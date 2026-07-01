МАРДУК

МАРДУК (ак­кад­ское) - цен­траль­ное бо­же­ст­во ва­ви­лон­ско­го пан­те­о­на, главный бог города Ва­ви­лон .

Эти­мо­ло­гия име­ни Мардук (шу­мер­ское Амар-Уту, AMAR.UTU, буквально «те­лёнок солн­ца») не­яс­на, нет уве­рен­но­сти, что это имя шу­мер­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния. Оно мог­ло при­над­ле­жать к про­то­шу­мер­ско­му, не­се­мит­ско­му лин­гвис­тическому слою (о ко­то­ром ни­че­го не из­вест­но).

Бог Мардук счи­тал­ся сы­ном бо­га Эйя (шу­мер­ское Эн­ки), бо­га под­зем­ных вод, муд­ро­сти и ре­мё­сел и бо­ги­ни Дам­ки­ны. Его суп­ру­га бо­ги­ня Цар­па­ни­тум, сын - бог пись­ма и муд­ро­сти На­бу, главный бог города Бор­сип­пы. Пер­во­на­чаль­ный ха­рак­тер бо­же­ст­вен­ных функ­ций Мардука ос­та­ёт­ся не­из­вест­ным, но позд­нее он был свя­зан с во­дой, рас­ти­тель­но­стью, су­дом и ма­ги­ей.

От­дель­ные упо­ми­на­ния име­ни Мардук по­яв­ля­ют­ся в кли­но­пис­ных тек­стах с конца III-го тысячелетия до нашей эры. Од­на­ко до тех пор, по­ка город Ва­ви­лон был ма­ло­зна­чи­тель­ным про­вин­ци­аль­ным цен­тром, главный городской бог Ва­ви­ло­на Мардук ос­та­вал­ся од­ним из мно­же­ст­ва не­зна­чительных млад­ших бо­гов ме­со­по­там­ско­го пан­те­о­на. Бо­лее важ­ную роль культ это­го бо­га стал иг­рать с начала II-го тысячелетия до нашей эры, со вре­ме­ни прав­ле­ния I ва­ви­лон­ской ди­на­стии. Пре­вра­ще­ние Ва­ви­ло­на в по­ли­тический и эко­но­мический центр Ме­со­по­та­мии при Хам­му­ра­пи (XVIII век до нашей эры) уси­ли­ло зна­че­ние это­го го­ро­да как ре­лигиозного цен­тра и по­ло­жи­ло на­ча­ло дли­тель­но­му про­цес­су, в хо­де ко­то­ро­го бог Мардук ока­зал­ся во гла­ве ме­со­по­там­ско­го пан­те­о­на.

За­вер­ше­ние это­го про­цес­са свя­за­но, по-ви­ди­мо­му, с со­бы­тия­ми прав­ле­ния На­ву­хо­до­но­со­ра I (XII век до нашей эры). Имя это­го ца­ря Ва­ви­ло­на на­дол­го со­хра­ня­лось в па­мя­ти по­том­ков, по­то­му что он су­ро­во отом­стил эла­ми­там за раз­граб­ле­ние Ва­ви­ло­на и вер­нул ста­тую Мардука, уве­зён­ную в сто­ли­цу Эла­ма город Су­зы. Три­ум­фаль­ное воз­вра­ще­ние ста­туи Мардука в Ва­ви­лон и вос­ста­нов­ле­ние его куль­та как по­кро­ви­те­ля го­су­дар­ст­ва и ин­сти­ту­та цар­ской вла­сти окон­ча­тель­но ут­вер­ди­ло по­ло­же­ние это­го бо­га во гла­ве ме­со­по­там­ско­го пан­те­о­на. Не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли да­же ви­дят в этих со­бы­ти­ях от­ра­же­ние пер­вых ша­гов дви­же­ния ре­лигиозного соз­на­ния в на­прав­ле­нии к мо­но­те­из­му.

Для объ­яс­не­ния то­го, как Мардук дос­тиг та­кой вла­сти, по­тес­нив многих древ­них бо­гов (пре­ж­де все­го бо­га Эн­ли­ля, гла­ву ме­со­по­там­ско­го пан­те­о­на в III-м тысячелетии до нашей эры), тео­ло­га­ми Ва­ви­ло­на бы­ла на­пи­са­на эпическая по­эма «Эну­ма элиш» (буквально «Ко­гда на­вер­ху…»). Её соз­да­ние да­ти­ру­ет­ся пред­по­ло­жи­тель­но вре­ме­нем прав­ле­ния На­ву­хо­до­но­со­ра I. Этот эпос, ко­пии ко­то­ро­го бы­ли най­де­ны при рас­коп­ках Ни­не­вии, Аш­шу­ра и других го­ро­дов Ме­со­по­та­мии, за­ни­мал 7 таб­ли­чек, ка­ж­дая из ко­то­рых со­дер­жа­ла от 115 до 170 строк по­этического тек­ста. По­сле рас­ска­за о про­ис­хо­ж­де­нии бо­гов и по­сле­до­ва­тель­но­сти их по­ко­ле­ний вплоть до ро­ж­де­ния Мардука эпос по­ве­ст­во­вал о том, как бо­гам при­шлось всту­пить в борь­бу с си­ла­ми хао­са. В са­мый труд­ный мо­мент на по­мощь стар­шим бо­гам при­шёл мо­ло­дой бог Мардук. Он одер­жал по­бе­ду над злы­ми си­ла­ми в бит­ве с ужас­ной Тиа­мат, во­пло­ще­ни­ем пер­во­здан­но­го океа­на, и ов­ла­дел Таб­ли­ца­ми Су­деб. За из­бав­ле­ние от Тиа­мат Мардук был из­бран гла­вой бо­гов. Да­лее в эпо­се под­роб­но опи­сы­ва­ют­ся дея­ния Мардука как вер­хов­но­го бо­га: соз­да­ние зем­ли и не­ба, рас­пре­де­ле­ние обя­зан­но­стей ме­ж­ду бо­га­ми, со­тво­ре­ние че­ло­ве­че­ст­ва. За­кан­чи­ва­ет­ся эпос пе­ре­чис­ле­ни­ем 50 по­чёт­ных имён Мардука, при­чём ка­ж­до­му име­ни да­ёт­ся объ­яс­не­ние. Чте­ние эпо­са «Эну­ма элиш» со­став­ля­ло важ­ную часть 11-днев­но­го но­во­год­не­го празд­ни­ка, ко­то­рый справ­лял­ся в главном хра­ме бо­га Мардука в Ва­ви­ло­не. Бит­ва Мардука с Тиа­мат по­лу­чи­ла от­ра­же­ние в ас­сирийской ико­но­гра­фии. Изо­бра­же­ния этой бит­вы со­хра­ни­лись не толь­ко на ци­лин­д­рических пе­ча­тях, но да­же на брон­зо­вом ба­рель­е­фе на во­ро­тах Но­во­год­не­го хра­ма в Аш­шу­ре.

Глав­ный храм Мардука в Ва­ви­ло­не - Эса­ги­ла впер­вые упо­ми­на­ет­ся в кли­но­пис­ных тек­стах конца III-го тысячелетия до нашей эры. К началу I-го тысячелетия до нашей эры во­круг Эса­ги­лы вы­рос боль­шой хра­мо­вый ком­плекс, со­сто­яв­ший из со­тен зда­ний, вы­стро­ен­ных во­круг трёх боль­ших от­кры­тых дво­ров. К се­ве­ру от не­го на­хо­дил­ся ог­ром­ный зик­ку­рат (мно­го­сту­пен­ча­тый храм), на верх­ней тер­ра­се ко­то­ро­го рас­по­ла­га­лось ещё од­но свя­ти­ли­ще Мар­ду­ка.

Един­ст­вен­ным серь­ёз­ным со­пер­ни­ком Мардука по­сле 1000 года до нашей эры был Аш­шур, главный бог ас­си­рий­ско­го пан­те­о­на. На юге Месо­по­та­мии Мардук пра­вил еди­но­вла­ст­но, в тек­стах его час­то на­зы­ва­ли Бел (от се­мит­ско­го «ба­ал», «гос­по­дин»). В позд­не­ва­ви­лон­ской ас­т­ро­ло­гии Мардук был свя­зан с пла­не­той Юпи­тер, а его суп­ру­га Цар­па­ни­тум ас­со­ции­ро­ва­лась с пла­не­той Ве­не­ра.

Мардук изо­бра­жал­ся в ви­де че­ло­ве­ка в бо­га­том го­лов­ном убо­ре и пла­ще, ук­ра­шен­ном зо­ло­ты­ми звёз­да­ми. В ру­ках он дер­жит свои бо­же­ст­вен­ные ре­га­лии: ски­петр, тре­зу­бец или мол­нию. Свя­щен­ное жи­вот­ное Мардука, ко­то­рое час­то изо­бра­жа­ют ря­дом с ним, так на­зы­вае­мый дра­кон с раз­дво­ен­ным язы­ком (муш­хуш­шу), объ­е­ди­ня­ет в се­бе чер­ты льва, ор­ла и змеи.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)