому, с событиями правления Навуходоносора I (XII век до нашей эры). Имя этого царя Вавилона надолго сохранялось в памяти потомков, потому что он сурово отомстил эламитам за разграбление Вавилона и вернул статую Мардука, увезённую в столицу Элама город Сузы. Триумфальное возвращение статуи Мардука в Вавилон и восстановление его культа как покровителя государства и института царской власти окончательно утвердило положение этого бога во главе месопотамского пантеона. Некоторые исследователи даже видят в этих событиях отражение первых шагов движения религиозного сознания в направлении к монотеизму.
Для объяснения того, как Мардук достиг такой власти, потеснив многих древних богов (прежде всего бога Энлиля, главу месопотамского пантеона в III-м тысячелетии до нашей эры), теологами Вавилона была написана эпическая поэма «Энума элиш» (буквально «Когда наверху…»). Её создание датируется предположительно временем правления Навуходоносора I. Этот эпос, копии которого были найдены при раскопках Ниневии, Ашшура и других городов Месопотамии, занимал 7 табличек, каждая из которых содержала от 115 до 170 строк поэтического текста. После рассказа о происхождении богов и последовательности их поколений вплоть до рождения Мардука эпос повествовал о том, как богам пришлось вступить в борьбу с силами хаоса. В самый трудный момент на помощь старшим богам пришёл молодой бог Мардук. Он одержал победу над злыми силами в битве с ужасной Тиамат, воплощением первозданного океана, и овладел Таблицами Судеб. За избавление от Тиамат Мардук был избран главой богов. Далее в эпосе подробно описываются деяния Мардука как верховного бога: создание земли и неба, распределение обязанностей между богами, сотворение человечества. Заканчивается эпос перечислением 50 почётных имён Мардука, причём каждому имени даётся объяснение. Чтение эпоса «Энума элиш» составляло важную часть 11-дневного новогоднего праздника, который справлялся в главном храме бога Мардука в Вавилоне. Битва Мардука с Тиамат получила отражение в ассирийской иконографии. Изображения этой битвы сохранились не только на цилиндрических печатях, но даже на бронзовом барельефе на воротах Новогоднего храма в Ашшуре.
Главный храм Мардука в Вавилоне - Эсагила впервые упоминается в клинописных текстах конца III-го тысячелетия до нашей эры. К началу I-го тысячелетия до нашей эры вокруг Эсагилы вырос большой храмовый комплекс, состоявший из сотен зданий, выстроенных вокруг трёх больших открытых дворов. К северу от него находился огромный зиккурат (многоступенчатый храм), на верхней террасе которого располагалось ещё одно святилище Мардука.
Единственным серьёзным соперником Мардука после 1000 года до нашей эры был Ашшур, главный бог ассирийского пантеона. На юге Месопотамии Мардук правил единовластно, в текстах его часто называли Бел (от семитского «баал», «господин»). В поздневавилонской астрологии Мардук был связан с планетой Юпитер, а его супруга Царпанитум ассоциировалась с планетой Венера.
Мардук изображался в виде человека в богатом головном уборе и плаще, украшенном золотыми звёздами. В руках он держит свои божественные регалии: скипетр, трезубец или молнию. Священное животное Мардука, которое часто изображают рядом с ним, так называемый дракон с раздвоенным языком (мушхушшу), объединяет в себе черты льва, орла и змеи.